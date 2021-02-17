Yemek Borusu (Özafagus) Kanseri Nedir?yemek Borusu Kanseri Nasıl Anlaşılır?

Yemek borusu özafagus olarak adlandırılmaktadır. Yemek borusu kanserleşen vücut organlarından bir tanesidir. Yemek borusu hücrelerin başlayan bu kanser türü daha sonra evre olarak gelişme eğilimindedir. Erkeklerde görülme olasılığı kadınlara göre daha fazla olarak bilinmektedir.

Yemek Borusu (Özafagus) Kanseri Nedir?

Boğazdan mideye kadar uzanan yemek borusunda yer alan kontrolsüz hücre çoğalmasına yemek borusu kanseri denilmektedir. Yemek borusu kişinin boğazdan mideye yemeklerin sindirilerek taşınmasını sağlayan hayati bir organdır. Yemek borusu iç tarafında yarayan ve hücreleri döşeyen yerlerde yemek borusu kanserleşmesi başlar. Burada hücreler hızlı bir şekilde çoğalır.

Yemek borusu kanseri dünya geneline bakıldığında en yaygın olan kanser türlerinden birisidir. Bundan dolayı yemek borusu bazı coğrafyalara göre daha fazla görülmektedir. Özellikle tütün ve alkol kullanımının yoğu olduğu coğrafyalarda yemek borusu kanseri daha fazla görülmektedir.

Yemek Borusu Kanseri Nasıl Anlaşılır?

Yemek borusu kanseri için birçok belirti vardır. Bu belirtileri bilmek hastalığın ilerlememesi için ve tedavi şansının artması için önemlidir. İşte yemek borusu kanseri belirtileri;

- Hızlı bir şekilde kilo kaybetmek

- Geçmeyen öksürük

- Uzun süredir devam eden nedensiz ses kısıklığı

- Midede şişkinlik yaşanması aynı zamanda mide yanması ile birlikte hazımsızlık da meydana gelmesi

- Yutkunurken güçlük çekme

- Göğsün tam ortasında ağrı olması ve göğüste basınç hissiyatı

Yemek Borusu Kanseri Tedavisi Nasıl Olur

1) Cerrahi Tedavi

Yemek borusunun tedavisinde ilk olarak cerrahi tedavi uygulanmaktadır. Özellikle yemek borusunda yer alan tümör küçük hücreli ise cerrahi tedavi anında uygulanır ve hasta kanserli hücreden kurtulur. Aynı zamanda cerrahi tedavide kanserin yayılmamış olması da çok önemlidir. Kapalı ameliyat şeklinde yapılan bu cerrahi tedavi ile endoskop ile birlikte hastanın yemek borusu temizlenir.

2) Kemoterapi

Her kanser hastalığının tedavisinde kemoterapi uygulandığı gibi yemek borusu kanserinde de kemoterapi tedavisi uygulanır. Bu şekilde kanserleşmiş olan hücrelerin öldürülmesi sağlanır. Kimyasal ilaçlar ile yapılan bu tedavi seçeneğinde erken teşhis son derecede önemlidir. Erken teşhis de başarı oranı da artar.