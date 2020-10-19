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19.10.2020 - 04:50 |

Yarı Değerli Taşlar Nelerdir? Taşların İsim Listesi İle Birlikte Özellikleri

Yarı değerli taşlar günümüzde pek çok alanda kullanılmaktadır. Yarı değerli taşlar nelerdir? Taşların isim listesi ile birlikte özellikleri nelerdir? Sizler için detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.

Yarı Değerli Taşlar Nelerdir? Taşların İsim Listesi İle Birlikte Özellikleri
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Yarı değerli olan taşlar kullanıldığı takı ürünlerine göre değerlendirilmekte olan taşlardır. Bunlar aynı zamanda kişilere çeşitli faydalarda sağlamaktadır.

Yarı Değerli Taşlar Nelerdir?

Yarı değerli taşlar oniks, ametist, akumarin, akik, kaplan gözü, turmalin ve kehribar şeklinde sıralanmaktadır. Bu taşların bazıları rahatsızlıklara ve ruhsal sorunlara iyi gelmektedir. Takı tasarımında genelde yarı değerli taşlar arasından en çok ametist, turmalin, ay taşı, pembe kuvars ile peridot kullanılmaktadır. Değerli taşların kullanıldığı takılarda genellikle ametist ile sitrin yarı değerli taşları takıya hareket katmak için kullanılmaktadır.

Taşların İsim Listesi ile Birlikte Özellikleri

Ametist

Eflatun renkli olan yarı kıymetli taş türüdür. Ametist, mor ile menekşe renginin tonlarında olmaktadır. Türkçe ismi göz boncuğu anlamına gelmektedir. Ametist taşı strese, migrene ve akciğer hastalıklarına çok iyi gelir.

Akuamarin

Yarı kıymetli taşlardan biri olan berilin şeffaf ve de silikatlı bir türüdür. Aynı zamansa hegzagonal sistemlerde kristalleşir. Akuamarin sertliği 7,5 ile 8 arasında değişmektedir. Kimyasal formülü ise Be₃Al₂Si₆O₁₈ olmaktadır. Açık mavi ve ya mavimsi yeşil renktedir.

Oniks

Özelliklerine bakıldığı zaman gerçekte siyah ve ya gri renklerde olan bu taş açık renk bantlara sahiptir. Opak görünümlü ve cam kadar da parlaktır. Oniks taşının sertlik derecesi 7 olmaktadır. Oniks taşı en çok Mısır, İtalya, Madagaskar, Meksika, Çin Almanya ve Hindistan ülkelerinde çıkarılmaktadır.

Kaplangözü

Taş silika ve de demir oksit elementlerinin birleşmesinden meydana gelmektedir. Dayanıklı ve doğal bir formunda parlak olan taştır. Doğal olarak asimetrik desenleri ile sıcak renkleri nedeniyle farklı kombinasyonlarda kolay bir şekilde kullanılabilir. Kaplangözü taşının sertlik skalası 6,5 ile 7 civarındadır.

Kalsedon/Kalseduan

İsmini İstanbul Kadıköy‘ün antik çağdaki isminden (Kalkhedon) almış olan Kalsedon, kuvars ile opal liflerine sahiptir. Maviden beyaza giden farklı tonlara sahip bir silis yumrusudur. Bu taş yarı değerli süs taşı olarak kullanılmaktadır.

Malakit/Malahit

Yeşilin değişik tonlarını barındıran malakit taşı, süs taşı olarak kullanılmakta olup doğal bakır karbonat kristalidir. Yarı değerli bir taş olup bakır cevheri rengindedir. Malakit taşı, kristalleri iğne ya da kıl şeklindedir.

Akil Taşı

Akil taşı, estetik güzelliği ve yaydığı enerji nedeni ile birçok insan tarafından da çok sevilmektedir. Akik taşı isminin kökeni incelendiği zaman ismini Sicilya’da yer alan Achates Nehri’nden aldığına da inanılmaktadır.

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