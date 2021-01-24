Sağlık

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerRuh Sağlığı Haberleri 'Yalnızlık korkusu, panik atak ve depresyona neden olur
24.01.2021 - 15:24 | | DHA

'Yalnızlık korkusu, panik atak ve depresyona neden olur

Uzman Psikolog Mehmet Cem Yiğit, yalnızlık korkusunun birçok insanda görülebilecek bir durum olduğunu belirterek, bu korkunun ilerlemesi durumunda panik atak, depresyon, anksiyete gibi rahatsızlıkların oluşabildiğine dikkat çekti.

'Yalnızlık korkusu, panik atak ve depresyona neden olur
ABONE OL

Uzman Psikolog Yiğit, yalnızlığın birçok kişinin kendini dinlemek için başvurduğu ilk durum olduğunu, hatta bir terapi yöntemi olduğunu ancak bazı kişiler için de endişe verici bir durum haline gelebileceğini söyledi. Birçok insanın yalnızlık korkusu yaşadığını dile getiren Yiğit, bu korkunun ilerlemesi durumunda panik atak, depresyon, anksiyete gibi rahatsızlıkların oluşabildiğini söyledi.

Yalnız kalma endişesi duyan kişilerin, genellikle sırf bu duyguyu hissetmemek için farklı çözümler aradığını belirten Yiğit, İnsanlar genellikle bu durumlarda, hoşlanmadıkları sosyal ortamlarda bulunma, televizyonu açık bırakma, yalnız bulunduğu ortamlarda telefonla konuşma gibi davranışlar sergilerler. Bu gibi davranışlar, kişinin yalnızlık korkusunu engelleme biçimidir.

'Yalnızlık korkusu birçok farklı şekilde isimlendiriliyor'

Psikoloji bilimi kapsamında, yalnızlık korkusu otofobi, eremofobi, izolofobi ya da monofobi gibi birçok farklı şekilde isimlendirilmektedir. Bu korku hissi, kişinin tek başına vakit geçirmekten korkması anlamına gelmektedir. Ayrıca bir anksiyete bozukluğu olarak da ifade edilebilmektedir. Yalnızlık korkusu, kişilerin fiziksel olarak yalnız kalmalarından ziyade yalnız kalacağını düşünmesi ve bu durumdan endişe duyulması şeklinde gelişmektedir diye konuştu.

Korkunun ilerlemesi durumunda destek alınmalı

Yalnızlık korkusunun oluşması durumunda kişilerde fiziksel ve psikolojik bulgular geliştiğini dile getiren Yiğit, Kişi yalnız kalacağını düşündüğünde büyük bir endişe duyar. Bu durum da kalp çarpıntısı, panik hali ve terleme gibi birçok farklı fiziksel belirtinin ortaya çıkmasına sebep olur. Korkunun ilerlemesi durumunda birçok psikolojik rahatsızlık da ortaya çıkabilmektedir. Panik atak, depresyon, anksiyete gibi durumlar bu rahatsızlıklara örnek olarak verilebilir. Kişilerin bu psikolojik rahatsızlıklarının ortaya çıkması ve bireyin tek başına bu durumu kontrol altına alamaması durumunda psikologdan yardımı alması gerekir dedi.

'Basit yöntemlerle bu korku engellenebilir'

Yalnızlık korkusunun kişiler için kabus olmaktan çıkması gerektiğini belirten Yiğit, Basit yöntemlerin uygulanması ile bu korku engellenebilmektedir. Kişilerin bu korkunun yersiz olduğunun farkına varması ve bu yöntemleri uygulaması ilk adımdır. Uygulanabilecek ve akılda tutulması gereken yöntemler şu şekilde sıralanabilir: Yalnızlığın kişiye kazanımlarını ve iyi yönlerini keşfetmek. Yalnızlığı kabullenip içselleştirmemek. Sırf yalnız kalmamak için mutsuz ve istenmeyen ilişkileri devam ettirmekten vazgeçmek. Bu eylem hayata geçirildiğinde hissedilen o rahatlamanın keyfini çıkarmak. Yalnızlığın kötü bir şey olmadığının ve kişiye bireysel bir alan oluşturduğunu hatırlamak. Spor yapmak, sosyal sorumluluk aktiviteleri gerçekleştirmek. Nefes egzersizleri ve çeşitli gevşetici egzersizler yapmak. Bunlar ve benzeri gibi basit yöntemler ile yalnızlık korkusunun önlenmesi mümkündür. Ancak bazı durumlarda bu korku çok ileri seviyelere gelebilir ve psikolojik rahatsızlıkları beraberinde getirebilir. Bu durumda uzman psikolog ile görüşülmelidir diye konuştu.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
daha fazla video için
Astroloji
KOÇ
BOĞA
İKİZLER
YENGEÇ
ASLAN
BAŞAK
TERAZİ
AKREP
YAY
OĞLAK
SAKA (KOVA)
BALIK
Bugün

Bugün düşünce dünyanızda hareketlisiniz ve bolca konuşma olabilir. Kendinizi zihinsel açıdan daha güçlü hissedebileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizin ya da başkalarının kaynaklarından yararlanabilirsiniz. Maddi konular, kaynaklar üzerinde daha çok durabilirsiniz. Elinizdekileri israf etmemeye bakmalısınız.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken çok şey yapabilir ve kendinizi duygusal açıdan güçlü hissedebilirsiniz. Yeni başlangıçlar, yeni istekler içerisindesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün biraz daha temkinli olmanızda fayda var. Aşırı riskli durumlara ya da gizli kalmış durumlara bulaşabilirsiniz. Kendi duygularınızı anlamaya bakın.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün beklentilerinizde daha kararlı ve mücadeleci olabilirsiniz. Gelecek yönünde işe yönelik planlar da mümkün. Kendinizi meşgul etmeniz zor değil.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi konularda ve ilişkilerinizde daha dengeli ve esnek olmaya özen göstermelisiniz. Ortaklaşa konulara anlayışla yaklaşmak gerekebilir.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün sevdiklerinizle daha mutlu olabilirsiniz. Ödüllendirici imkanlar, eğlenceli uğraşlar gündeme gelebilir. Yaratıcı uğraşlar var. Tembellik de güzel.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ortaklaşa imkanlar bulmanız mümkün. Eşinizin ya da başkalarının imkanlarından da yararlanabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün eşinizle ilgili konularda olumlu gelişmeler mümkün. Aynı zamanda başkalarından gelen destekler ve haberler alabilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Hafta sonu olmasına karşın bugün çok uğraşı gerektiren bir durum olabilir. Ne yapıyor iseniz daha kararlı ve başarılı olabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün yaratıcı uğraşlar ve sevdiklerinizle ilgili konularda daha tutkulu ve isteklisiniz. Pek çok alanda kararlılık göstererek kendinizi gösterebilirsiniz.Devamını Oku

Devamını Oku
Bugün

Bugün ailevi işlere odaklanabilir ve evle daha çok ilgilenebilirsiniz. Ancak zevklerinizde aşırılıklara gitmeniz de mümkün. Evde çok hareket var.Devamını Oku

Devamını Oku
Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

Günün Yazıları
Avukat Yaşar Öksüz
Avukat Yaşar ÖksüzBoşanma Sebebi: Onur Kırmak
Dr. Gökhan Güler
Dr. Gökhan GülerDoğal Saç Kalınlaştırma
Uzman Diyetisyen Esra Işıkdemir
Uzman Diyetisyen Esra IşıkdemirHer kalori denk midir?
Asuman Korugan
Asuman KoruganYapboz parçası
Dr. Fzt. Mehmet Ünal
Dr. Fzt. Mehmet ÜnalYağ dokusu ve bağışıklık sistemi arasındaki etkileşim
R.Hakan Kırkoğlu
R.Hakan KırkoğluBiden-Harris ortak haritası
Nilüfer Pazvantoğlu
Nilüfer Pazvantoğlu2021 dekorasyon trendleri
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Yılmaz Yozgat
Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Yılmaz YozgatAkut romatizmal ateş hakkında bilinmesi gerekenler
Merve Karataşlı
Merve KarataşlıKarantina beslenmesi nasıl olmalı?
Senem Aydın
Senem AydınSanat ilham veriyor
En Çok İzlenen Videolar
Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?
Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?Kısa sürede estetik bir gülüşe sahip olunabilir mi?
Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?Uzaktan eğitimde çocuğunuzun okul başarısını nasıl destekleyebilirsiniz?

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türk çayı en çok Avrupa'da tüketiliyor!

Türk çayı en çok Avrupa'da tüketiliyor!

'Yalnızlık korkusu, panik atak ve depresyona neden olur

'Yalnızlık korkusu, panik atak ve depresyona neden olur

Çocuklarda görülen işitme kaybında erken teşhis ne kadar önemli?

Çocuklarda görülen işitme kaybında erken teşhis ne kadar önemli?

Karne psikolojisinde neye dikkat edilmeli?

Karne psikolojisinde neye dikkat edilmeli?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet