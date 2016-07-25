Yaz hamileleri için seyahat önerileri

Hamilelik döneminde seyahat fikri kulağa ilk etapta olumsuz gibi gelebilir. Fakat anne adayında belirli riskler gözlemlenmediği sürece yolculuk ciddi bir sakınca taşımaz. Ancak hamileliğin ilk aylarında bulantı ve kusmanın yoğun olarak görülebilmesinden ve kimi hamileliklerin düşük riski taşıyabilmesinden dolayı fazlaca özen gerektiren durumlar da olabilir.

Son aya kadar seyahat mümkün

Seyahat için en uygun zaman 2. Trimester yani 9 aylık gebelik sürecinin ikinci üç aylık dönemi olarak kabul edilir. Fakat zorunlu hal durumlarında uygun koşulların sağlanmasıyla son aya kadar seyahat yapılabilir. En çok dikkat edilmesi gereken konu ise, yüksek rakımlı ve aşırı sıcak iklime sahip bölgelerin tercih edilmemesidir. Tropikal bölgelerde planlanan seyahatler için, herhangi bir riskle karşılaşma ihtimaline karşı bölgeye uygun aşılar yaptırılmalıdır. Hamilelikte yolculuk süresi uzun tutulmamalı, daha kısa sürecek rotalar oluşturulmalıdır. Varis problemi yaşayan anne adayları ise uzun sürecek seyahatlerde hekim tavsiyesi ile varis çorabı kullanmalıdır.

Yolculuklarda hareket ihmal edilmemeli

Özel araç ile seyahat yapılacaksa, her iki saatte bir mola verilmeli, bu molalarda yürüyüş yapılmalıdır. Anne adayı beline de küçük bir yastıkla destek sağlamalıdır. Seyahat sırasında emniyet kemeri uygun takılmalı, arka koltukta oturulmasına ve koltuk mesafesinin yeterince geniş ayarlanmış olmasına dikkat edilmelidir.



Seyahatte yaşanabilecek acil durumlar için kan grubu, kronik ya da sağlık sorunu oluşturan durum bilgisi, hekim numarası gibi kişisel sağlık bilgileri, başkalarının da ulaşabileceği yerlerde tutulmalıdır. Ayrıca çantada kan şekeri düzenleyici atıştırmalıklar ve bol miktarda sıvı bulundurulmalıdır.

Seyahatte rahat ve ferah kıyafetler, bilhassa pamuklu giysiler tercih edilmelidir. Naylon ve benzeri kumaşlardan kaçınılmalıdır. Bulantı ve kusmaları arttırma ihtimaline karşın, deniz seyahatlerinden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır.

Hava yastıkları son derece güvenlidir

Halk arasında, araçlardaki hava yastıklarının hamileler için zararlı olabileceği yönünde bir söylenti yaygındır. Fakat hava yastıkları, 25cm uzaklıkta olduğu sürece hamilelere bir zarar teşkil etmez. Aksine kaza durumlarında güvenlik açısından büyük yarar sağlar. Ancak anne adayı arabayı kendi kullanıyorsa direksiyon ve koltuk arasındaki mesafeyi olabildiğince geniş tutmaya dikkat etmelidir.

Tren ve otobüs yolculukları yüksek stres sebebi

Tren ve otobüs yolculukları bir hayli uzun sürmesi ve ihtiyaç durumlarında mola verilememesi sebebiyle anne adaylarına strese sebep olabilir. Bu nedenle mümkün mertebe özel araçlarla seyahat etmeye gayret edilmelidir. Fakat otobüs ya da tren yolculuğu yapılması zorunlu ise ortamın hava dengesi ayarlanmalı, araç içi havalandırılmalıdır.

Uçak seyahati daha fazla dikkat gerektiriyor

Seyahat aracı olarak uçak tercih ediliyorsa, kabin basıncının sorun oluşturmamasına ve yüksek irtifalarda uçak içi oksijenin azalmamasına dikkat edilmelidir. 34. haftaya kadar uçağa binilebilir. Hamileliğin ilk 3 ayında seyahat edilecekse yolculuğun sarsıcı ve yorucu olmamasına özen gösterilmelidir. Her iki saatte bir hareket edebilme fırsatı bulmak adına uçağın koridor veya ön kısmında oturmaya özen gösterilmelidir. Yine kan dolaşımını sağlanmak için belli aralıklarla ayaklar uzatılmalıdır.

Vücudun düzeni korunmalı

Hamileler, beslenme alışkanlıklarını değiştirmeyecek, kendilerini yormayacak, uyku ve dinlenme alışkanlıklarını fazla etkilemeyecek bir seyahat tercih etmelidir. Seyahat ederken, bebeğin gelişiminin devam ettiği gözden kaçırılmamalı ve mümkün olduğunca hareket etmeye özen gösterilmelidir.