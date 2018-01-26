Basit Dikiş Tekniği ile Aksesuar Yapımı

Şükür ki havalar mevsim normallerine dönmeye başladı gibi, hafiften soğudu. Rize de zaten yağmurlu. Belki kar da gelir yakında. Ben kış kadını değilim. Böyle havalarda hiç dışarı çıkasım gelmez. Ev en huzurlu, en rahat sığınağım mart ayına kadar. Bir battaniye, bir fincan ıhlamur, yanında da mis gibi elmalı tart falan da varsa benden mutlusu yok.

Kış aylarında ev güzel, ev rahat iyi hoş da biraz kitap oku, biraz keyif yap, e film falan da bir yere kadar. Hadi birazda evcilik oyna bizim kızla. Bir yerde bitiyor yapacaklar. Biraz sonra harcanamayan o enerji dürtmeye başlıyor içimden. Ne yapsam? Ne yapsam?

Dışarı bakıyorum yağmur fırtına, yok Yasemin deli olma sok kafanı içeri. Böyle zamanlarda en güzeli elinde bir şeylerle uğraşmak. Zamanın nasıl geçtiğini anlamazsın. Hem üretmenin o tarifsiz mutluluğu hafta sonunu pozitifin de pozitifi bir havaya sokuverir ki değme keyfine.

Şöyle hafta içi kıyafetleri şenlendirecek bir aksesuar yapsak hiç fena olmaz. Ama şimdi sizi duyar gibiyim “yasemin daha demincek kendin söyledin, dışarısı hiç çıkılası değil. Malzeme almaya nasıl gideceğiz, gözümüz kesip gezmeye çıkamadık” Durun arkadaşlar sakin, evde olanları değerlendiririz. Bir diğer yarınızdan da başka sesler duyar gibiyim “ama ben beceremem ki” Aaaa duymamış olayım. Buluruz ona da bir çare.

İğneye ipliği geçirip elde az çok dikiş dikmeyi yapabilirsiniz ya da yapmayı deneyebilirsiniz diye düşünüyorum. Daha önce hiç yapmadıysanız da bu bir ilk olsun birlikte deneyelim. Bu kadarı bana yeterli. Şimdi dikiş kutusuna gidin. Oradan buradan kalma az çok iplikler vardır illaki. Biraz keçe, yoksa kullanmadığınız bir kottan bir parça koparıverin. Maksat sert dursun, net dursun. Yaparken işimizi kolaylaştıracak bir kasnak da varsa ne ala.

Son zamanlarda o kadar çok ilgimi çekiyorlar ki bu aksesuarlar. Renklerin, dikişlerin duygularla dansı gibi. Tamamen kendine özgü her biri.

Şimdi geçirin istediğiniz rengi iğneye. İlk batışı yapın kumaşa. Sonrasını duygularınıza bırakın. İzin verin o hükmetsin parmaklarınıza. Bakalım ne çıkacak ortaya. Aynısını yapmaya çalışıyorum diye kasmayın kendinizi, zaten olmayacak.

Geometrik şekillere başvurmakta çok etkileyici bir yol bence. En az serbest dikişler kadar etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Renklerde işin içine girince şahane eserler çıkabiliyor ortaya.

Bir ileriki aşamada ben artık ustalaştım, muazzam dikişler yapabilirim derseniz bu sık dokulu ve diğerlerine nazaran daha muntazam yapılı tarzı da deneyebilirsiniz. Muhteşem şeyler ortaya koyacağınızdan eminim.

Ben işe ruhumu kattım, kabiliyetimi kattım bir de aksesuarımı katar Nirvana’ya ulaşırım diyorsanız buyurun sahne sizin. Minik kasnaklarla, küçük mesajlar veren bu küçük dev artık sizin boynunuzda.

Aslında elinizdeki malzemenin, tarzınızın, vermek istediğiniz havanın çeşitliliğine göre sayısız tarzda ürün koyabilirsiniz ortaya. Hiçbir şeyi ilk gördüğünüz gibi yapmak zorunda değilsiniz. Ya da elinizde aynı malzemeler olmadığı için vazgeçmek haksızlığını kendinize yapmamalısınız. Örneğin elinizde dikiş ipi yoksa örgü ipinden deneyebilirsiniz, o da yoksa paket ipi, kaçmış ve kenara atılmış bir çorap vs vs iş sadece sizin nerden baktığınızla ya da ne yapmak istediğinizle ilgili.

Ben panch işinde kullandığım tüylü ipliklerle denedim. Oldu mu? Emek verdiğim için pek ala oldu bence. En azından daha güzellerini denemek için heves verdi. Bu arada arkasına dikmek için broş iğnem yoktu ben de çengelli iğne diktim. Ne yani ben onlara broş iğnesi alana kadar kenarda mı bekleselerdi. Yazık günah.

Şimdiden meraktayım. Deneyenler neler çıkartacak ortaya? Haydi kolay gelsin o halde.

foto 1: https://pin.it/yvb7fgtbncgb4o

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foto 3-4: https://pin.it/xdoxhi6sd25ium

foto 5: https://pin.it/gdjoc3ohuuq3cr

foto 6: https://pin.it/szvnwn5zp6ra5r