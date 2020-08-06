Yakın ve uzak görme problemleri için gözlükten kurtaran yöntem

Doğal lensimiz esneme özelliğini yaş arttıkça kaybeder ve yakına bakarken odaklanmasını yapamaz. Presbiyopi fizyolojik bir hastalık olup her insanda görülür.



Akıllı lens diye bilinen göz içi lensler çoğunlukla 40 yaş sonrası uzak ve yakın problemi olan hastalar için çözüm olur. Bu mercekler genel olarak multifokal (çok odaklı) mercek olarak adlandırılır ve son yıllarda üretilen trifokal mercekler ile daha iyi sonuçlar alınabilir.

En sık kataraktta kullanılıyor

Katarakt hastalığının tek tedavisi cerrahidir ve bu ameliyatta mutlaka göz içi mercekler kullanılır.



Eskiden sadece monofokal (tek odaklı) lensler kullanılırdı. Ameliyat sonrası hastalar uzak ve/veya yakın gözlük kullanırlardı. Trifokal merceklerle gözlük ihtiyacı tamamen ortadan kalktı, hasta katarakt hastalığından kurtulduğu gibi varsa miyop, hipermetrop, astigmat ve presbiyopi hastalığından da kurtuluyor.



Daha önce katarakt operasyonu olmuş hastalarda eskiden monofokal lensi değiştirmek ve dönüştürmek imkansızdı. Ancak şimdi yeni lenslerle monofokal lensin üzerine ikincil bir lens yerleştirerek hastayı gözlükten kurtarıp hem uzak hem yakın görmesi sağlanıyor.

Nasıl yapılıyor?

Yeni yöntem ile geliştirilmiş lens, daha önce katarakt ameliyatınız sırasında implante edilen birincil göz içi lensin önüne yerleştirilir. Çift lens sistemi oluşturur.

Birincil lensin implantasyonundan aylar, hatta yıllar sonra da yapılabilir.

İşlem çok kısa ve basit bir şekilde yapılabilir.

Kimler için uygun?

Lensler için hastaların kornea ve retina tabakalarının uygun olması gerekir. Her hastaya bu özellikli lensler uygulanamaz.



Örneğin sarı nokta hastalığı olan hastalarda veya kornea hastalığı olan hastalarda bu lensler tercih edilmiyor.



Yeni lens uygulaması ile ameliyat öncesi monofokal görüşü olan hasta trifokal hale getiriliyor.