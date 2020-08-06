Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSağlık Haberleri Yakın ve uzak görme problemleri için gözlükten kurtaran yöntem
06.08.2020 - 12:35 |

Yakın ve uzak görme problemleri için gözlükten kurtaran yöntem

Gözlükten kurtulmanın en sık kullanılan çözümü excimer lazer tedavisidir. Lazer tedavisi 18-60 yaş arası yapılabilse de 40 yaşından sonra pek tercih edilmez. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sinan Albayrak 40 yaşından sonra yakın ve uzakta gözlükten kurtaran teknolojileri anlattı.

Yakın ve uzak görme problemleri için gözlükten kurtaran yöntem
ABONE OL

Doğal lensimiz esneme özelliğini yaş arttıkça kaybeder ve yakına bakarken odaklanmasını yapamaz. Presbiyopi fizyolojik bir hastalık olup her insanda görülür.

Akıllı lens diye bilinen göz içi lensler çoğunlukla 40 yaş sonrası uzak ve yakın problemi olan hastalar için çözüm olur. Bu mercekler genel olarak multifokal (çok odaklı) mercek olarak adlandırılır ve son yıllarda üretilen trifokal mercekler ile daha iyi sonuçlar alınabilir.

En sık kataraktta kullanılıyor
Katarakt hastalığının tek tedavisi cerrahidir ve bu ameliyatta mutlaka göz içi mercekler kullanılır.

Eskiden sadece monofokal (tek odaklı) lensler kullanılırdı. Ameliyat sonrası hastalar uzak ve/veya yakın gözlük kullanırlardı. Trifokal merceklerle gözlük ihtiyacı tamamen ortadan kalktı, hasta katarakt hastalığından kurtulduğu gibi varsa miyop, hipermetrop, astigmat ve presbiyopi hastalığından da kurtuluyor.

Daha önce katarakt operasyonu olmuş hastalarda eskiden monofokal lensi değiştirmek ve dönüştürmek imkansızdı. Ancak şimdi yeni lenslerle monofokal lensin üzerine ikincil bir lens yerleştirerek hastayı gözlükten kurtarıp hem uzak hem yakın görmesi sağlanıyor.

Nasıl yapılıyor?
Yeni yöntem ile geliştirilmiş lens, daha önce katarakt ameliyatınız sırasında implante edilen birincil göz içi lensin önüne yerleştirilir. Çift lens sistemi oluşturur.

Birincil lensin implantasyonundan aylar, hatta yıllar sonra da yapılabilir.

İşlem çok kısa ve basit bir şekilde yapılabilir.

Kimler için uygun?
Lensler için hastaların kornea ve retina tabakalarının uygun olması gerekir. Her hastaya bu özellikli lensler uygulanamaz.

Örneğin sarı nokta hastalığı olan hastalarda veya kornea hastalığı olan hastalarda bu lensler tercih edilmiyor.

Yeni lens uygulaması ile ameliyat öncesi monofokal görüşü olan hasta trifokal hale getiriliyor.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün gizli kalmış olaylar işleri zorlaştırabilir. Kendinizi iç dünyanıza dönmek isteyebilirsiniz. Bazı konularda kabullenme içine girebilirsiniz. Kontrolünüzü kaybetmemeye özen göstermelisiniz. Öğle saatlerindeki koşullar keyfinizi kaçırabilir. Akışta kalmanız gereken bir gündesiniz. Tamamlanması gereken işler içindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün iş hayatınızda alacağınız desteklerle sorumlu olduğunuz konuları daha iyi yapabilirsiniz. Gelecek beklentilerinizle ilgili yenilikler yapabilirsiniz. Bu konuda çevrenizle düşüncelerinizi paylaşmak iyi gelecek. Mesleki gruplar içinde görev alacağınız zamanlar olabilir. İşlerinize yoğunlaşmanız gereken zamanlardasınız. Oldukça verimlisiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

İş hayatınızda üstlerinizle iletişim ve hareketin önem kazanacağı bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konuları sağlamlaştırmak için çaba sarf edeceksiniz. Gün içinde ailevi konular da gündeminizi meşgul edebilir. Öğle saatlerinde yapılması gereken işler söz konusu olabilir. Kendinizi bazı konularda sıkışmış hissedebilirsiniz. Aşırı kontrolcü olmamalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni şeyler öğrenip, kendinizi geliştirebilirsiniz. Yaşadığınız olaylara daha yukarıdan bakarak anlayış kazanabilirsiniz. Akşam saatlerinde eğitimle ya da uzaklarla ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Sorumlu olduğunuz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Bazı konularda yenilik yapmak isteyeceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün endişe duyduğunuz işlerde kırılmalar yaşayabilirsiniz. Sahip olduklarınızla ilgili değişiklikler sizi krize sokabilir. Sakin kalmanızda fayda var. Duygusal yönden bağlandığınız durumlar oluşabilir. Gün içinde parasal konularla daha çok ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlere daha ciddi yaklaşmanız gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ilişkide olduğunuz insanlarla daha fazla ilgilenmeniz gereken durumlar içinde kalabilirsiniz. Karşınızdakileri daha iyi dinlemeye bakın. Bazı konularda detaycı ya da kontrolcü tavrınız sizi zor duruma sokabilir. Başkalarından çok şey öğrenebilirsiniz. Bugün eşinizle ilgili işler yüzünden planlarınızı yenilemek durumunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Çalışma hayatınızda farklı konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İş arkadaşlarınızla ilgili olaylar gündeminizi daha çok meşgul edebilir. Bugün daha çok şey öğrenmek için çaba içerisinde olabilirsiniz. Gün içinde sorumluluklarınız artabilir. Sizi yoran konulara karşı dikkatli olmanızda fayda var. Akşam saatlerinde yeni düşünceleriniz olabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün kendinizi ifade edeceğiniz işlere yönelebilirsiniz. Aşk hayatınızdaki gelişmeler sizi şaşırtabilir. Gün içinde ani tavır değişikliği içinde olmamaya özen gösterin. Planlarınızdaki değişikliklere çabuk ayak uydurmanızda fayda var. Ayrıca hobilerinize zaman ayırabilirsiniz. Keyif aldığınız şeyler için harcamalar artabilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde ailevi konularla meşgul olabilirsiniz. Geçmişte kalan olaylarla ilgileneceğiniz durumlar içinde olabilirsiniz. Bu durum biraz kafanızı karıştırabilir. Planlarınızdaki değişiklikler yüzünden esnek kalmaya bakın. Neyse ki akşam saatleri daha keyifli ve tatmin edici olabilir. Kendinizi daha iyi ifade edebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla bir arada olabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün hareketli bir gündeminiz olabilir. Sözleşme ve yazışmalara dikkat etmenizde fayda var. Öğleden sonraki saatlerde bazı zorlanmalar gündeme gelebilir. Yakın çevrenizdeki gelişmelerle ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İletişimde olduğunuz kişilere ayrıca dikkat etmenizde fayda var. Akşam saatlerinde daha olumlu koşullar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yeteneklerinizle ilgili işlere yönelebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha çok çalışabileceksiniz. Başkalarından alacağınız destekler de rahatlatıcı olabilir. Koşullara hızlı ayak uydurabilirsiniz. Parayla ilgili planlarınızda değişiklik yapabilirsiniz. Akşam saatlerinde daha keyifli organizasyonlar ve fırsatlar söz konusu.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Gün içinde yeni başlangıçlar yapacağınız zamanlar var. Kişisel açıdan önem verdiğiniz konular ön plana çıkıyor. Ayrıca kendinizle ilgili konulara daha fazla dikkat etmeniz gereken bir gündesiniz. Sorumlu olduğunuz konulara daha dikkatli yaklaşmak gerek. Akşam saatlerinde sevdiğiniz insanlarla birlikte olmak size iyi gelecek.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Aslıhan Değerli Aytoğan
Aslıhan Değerli Aytoğanİstismar ve çocuktaki etkileri
Özlem Mekik
Özlem MekikTok tutan baklagil salatası tarifi
Adil Yıldırım
Adil YıldırımFlört etme sanatı
Yeşim Mutlu
Yeşim MutluCovid-19 turizm sektörünü nasıl etkiledi?
Pınar Karahan
Pınar Karahan"Hit şarkıya gerek yok"
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞ
Doç. Dr. Aydın KÖŞÜŞÇikolata kisti nedir?
Op. Dr. İlsun Aka
Op. Dr. İlsun AkaDüğün hazırlıkları sırasında yaptıracağınız 4 estetik işlem
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğlu
Uzman Klinik Psikolog Melda Yakupoğluİlişkide ayrılık blöfü yapmak
Diyetisyen E.Kübra Zeydanlı
Diyetisyen E.Kübra ZeydanlıAkne sorununun beslenmeyle ilişkisi
Betül Yergök
Betül YergökKişisel gelişim hastalığı
En Çok İzlenen Videolar
Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?Kolon kanserinin belirtileri nelerdir?
Çocuklarda karaciğer safra yolu cerrahisi nasıldır?Çocuklarda karaciğer safra yolu cerrahisi nasıldır?
Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?Çocuklarda apandisit belirtileri nelerdir, tedavisi nasıl yapılır?
Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?Dr. Astrolog Şenay Devi: Burçlar değişti mi? 13 Burcun özellikleri neler?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yakın ve uzak görme problemleri için gözlükten kurtaran yöntem

Yakın ve uzak görme problemleri için gözlükten kurtaran yöntem

Uzmanından evde uygulanabilecek profesyonel saç bakım yöntemleri

Uzmanından evde uygulanabilecek profesyonel saç bakım yöntemleri

Yaz aylarında hangi burç nasıl beslenmeli?

Yaz aylarında hangi burç nasıl beslenmeli?

Adet düzensizliği ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Adet düzensizliği ile ilgili doğru bilinen yanlışlar

Sıradaki Haber