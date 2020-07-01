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01.07.2020 - 18:06 |

Yeni doğan bebek bakımı nasıl olmalı?

Uzman Annne ve Bebek Danışmanı İrem Kalkavan: "Heyecanla beklediğin bebeğinize kavuştunuz. Peki, şimdi ne olacak? Endişelenmenize hiç gerek yok. Çoğu yeni anne bebek bakımı hakkında hiçbir şey bilmediğini düşünür ve panikler. Fakat sakin olmalısınız. Bu dönemde birlikte ne kadar ten teması yaparsanız o kadar iyi" diyor. Anne ve Bebek Danışmanı doğan, yeni doğan bebek bakımı ve masajı hakkında bilgiler verdi.

Yeni doğan bebek bakımı nasıl olmalı?
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Hayatınızda daha önce hiçbir bebeği beslememiş, altını temizlememiş, yıkamamış olabilirsiniz. O size ne yapmanız gerektiğini sözleriyle değil, tepkileriyle gösterecek. Bu süreçte bebeğinizi iyi tanımalı, davranışlarının ne anlama geldiğini iyi anlamalısınız. Tabii ki bu zaman ile olacak bir şeydir. Önemli olan, sizin lohusalık sürecini sağlıklı geçirmeniz ve çevrenizden küçükte olsa yardım talep etmenizdir.

Bebek bezi değiştirmek 

Yeni doğan bebeklerin bağırsak hareketleri olgunlaşmaya başladığı için daha sık olmaktadır. Bu da sizin maalesef sürekli bez değiştireceğiniz anlamına gelir. Burada önemli noktalardan biri, bezin dokusudur. Seçeceğiniz bez bebeğinizi akşam uzun saatler uyurken rahatsız etmemeli ve hassas cildine pişik yapmamalıdır. Bunun için pamuklu bezleri seçmeye özen göstermelisiniz.

İkince en önemli noktalardan biri ise bez değişiminde hızlanmanızdır. Aslında bez değişimi hem bebeğiniz hem de sizin için çok güzel bir yakınlaşma noktasıdır. Göz göze gelip ona şefkatle dokunduğunuz zamanlardır. Ve genelde bebeğinizin uyanık olduğu zamanlardır, bez değişimi zamanları. Burada yapmanız gereken, size en kolay gelen yöntemi deneyerek bulmanızdır. Eğer bebeğiniz elinde oyuncağı kavrama dönemindeyse oyuncakla oyalanırken bezi rahatlıkla değiştirebilirsiniz.

Yeni doğan bebeğe banyo yaptırmak 

Birçok yeni annenin en tedirgin anı bebeğine ilk banyo yaptıracağı zamandır. Bebekle ilk banyo her zaman bir anne için stresli ve heyecanlı olmuştur. Bebeğinin ilk banyosu doğumundan kısa bir süre sonra bir hemşire tarafından yapılmış olabilir. Onu ilk defa doktor ya da hemşire yardımı olmadan yıkayacağınız zaman hem bebeği tutup hem de yıkamaya çalışmak biraz sinir bozucu bir deneyim olabilir. İşinizi kolaylaştırmak için birkaç öneriyi sizler için yazıyorum.

Yeni doğanlar için banyo, bebeğin uyumadan önce gevşemesi ve rahatlaması için mükemmel bir yoldur. Birçok yeni doğan, ılık bir banyoda bulunma hissine bayılır. Bir kısmının ise banyoya alışması biraz zaman alabilir. Hatta ılık bir banyodan sonra üşürlerse irkilebilirler. Yeni doğanları havlunun içinde sıcak tutmaya dikkat etmelisiniz. Banyodan sonra hafif bir masaj yapılabilir. Bebeğinize masaj yapmak, onunla aranızda harika bir bağ kurar. Günlük masaj, onun beyin gelişimine ve sağlığına yararlıdır.

Yeni doğan bir çocuğa ilk kez banyo yaptırmak biraz ürkütücü gözükebilir. En basit alternatif süngerli banyo olarak da bilinen bir sünger banyosudur. Birkaç günde bir küçük bebeklere banyo yaptırmak, diğer günlerde ise süngerli kısa banyo yaptırmak iyi bir fikir olabilir. Bu aynı zamanda narin bebek cildinin kurumasını önlemeye yardımcı olur.

Yeni doğan masajı 

Sağlıklı bir yeni doğan için masaj, siz hazır olduğunuzda başlayabilir. İlk günlerde bebeğin, oldukça yakın tutulmak ve açıkta kalma hissini yaşamamak isteyebilir. Bu nedenle ortamı sıcak ve ılık tutarak, masaj yapmadığınız kısımları bir battaniye ile kapatabilirsiniz. Ek olarak, bebeğinizin etrafını havlu ile sararak ekstra destek sağlayabilir, bir koza etkisi yaratabilirsiniz.

Yeni doğan bebekler aynı zamanda yumuşak kısımlarının (ör. göbekleri, göğüsleri, iç uylukları, koltuk altları, avuç içleri) “korunmasına” ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle bu alanlardaki hassasiyetlerine saygı gösterip, bebeğinizin daha rahat olduğunu hissettiğinizde buralara masaj yapabilirsiniz. Bebekler aynı zamanda masaj sırasında istemeden tetikleyebileceğiniz bazı reflekslerle dünyaya gelir.

Bebekler kendileri için hem fiziksel hem de duygusal olarak neyin iyi olduğunu bize birkaç şekilde anlatırlar. Bazen tıpkı bizim gibi olan biten hakkında karmaşık hisleri vardır ve “tamam” ve “tamam değil” mesajlarını aynı zamanda verebilirler.

Eğer bebeğiniz güçlü stres işaretleri veriyorsa, masaj yapmayı bırakarak ihtiyaçlarına cevap vermelisiniz. Karışık mesajlar veriyorsa, duraklayarak, durumdan emin olduktan sonra tekrar denemelisiniz. Stres devam ederse durmalısınız. Sakinleşirse her şeyin yolunda gidiyordur.

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