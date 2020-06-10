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10.06.2020 - 01:13 |

Yakut Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Yakut Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?

Değerli taşlar arasında en popüler ve bilinen madenler içerisinde yakut taşı gelmektedir. Özellikle elmastan sonra en sert taş olması ile pek çok alanda yaygın şekilde kullanılır. Peki, yakut taşı nedir, nasıl oluşur? Yakut taşının özellikleri, anlamı ve faydaları nelerdir? İşte bu konu hakkında detaylar.

Yakut Taşı Nedir, Nasıl Oluşur? Yakut Taşının Özellikleri, Anlamı Ve Faydaları Nelerdir?
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Özellikle Elmas, Zümrüt ve Safir ile beraber kırmızı rengiyle en değerli taşlar arasında Yakut gelmektedir. Renk olarak daha çok bordo ve kırmızı seçenekler üzerinden bir görsel sunar. Doğal bir ışık ile etkili parlaklık sağlaması ve nadir bulunmasının yanı sıra, birçok özelliği ile en pahalı taşlardan biridir. Ayrıca birçok farklı medeniyette ‘değerli taşların efendisi’ olarak da bilinmektedir. Başta takı ve mücevher olmak üzere süs eşyası üzerinden de kullanılan yakut taşı, ayrıca insan sağlığı açısından da önemli faydalar sunuyor.

Yakut Taşı Nedir, Nasıl Oluşur?

Sertlik değeri ve parlak görüntüsü ile beraber doğada nadir bulunan, elmastan sonra en değerli taş olarak yakut taşı öne çıkıyor. Özellikle söz konusu mücevher ve takılar olduğu zaman vazgeçilmez madenler arasında yer almaktadır. Volkanik bazlı oluşumlar, ısınma ve soğuma ile bazı kimyasal fiziksel reaksiyonlar neticesinde milyonlarca yıl içerisinde oluşmuş taşlardan biridir. Genelde Amerika ile beraber Avrupa'da çıkarılmasına rağmen, Yakut taşının anavatanı Güneydoğu Asya ve Hindistan'dır.

Genel olarak sevgi, başarı ve zenginlik üzerine ifade edilen yakut, günümüzde mücevherler için vazgeçilmez bir taştır. Bordo ve kırmızı rengi ile beraber parlak görüntüsü çok özel bir etki yaratır. Ayrıca dayanıklı olması ile beraber nadir bulunması üzerinden elmastan sonra en değerli taştır. Bu sebepten dolayı yakut taşını elde edebilmek için yüklü miktar harcamak gerekir.

Yakut Taşının Özellikleri, Anlamı ve Faydaları Nelerdir?

Yakut taşının en önemli özelliği elmastan sonra en sert maden olmasıdır. Aynı zamanda kırmızı ve bordo rengi üzerinden en değerli taş olarak anılır. Şans ile beraber, zenginlik ve başarı anlamı taşımaktadır. Yüksek oranda ışık saçması ile göz alıcı bir etki yaratır. Bu sebepten dolayı özel olarak işlenir ve takılar ile beraber harika bir görüntü eşliğinde kullanılır. Antik dönemden günümüze kadar ulaşmış olan ve farklı amaçlar doğrultusunda kullanılan özel taşlardan biridir. Başta pırlanta olmak üzere yüzük, küpe ve kolye gibi seçenekler arasından tercih yapılarak değerlendirilebilir.

Yakut kullanılırken ayrıca dikkat edilmesi gereken önemli hususlar mevcuttur. Özellikle sprey, makyaj setleri ve parfüm yakutun parlaklığını bozar. Aynı zamanda diş fırçası ile köpüklü su Yakutun yapısını bozma özelliğine sahiptir. Bu sebepten dolayı sadece bol su ile yıkanarak temizlenmesi önerilir. Bu unsurlara dikkat ederek kullanırken aynı zamanda insan sağlığı açısından da yakut taşının çok önemli faydalar getirdiğini söylemek mümkün.

- Kişiye mutluluk ve güven getirir.
- Çok eski çağlardan bu yana şans getirdiği için değerlendirilir.
- Bağışıklık sistemini güçlendirir.
- Kan dolaşımına dengeli hale getirir.
- Olumsuz duygulardan arınma imkanı sağlar.
- Sezgilerin güçlü olmasında yardımcı olur.
- Eski dönemlerde veba ile beraber zehirlenmelere karşı kullanılırdı.

Tüm bu şifalı etkileri ve özellikleri ile beraber, takı ve mücevher üzerinden Yakut taşını değerlendirebilirsiniz.

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