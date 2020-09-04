Yakup İsminin Anlamı Nedir? Yakup Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Yakup ismi Arapça kökenli bir isimdir. Bu sebeple Türkçeye Arapçadan geçmiştir.



Yakup Ne Demek?



Yakup isminin birçok anlamı vardır. Bunlardan biri erkek kekliktir. Yakup ismi aynı zamanda takip eden ve izleyen anlamlarında da kullanılır. Yakup isminin mavi anlamında kullanıldığı durumlar da bulunur.

Yakup ismi en çok bir peygamberin ismi olduğu için bilinmektedir. Yakup ismini beğenen ve anlamını merak eden anne ve babalar, çocukları için Yakup ismini beğenerek seçerler. Yakup isminin en çok ikinci anlamı kullanılmaktadır.



Yakup ismi güçlü olmayı, karakter sahibi olmayı temsil eder. Dik duruşun sembolü olarak kullanılır. Eskiden daha çok kullanılan Yakup ismi, günümüzde kullanılmasına rağmen oranı azalmıştır.

Yakup kelimesi parlaklığı, kudret sahibi olmayı, güçlü erkeği ve paylaşımcı kimseleri temsil eder. Pek çok güzel anlama sahip olan Yakup kelimesi, erkek çocuklarına uygundur.



Yakup Kur'an'da Geçiyor mu?



Yakup ismi bir peygamberin ismi olduğu için Kur'an-ı Kerim'de pek çok yerde geçmektedir. Yakup kelimesi Kur'an'da Bakara suresi 132. ve 133. ayetlerde geçmektedir. Al-i İmran suresi 84. ayette, Nisa suresi 163. ayette, Enam suresi 84. ayette, Hud suresi 71. ayette, Yusuf suresi 6. ayette, Yusuf suresi 38. ayette ve daha birçok ayette geçmektedir. Yakup kelimesinin Kur'an'daki anlamı peygamber olan Hz. Yakup'un ismi olmasıdır.



Yakup ismi İslam'a göre çocuklara verilmemesi gereken isimler arasında yer almaz. Bu sebeple anne ve babalar rahatlıkla çocuklarına Yakup ismini verebilir. Anlam güzelliğinden ve çağrıştığı şeylerden dolayı Yakup ismi popüler olarak kullanılan bir addır.