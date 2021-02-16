Yatak Yarası (Bası Yarası) Nedir? Yatak Yarasına Ne İyi Gelir, Nasıl Geçer?

Yatak (bası) yarası, genel olarak vücudun belden aşağısında görülen, bölgenin fazla basınca maruz kalmasından dolayı veya sürtünmeden ötürü oluşan yaralara verilen isimdir. Genel sebebi vücudun aşırı derecede hareketsiz kalmasıdır. Ancak bunun yanında başka faktörlerde bulunabilir.

Yatak (Bası) Yarası Nedir?

Özellikle uzun koma dönemleri, zorunlu yatak istirahatleri, kanser gibi durumlarda vücudun aşırı hareketsiz kalması basınç birikmesine neden olur. Bunların yanı sıra aşırı kilo, cildin nemlenmesi, zayıf kan dolaşımı, yetersiz ve zararlı beslenme gibi durumlarda insan vücudu yara şeklinde reaksiyonlar gösterebilir. Bu durumda yatak yarası adını alan derin ve geniş oyuklar meydana gelir. Bası yarası olarak da bilinen yatak yarısı genel olarak kuyruk kemiği bölgesi, kalça, bel, sırt ve ayak bileği kısmında görülür.

Yatak Yarasına Ne İyi Gelir?

Yatak yarası farklı evrelerde incelenir. Bu tıbbi olarak toplamda 4 evre şeklinde değerlendirilmiştir. Bu evrelerin gözlemlenme süreci yaranın oluşumuna ve büyüklüğüne bağlıdır. Birinci evrede ilaç ve kişisel yara bakımı yatak yarasının gelişimini engelleyici niteliktedir. İkinci evre yaranın yavaş yavaş kendini belli etmesi durumuna verilen isimdir ve bu evrede krem tedavisi ile ilaçlar ile korunma sağlanabilir.

Üçüncü ve dördüncü evrelerde ise mutlak cerrahi müdahale gerekebilir. Dördüncü evreye geçilmeden mutlaka profesyonel yardım alınarak erken teşhis ile yaranın genişlemesi durdurulabilir. Yatak yarası tedavisinde cerrahi müdahale en son safhada gereken bir durumdur. Bu nedenle de erken teşhis her hastalıkta olduğu gibi yatak yarasında da son derece önemlidir.

Yatak Yarası Nasıl Geçer?

Yatak yarasının en önemli tedavi süreci tıbbi bakımın ve ilaçların yanı sıra kişisel bakımdır. Kişisel bakımda en önemli unsur ise sağlıklı beslenme ile proteini bol gıdaların tüketilmesidir. Yatak yarasının tedavi sürecinde özellikle çinko, demir, bakır içeren besinlerin tüketilmesi gerekir. Bunun yanı sıra yatak alışkanlıklarının değiştirilmesi ve uygun pozisyonlarda yatılması gerekmektedir.

Özellikle aşırı kilo problemi olan kişiler için uygun bir diyetle kilo verilmesi sağlanmalıdır. Cilt bakımı da yatak yarasının geçmesinde önemli bir etkendir. Cildin kuru veya aşırı derecede ıslak bırakılmamasına dikkat edilmeli, kişisel temizliğe önem verilmesi gerekmektedir.