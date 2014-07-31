Yaz gebelerine 10 önemli tavsiye

Sıcaklık artışıyla birlikte sıcak basmaları, avuç içi ve ayak tabanlarında yanmalar, alerjik problemler, bulantı ve kusmalardaki artış, halsizlik, uykusuzluk ve nefes darlığı gibi birtakım şikayetler artar. Yükselen sıcaklıkların sizi keyfinizi bozmasına izin vermeyin. Liv Hospital Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Cevahir Tekcan yazı, serin ve sağlıklı geçirmek isteyen gebelere önerilerde bulundu.

1) Dışarıda yapmanız gereken işleri, güneş ışınlarının az etkili olduğu sabah ve akşam saatlerinde yapmayı tercih ediniz.

2) Sıcaklık 32 dereceyi aştığında, bir fan veya klimalı ortamlarda bulunun.

3) Açı renkli, pamuk, keten ve ipekten oluşmuş kıyafetleri tercih edin.

4) Vücudunuzun sıvısız kalmaması için bol bol sıvı tükettin. Az sıvı tüketimi gebelikte sık rastlanan; idrar yolu enfeksiyonu, kabızlık ve hemoroid sıkıntılarında artmaya neden olur. Tedavi edilmeyen idrar yolu enfeksiyonu erken doğum ve düşük tehdidi gibi pek çok probleme neden olabilir. Normal şartlarda bir gebenin 2 litre su tüketmesi gerekir. Yazla birlikte her saat başı 250-300 cc su tüketilmesi gerekmektedir. Elektrolit ve mineral kaybını azaltmak için sodyumu azaltılmış soda içilebilir. Aşırı çay ve kahve tüketiminden kaçınmak gereklidir.

5) Sıcakla birlikte artan ödemle mücadele etmek için tuz alınımını en aza indirin. Ama tümüyle kesmeyin. Çünkü sizin ve bebeğinizin tuz ihtiyacı vardır. Ayaklarınızdaki şişliği azaltmak için soğuk su banyoları ile birlikte ayaklarınızı yukarı kaldırarak dinlenin.

6) Güneş ışınlarından ve güneşten korunun. Gebelikte artan hormonlar nedeniyle ciltte hassasiyet, kuruluk ve lekelenmeler sık gözlenir. Güneşe çıkarken en az 30 faktörlü güneş kremleri kullanın. Bunlar lekeleri önleyeceği gibi, güneşin zararlı etkilerinden sizi korumaya yardımcı olur. Güneşlenirken gölgede ve tercihen üzerinde bir t-shirt ile güneşlenmeyi önermekteyiz. Kuruyan cildiniz için duştan sonra nemlendirici kremler kullanın.

7) Sıcak basmalarını engellemek için, sık sık ılık duş alın. Yanınızda taşıyacağınız spreyilli sular serinlemenize yardımcı olur. Soğuk yoğurt ve sütten yapılmış meyveli içecekler de serinlemenize yardımcı olur.

8) Güneşte dışarıya çıkılacaksa veya akşam yemeklerinde ekşili gıdalar, barbekü soslar içeren gıdalar gibi reflüyü arttıran gıdalardan uzak durun. Ayrıca akşamları aşırı kalorili ve ağır gıdalardan yerine daha hafif ve hazmı kolayları tercih edin ve yedikten sonra en az bir saat yatağınıza gitmeyin. Bu rahat uyumanıza da yardımcı olacaktır.

9) Sık sık şekerleme yapın. Ayrıca kendinizi halsiz ve yorgun hissediyorsanız, mutlaka yardım alın.

10) Egzersiz yaparak hızlı kilo alınımını sınırlayın. Egzersiz terciklerini yüzme, yürüyüş ve bisiklete binme yönüne kullanabilirsiniz. Fırsat yaratıp yüzün. Yüzme ile vücudunuzun adeta tüm kaslarını çalıştırabilir, aynı zamanda psikolojik bir rahatlama da sağlayabilirsiniz. Yüzme için denizi ve hijyenik durumundan emin olduğunuz havuzları kullanabilirsiniz