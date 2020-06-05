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05.06.2020 - 18:20 |

Yanığa ne iyi gelir? Yanığa ne yapılır? - Yanığa doğal tedavi yöntemleri

Herhangi sıcak bir şeye dokunduğunuzda veya elinize sıcak bir su döküldüğünde yanığın tedavisi derecesine göre değişiyor. Yanık eğer ciddiyse doğal tedavi yöntemleri uygulanması önerilmez. Peki, yanık nasıl derecelendirilir? Hangi yanıklar tehlikelidir? Yanığa ne iyi gelir? Yanığa ne yapılır? Bu soruların cevaplarını haberimizde bulabilirsiniz...

Yanığa ne iyi gelir? Yanığa ne yapılır? - Yanığa doğal tedavi yöntemleri
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Yanık, yanlışlıkla sıcak bir şeye dokunmak, fırının sağında bir tava almak ya da kaynayan suyla haşlanmak gibi cildinizde meydana gelen izlerdir. Kimyasallar, güneş, radyasyon ve elektrik de cilt yanıklarına neden olabilir.

Yanıklar iyileşir mi? Yanıklar nasıl iyileşir?

Yanıklar deri hücrelerinin ölmesine neden olur. Hasarlı cilt kendini tamir etmek için kolajen adı verilen bir protein üretir. Cilt iyileştikçe kalınlaşan, leke denilen alanlar iz oluşturur. Bazı yaralar geçicidir ve zamanla kaybolur. Diğerleri kalıcıdır.

Yara izleri küçük veya büyük olabilir. Yüzünüzün veya vücudunuzun geniş bir yüzeyini örten yanık izleri görünümünüzü etkileyebilir.

Isı miktarı ve cildinizle temas halinde kaldığı süre, bir yara izi alıp almadığınızı ve ne kadar büyük olduğunu belirler. Yanıklar cildinizin ne kadarını etkilediğine göre sınıflandırılır:

Yanığa ne iyi gelir Yanığa ne yapılır - Yanığa doğal tedavi yöntemleri

Yanık izi dereceleri nelerdir?

1. derecede yanık: 1. Derecede yanıklarda ciltte kabarıklıklar meydana gelir. Cilt kızarır ve ağrıya neden olur.

2. derecede yanık: Cilt kızarır, ciltte kabarcıklar meydana gelir ve ağrıya neden olur.

3. derecede yanık: Derinin alt ve üst katmanında hasar meydana gelir. Cilt kızarır, kemiklere ve tendonlara zarar verir. Cilt beyazken siyaha döner. Sinir uçları hasar görür.

Birinci derece yanıklar genellikle yara izi olmadan kendi kendine iyileşir. İkinci ve üçüncü derece yanıklar genellikle izleri geride bırakır.

Yanıklar, bu tür yara izlerinden birine neden olabilir:

• Hipertrofik yara izleri kırmızı veya mor renklere dönüşebilir. Dokunma ve kaşınma hissi uyandırır.
• Konraktür skarları cildi, kasları ve tendonları sıkılaştırır ve hareket etmenizi zorlaştırır.
• Keloid yara izleri, tüyleri tamamen yok edebilir veya aşırı tüylenme meydana gelebilir.

Yanıklarda ne zaman doktora görünmek gerekir?

Küçük birinci derece yanıkları kendi başınıza tedavi edebilirsiniz. Bir ikinci derece yanık için, randevu almanız gerekiyorsa doktorunuza danışın. Kızarıklık, şişlik veya irin gibi enfeksiyon belirtilerine bakın. Üçüncü derece yanıklar için, mümkün olan en kısa sürede hastaneye gidin. Yanık küçük veya birinci derece olsa bile, bir hafta içinde iyileşmezse doktora başvurun. Ayrıca skar büyükse veya iyileşmezse mutlaka bir uzmana danışın.

Yanığa ne iyi gelir veya yanığa ne yapılır?

İkinci derece yanıklar için:

• İyileşmesine yardımcı olmak için yanınıza ince bir tabaka antibiyotik merhem sürün.

• Bölgeyi korumak, enfeksiyonu önlemek ve cildin iyileşmesine yardımcı olmak için yanığınızı steril, yapışmaz gazlı bezle kapatın.

Üçüncü derece yanıklar için:

• Cildinizin iyileşmesine yardımcı olmak için yanıklarınız üzerinde sıkıştırma giysileri denilen sıkı ve destekleyici giysiler giyin. Tüm gün, her gün birkaç ay boyunca kompresyon kıyafetleri giymeniz gerekebilir.

• Vücudunuzun kontraktürlerle sıkılaştırılmış bölgelerini serbest bırakmak ve tekrar hareket etmenize yardımcı olmak için estetik ameliyat için bir uzmana danışın.

• Fizyoterapist kontraktürlerle sıkılaştırılmış alanlarda hareketi tekrar kazanmanıza yardımcı olacak egzersizler öğretebilir.

Yanık eğer 1. derecedeyse yanığa ne iyi gelir sorusunun cevabını bitkisel yöntemlerde bulabilirsiniz.

Yanığa iyi gelen şeyler nelerdir?

Yanığa ne iyi gelir Yanığa ne yapılır - Yanığa doğal tedavi yöntemleri

Aloe vera jeli

Yanığa aloe vera jel sürün. Bu, cildi iyileştirir ve tahrişten korur, ayrıca cildin iyileşmesini ve izlerin önlenmesini destekler. Aloe vera doğal bir antibiyotiktir.. Günde üç ila dört kez uygulayın.

Vitamin alın

A, C, E ve B kompleksleri içeren günlük multivitamin alın. Bu dört vitamin, vücuttaki hücre yenilenmesini ve kollajen lif oluşumunu zorunlu kılar. Bu, cildin doğal iyileşme sürecini destekleyerek yanmayı iyileştirir ve skarlaşmayı en aza indirir.

E vitaminli krem uygulayın

Yanık bölgesine E vitamini nemlendiricisi uygulayın. E vitamini, cildi elastik ve pürüzsüz tutan kolajen lifleri oluşturur. Uygun iyileşme ve izleri önlemek için kollajen gereklidir.

Su için

Günde 8 ila 10 bardak su içirin. Su vücudu temizler ve cildi nemlendirir. Nem, cildin sağlığının ve doğal iyileşmenin anahtarıdır. Cildi nemli ve esnek tutmak, herhangi bir yara izini en aza indirecektir.

Yanık tedavisi yaparken dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?

-Su toplayan yanığa elle ve iğne gibi cisimlerle dokunmayın, patlatmayın.

-Buzun yakıcı etkisinden dolayı, yanığın üzerine direkt buz koymayın, soğuk su koyun.

-Yanık iyileşmeye başladıkça kaşınabilir, kaşımamaya özen gösterin.

-Yanığa herhangi bir müdahalede bulunmadan önce ellerinizi iyice dezenfekte edin. Yanmış bölgelerin güneşle temasını en az bir yıl boyunca tam koruma sağlayan güneş kremleriyle azaltın.

Yanık tedavisinde banyo yapılır mı?

Herhangi bir yanığa maruz kalındığında banyo yapıp yapılamayacağı, merak edilen sorular arasında yer alır. Bu konuda herhangi bir kısıt yoktur ve banyo yapılmasında hiçbir sakınca görülmüyor. Yanık tedavisinde yara olan bölgeye halihazırda, derinliğine göre bir ay boyunca soğuk su uygulaması önerilirken sık sık serin duş herhangi bir zarar vermeyeceği gibi yarayı rahatlatır.

 

 

 

 

 

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