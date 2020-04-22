Welsoft Kumaş Nedir? Welsoft Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Welsoft kumaş pek çok açıdan sağladığı güvenlik ve rahatlık ile beraber diğer kumaş türlerine göre daha ayrıcalıklıdır. Başta hijyenik yapısı ile sağlık açısından önemli olan bu kumaş, aynı zamanda rahat ve yumuşak bir yapı sağlamaktadır. Bu sebepten dolayı ev hanımlarının en çok değerlendirdiği kumaş türleri arasında bulunuyor.



Welsoft Kumaş Nedir?



Pek çok kişi son dönemlerde welsoft Kumaşı çok sıkı duymakta ve internet üzerinden araştırmaktadır. Welsoft kumaş yanmaz ve alev almaz bir özelliğe sahip olan özel üretim kumaş türüdür. Antibakteriyel özelliğe sahip olması nedeniyle özellikle çocuklar için büyük öneme sahiptir. Böylece astım, alerjik sorunlar ve toz alerjisi gibi durumlar karşısında hem çocuklar hem de yetişkinler için değerlendirebilmektedir. Bu konuda ciddi önlem almakta ve koruma imkanı sağlamaktadır.



Welsoft Kumaş Özellikleri Nelerdir?



Welsoft kumaş pek çok farklı özelliği ile günümüzde sağlık açısından büyük öneme sahip kumaş türlerinden biridir.



- Antibakteriyel özelliğe sahiptir.

- Alerji ve astım ile bronşit gibi durumlarda çocuklar ve yetişkinler için kullanılır.

- Nefes alır.

- Sıcak tutar.

- Rahat ve yumuşak bir dokuya sahiptir.

- Leke tutmaz ve kolayca silinebilir.

- Türkiye'de üretimi sağlanmaktadır ve yerli sermaye üzerinden üretimi gerçekleşmektedir.