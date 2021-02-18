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18.02.2021 - 10:21 |

Vücutta Kaşıntı Ve Kabarcıklar Neden Olur? Kaşıntı Ve Kabarmalar Nasıl Geçer?

Cilt hastalıklarının tahtakurusuna kadar çok sayıda faktöre bağlı olarak vücudun çeşitli yerlerinde kaşıntı, kabarıklık ve kızarıklıklar meydana geliyor. Kaşıntı bazı durumlarda ortaya çıkan bir semptom olurken bazen de kabarcıkların da kendine eşlik etmesi ile farklı hastalıkların habercisi olabiliyor. Vücutta kaşıntı ve kabarcıklar neden olur?, Kaşıntı ve kabarcıklar nasıl giderilir? Sizler için derledik.

Vücutta Kaşıntı Ve Kabarcıklar Neden Olur? Kaşıntı Ve Kabarmalar Nasıl Geçer?
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 Vücutta kaşıntı, kızarıklık ve kabarcıkların meydana gelmesi sonucunda ihmalkar davranmamalı ve uzman bir doktor kontrolünde uygun tedavi yöntemi planlanmalıdır. Cilt kaynaklı hastalıkların tedavisi için dermatoloğa gitmeniz gerekir.

 Kaşıntı ve Kabarmalar Nasıl Geçer?

 Enfeksiyona bağlı olarak meydana gelen kaşıntı ve kabarıklıklar için doktor kontrolünde evde uygulanabilecek çok sayıda doğal tedavi yöntemi vardır. Ama tedaviye geçilmeden önce semptomların asıl kaynağının doğru bir şekilde belirlenmesi gerekir.

 Bilinçsiz bir şekilde yapılan tedaviler, pek çok soruna neden olabilir. Kaşıntıların giderilebilmesi için kullanılan en geleneksel yöntemlerden biri olan bölgeye buz kompleksi uygulaması yapılabilir. Aynı zamanda Aloe vera kaşıntı ve kabarıklara yeteri karşı kullanılan en doğal tedavi yöntemlerinden birisidir. Avokadonun kabuğunun kaynatılıp kaşınan bölgeye sürülmesi de vücuttaki kaşıntı ve kabarıklıkların azalmasına yardımcı olur.

 Ciltteki Kabarıklık ve Kızarıklıkları Önlemek için Ne Yapılması Gerekir?

 Ciltte oluşan kızarıklık ve kabarıklıkların, insanların psikolojik olarak rahatsız olmasına neden oluyor. İnsanların günlük işlerini yapmasında zorluk çıkarır. Ciltteki kızarıklık ve kabarıklığın azalmasını önlemek için öncelikle kızarıklık ve kabarmaya neden olan alerjik reaksiyonların asıl sebebi tespit edilmelidir.

 Daha sonra da egzama, mantar enfeksiyonu, karaciğer hastalığı gibi pek çok nedenden dolayı ciltte kızarıklık ve kabarıklık meydana gelebilir. Cildin nemli kalması ciltte kızarıklık ve kabarıklığa neden olabilir. Cilt hastalığından dolayı kaşıntının giderek artması sorunu ile karşılaşan kişilerin doktora başvurması gerekir.

 Kaşıntı Nasıl Geçer?

 Kaşıntının tedavi edilebilmesi için öncelikle kaşıntının sebebinin belirlenmesi ve altında yatan sorunun tedavi edilmesi gerekir. Bir ilaç reaksiyonundan şüpheleniyorsanız farklı bir ilaca geçmek, kaşıntının azalmasını sağlayabilir. Aynı zamanda pek çok ilaç kaşıntının yanında döküntüye de neden olur. Kaşıntıyı önlemenin en kolay yolu cilde iyi bakmaktır.

 Cildinizi nemlendirirken kuruluğu önleyen losyonları ve kremleri tercih etmelisiniz. Aynı zamanda cildinizi tahriş etmeyecek yumuşak banyo sabunu kullanmanız gerekir. Ilık su ile duş almak, cildinizin rahatlamasına ve yumuşamasına yardımcı olur. Cilt kaşıntısına neden olabilecek sentetik yapılı giysilerden uzak durarak önemli ölçüde kaşıntıyı azaltabilirsiniz. Kaşıntıyı azaltmak için kaşınan bölgeye buz uygulaması yapmaya özen göstermeniz gerekir.

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