'Yalnızlık korkusu, panik atak ve depresyona neden olur

Uzman Psikolog Yiğit, yalnızlığın birçok kişinin kendini dinlemek için başvurduğu ilk durum olduğunu, hatta bir terapi yöntemi olduğunu ancak bazı kişiler için de endişe verici bir durum haline gelebileceğini söyledi. Birçok insanın yalnızlık korkusu yaşadığını dile getiren Yiğit, bu korkunun ilerlemesi durumunda panik atak, depresyon, anksiyete gibi rahatsızlıkların oluşabildiğini söyledi.

Yalnız kalma endişesi duyan kişilerin, genellikle sırf bu duyguyu hissetmemek için farklı çözümler aradığını belirten Yiğit, İnsanlar genellikle bu durumlarda, hoşlanmadıkları sosyal ortamlarda bulunma, televizyonu açık bırakma, yalnız bulunduğu ortamlarda telefonla konuşma gibi davranışlar sergilerler. Bu gibi davranışlar, kişinin yalnızlık korkusunu engelleme biçimidir.

'Yalnızlık korkusu birçok farklı şekilde isimlendiriliyor'

Psikoloji bilimi kapsamında, yalnızlık korkusu otofobi, eremofobi, izolofobi ya da monofobi gibi birçok farklı şekilde isimlendirilmektedir. Bu korku hissi, kişinin tek başına vakit geçirmekten korkması anlamına gelmektedir. Ayrıca bir anksiyete bozukluğu olarak da ifade edilebilmektedir. Yalnızlık korkusu, kişilerin fiziksel olarak yalnız kalmalarından ziyade yalnız kalacağını düşünmesi ve bu durumdan endişe duyulması şeklinde gelişmektedir diye konuştu.

Korkunun ilerlemesi durumunda destek alınmalı

Yalnızlık korkusunun oluşması durumunda kişilerde fiziksel ve psikolojik bulgular geliştiğini dile getiren Yiğit, Kişi yalnız kalacağını düşündüğünde büyük bir endişe duyar. Bu durum da kalp çarpıntısı, panik hali ve terleme gibi birçok farklı fiziksel belirtinin ortaya çıkmasına sebep olur. Korkunun ilerlemesi durumunda birçok psikolojik rahatsızlık da ortaya çıkabilmektedir. Panik atak, depresyon, anksiyete gibi durumlar bu rahatsızlıklara örnek olarak verilebilir. Kişilerin bu psikolojik rahatsızlıklarının ortaya çıkması ve bireyin tek başına bu durumu kontrol altına alamaması durumunda psikologdan yardımı alması gerekir dedi.

'Basit yöntemlerle bu korku engellenebilir'

Yalnızlık korkusunun kişiler için kabus olmaktan çıkması gerektiğini belirten Yiğit, Basit yöntemlerin uygulanması ile bu korku engellenebilmektedir. Kişilerin bu korkunun yersiz olduğunun farkına varması ve bu yöntemleri uygulaması ilk adımdır. Uygulanabilecek ve akılda tutulması gereken yöntemler şu şekilde sıralanabilir: Yalnızlığın kişiye kazanımlarını ve iyi yönlerini keşfetmek. Yalnızlığı kabullenip içselleştirmemek. Sırf yalnız kalmamak için mutsuz ve istenmeyen ilişkileri devam ettirmekten vazgeçmek. Bu eylem hayata geçirildiğinde hissedilen o rahatlamanın keyfini çıkarmak. Yalnızlığın kötü bir şey olmadığının ve kişiye bireysel bir alan oluşturduğunu hatırlamak. Spor yapmak, sosyal sorumluluk aktiviteleri gerçekleştirmek. Nefes egzersizleri ve çeşitli gevşetici egzersizler yapmak. Bunlar ve benzeri gibi basit yöntemler ile yalnızlık korkusunun önlenmesi mümkündür. Ancak bazı durumlarda bu korku çok ileri seviyelere gelebilir ve psikolojik rahatsızlıkları beraberinde getirebilir. Bu durumda uzman psikolog ile görüşülmelidir diye konuştu.