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18.02.2021 - 15:45 |

Wechsler Zeka Testi Nedir? Wechsler Testi Hangi Yaş Düzeyine Yapılır?

Çocukların gelişim düzeyi ve zekâ düzeylerini bilmek aileler için önemlidir. Uzman kişilere başvurarak çocuklarının gelişimleri ile ilgili bilgi alabilirler. Uzman kişilerin uygulayacağı testler de bulunmaktadır. Bu testler zekâ testi olarak bilinmektedir ama bu testlerinde güvenirliği yüksek olanları seçilmelidir. Bu arada hiçbir testin sonucu % 100 olarak kabul edilemez. İşte, tüm detaylar.

Wechsler Zeka Testi Nedir? Wechsler Testi Hangi Yaş Düzeyine Yapılır?
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 Testin uygulanması kadar yorumlanması da önemlidir. Bu test ile sözel beceri, matematik ve genel bilgi ölçümlenebilir.

 Wechsler Zekâ Testi Nedir? 

 WISC –R testi olarak kısaltılan bu testin, güvenilirlik düzeyi oldukça yüksektir. Amerikalı bir psikolog olan Dr. David Wescler’in adıyla anılan test uzun yıllardır kullanılmaktadır. Test 1939 oluşturulmuştur ve ilk dönemler yetişkinlere uygulanmıştır. Günümüzde ise çocuklara da uygulanan bir test haline gelmiştir.

 Bu testin temelinde yatan mantığa göre ise zekâ çevreye uyum ile ölçülen bir durumdur. Asıl önemli olan çocuğun zekâsını, çevreye adaptasyonu için ne kadar kullandığıdır. Test iki bölümden oluşur. Bir bölüm performans diğer bölüm ise sözel olarak ayrılır. Her bölümün alt açılımında ise 5 temel ve 1 alt test bulunur. Testin uygulanması sırasında sorular çocuğa yöneltilir ve cevap vermesi beklenir.

 Wechsler Testi Hangi Yaş Düzeyine Yapılır?

 Bu test bireysel olarak uygulanır. 6 ile 16 yaş arasındaki kişilere uygulanmaktadır. Testte soru karşı tarafa yöneltilir ve cevap vermesi istenir. Ortalama 1 saat süren bir testtir. Testin amacı, kişinin öğrenme güçlüğü varsa, sonuçların burada kullanılması içindir. Ayrıca eğitimi için bir yol haritası oluşturulur. Çocuğun zihinsel durumu ile ilgili veri sunduğu içinde, önlem amaçlı kullanılabilir.

 Wısc-R Zekâ Testini Kimler Uygulayabilir?

 Testin uygulanması ve yorumlanması, bu konuda uzman olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Psikolog, psikolojik danışman unvanı olan kişiler tarafından yapılmalıdır. Ayrıca bu testi uygulamak için eğitim alan ve sertifikası olan kişilerde bu testi uygulayabilir.

 WISC-R Zekâ Testi Soruları Nelerdir?

 Wechsler zeka testi ki ayrı gruptan oluşur. Bir grup sözel bölümü oluşturur ve çocuğun odaklanması, öğrenme kapasitesi ölçümlenir. Ayrıca bu bölümde bilgi düzeyi anlaşılmaya çalışılır. O güne kadar öğrendikleri ve bilgi birikimi analiz edilir. Ayrıca çıkarım yapabilme ve genelleme yeteneği anlaşılmaya çalışılır. Mantık yürütebilme, kelime zenginliği, dışarıdan aldığı uyarıları anlama yeteneği çözümlenmeye çalışılır.

2. grupta ise resim çalışmaları ağırlıklı ilerler. Çocuğun resimdeki eksikleri bulması istenir. Amaç ayrıntıları bulma konusundaki hassasiyetini anlayabilmektir. Ayrıca yine resmin eksik olan yanlarını tamamlaması istenir. Parçadan bütüne gidebilme yeteneğinin ölçüldüğü uygulamalarda vardır. Ayrıca odaklanma ve gördüklerini akılda tutma süreci de değerlendirilir.

 WISC-R Testi Sonuç Raporu 

 Testin sonucunda hazırlanan raporda çocuğun, sözel yetenekleri, bunları kullanma becerisi, karar verme süreci, tepkileri değerlendirilir. Ayrıca o güne kadarki eğitim birikimi, iletişim yeteneği ölçümlenir. Bundan yola çıkarak ise zekâ ölçümü ortaya konur. Çocuğun her hangi bir alanda yaşadığı sorun nedeniyle testten düşük puan aldığı tespit edilirse, bu yönde eğitim verilebilir. Eğitim sonrası çocuğun testin tekrarında yüksek puan aldığı gözlemlenebilir. Yani zekânın önüne geçen faktörler varsa bunlar tespit edilir.

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