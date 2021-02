Vitamin Nedir? Vitamin Çeşitleri, Vitaminlerin Özellikleri Ve Görevleri Nelerdir?

B vitamini de kendi içerisinde 7'e ayrılır. B1, B2, B3, B5, B6, B7 ve B12 olarak sınıflandırılan vitaminlerin özellikleri, görevleri ve faydaları birbirinden farklıdır.



Vitamin Nedir?



Vitaminler, vücuttaki tüm organların ve sistemlerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlayan bileşiklerdir. Vitamin ve mineraller tüm sebze - meyve ve yiyecek türlerinde bulunur.



Vitamin Çeşitleri Nelerdir?



Vitaminler suda eriyen ve yağda eriyen vitaminler olmak üzere ikiye ayrılır.



Suda eriyen vitamin çeşitleri: C, B1, B2 ve B6 vitamini.

Yağda eriyen vitamin çeşitleri: A, D, E, K ve folik asit.



Vitaminlerin Özellikleri ve Görevleri Nelerdir?



1- A Vitamini:



A vitamini göz ve diş sağlığına iyi gelen bir vitamin türüdür. Diş etlerini beslediği için çekilme ve kanama problemlerinin önüne geçer. Ödemlerin çok daha kısa sürede vücuttan atılmasını sağlayan A vitamini kansızlığa da iyi gelir.



A vitamini bakımından zengin olan besinler şu şekilde sıralanabilir: Yeşil elma, armut, baklagillerden bezelye, barbunya ve fasulye, nane, tarçın ve ıspanak.



2- B Vitamini:



Cildin çok daha canlı görünmesini sağlar. Saçların dökülmesini ve kepek oluşumunu engeller.



3- C Vitamini:



Suda eriyen bir vitamin türü olan C vitamini en çok elma, mandalina, portakal, kivi ve greyfurtta bulunur. Özellikle grip ve nezle gibi kış hastalıklarına karşı vücut direncini arttırır.



4- D Vitamini:



Hamilelikte vücudun en çok ihtiyaç duyduğu vitaminlerin başında D vitamini yer alıyor. D vitamini açısından zengin olan vitaminler: Ton balığı, havuç, marul, yumurtanın sarısı ve bal.



5- E Vitamini:



En çok E vitamini içeren meyveler muz ve avokado gibi tropikal meyvelerdir. Mide ve bağırsak sağlığına iyi gelen E vitamini kilo vermeye de yardımcı olur



6 - K Vitamini:



Çocukların kemik gelişimini destekleyen K vitamini, kemiklerin çok daha kuvvetli olmasını sağlıyor. Böbreklerde fazla kalsiyum birikmesini önleyerek böbrek hastalıklarına karşı korur.



En çok k vitamini içeren besinlerin başında süt ve yoğurt geliyor. Beslenme uzmanlarına göre yarım yağlı sütler ve laktozsuz yoğurtlar, diğer süt ürünlerine göre daha fazla vitamin içermektedir.