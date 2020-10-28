Yeni adımlar var

Bugün ne yapılabilir? Son iki günün biraz dağınık temposu ardından bugün daha enerjik ve girişken bir mizaç içindeyiz. Yeni adımlar dikkat çekebilir ve daha hızlı ilerlemek isteyebiliriz. Ay Koç’ta ilerlerken Venüs ile de karşı karşıya geliyor. Özellikle öğle saatlerinde ilişkilerde, karşılıklı konular kendimizi daha aktif hissedebiliriz. Paylaşılabilecek çok şey var.

Nelerden kaçınmalı? Bugün Ay saat 11:44’e kadar boşlukta kalıyor. Bu nedenle günün ilk yarısında beklemeler, kimi zaman çaresizlikler gündeme gelebilir. Bu saatlerde daha sabırlı olmalıyız. Bugün aynı zamanda kendimize güvenmek ve yeni bir adım atarak ilerlemek konusunda ilginç fırsatlardan yararlanabiliriz.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 12/Çakmaktaşı Öfkemizi kontrol edelim. Kendi iç dünyamıza dönmemiz açısından uygun şartlar var. Ortaklaşa alanda daha fazla düşünmemiz ve uyum sağlamamız gereken koşullarla karşılaşabiliriz. İşbirliği geliştirmeli ve önyargılara kapılmamaya bakmalıyız. Öfkeyle davranmamalıyız.