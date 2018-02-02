Bir Tatil Etkinliği: Kolay Çerçeve Yapımı

Hadi itiraf edin. İki haftadır çocuklar evde ve evde bir şenlik havası. Havada uçuşan toplar, her lavaboda itinayla saçları köpüklenip öylece bırakılıp gidilmiş Barbieler. Geceleri karanlıkta ayağa batıveren o minik minik oyuncaklar. Hafiften “ee bütün yaz tatil yapıyorlar, zaten akşama kadar da oturuyorlar” denilen öğretmenlere hak vermeler….liste böyle uzar gider.

Çalışan anneler iki hafta çocuğun yanında kalacak aile büyüğü telaşında. Tatili çocuklarıyla geçirme fırsatı olan anneler ise intamom instamom dolanarak, düzenin dayattığı ya mükemmel anne olamazsam endişesinde. Kimisi yer çekerken su nasıl kaldırır anlatma uğraşındayken kimisi de 3 yaşındaki çocuğa integral türev öğretme çabasında.

Şimdi diyorum ki, çocuğunu öylece tv karşısına bırakmış olanlarda masa başında doktora tezi yaptıranlarda alın bir fincan çay gelin size anlatacaklarım var. Geldiniz mi, tamam başlıyorum. Haydiii çocuklara şöyle birlikte eğleneceğimiz bir sanat etkinliği yaptıralım. Biz geçenlerde kızımın arkadaşlarıyla denedik, çok da hoşlarına gitti.

Evet sayıyorum malzemeleri

- Etkinliklerin en kurtarıcı elemanı abeslang çubuğu. Eczanelerde ya da medikallerde bulabilirsiniz. Bir kutuda 100 adet var harca harca bitmez

- Evimizin aslan parçası, olmazsa olmazı, süper kahramanı silikon tabancası

- Parmak boya

- Asmak için kullanacağınız zevkinize uygun bir ip

- Ve yemelik 10 adet topidik parmak

Abeslang çubuklarına ev şekli verdikten sonra yapıştırın. Önce boyayıp sonra yapıştırmak isterseniz de kuruması için epeyce bekleyin sağlam yapışmıyor. (test edildi onaylandı). Sonrasında sahne küçük sanatçının, ruhu ve parmakları nasıl isterse öyle bir eser çıkar ortaya. Kurumasını beklerken çerçeve içine uygun ölçülerde kestiğiniz resim kağıdına bir resim de yaptınız mı tamamdır.

Biz içinde aile resmimiz olan çerçevemizi kapı süsü olarak sergilemeyi tercih ettik. Böylelikle ailemizin tam dokuz yıldır süren süssüz kapı dramı da son bulmuş oldu. Siz arkasına mıknatıs yapıştırarak dolap üzerinde de kullanabilirsiniz. Tabi ki mıknatıs yerine kapılara bırakılıp gidilen promosyon magnetleri kesip kullanın, aksi bize yakışmaz :)))

Haydi kolay gelsin