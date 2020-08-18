Yeniay öncesindeyiz

Bugün ne yapılabilir? Henüz yeniay gerçekleşmedi. Böyle zamanlarda şansımızı aşırı zorlamamak daha iyi olur. Kimi zaman bir yanda bitişler, diğer yanda yeni adımlar, başlangıçlar içinde olabiliriz. Yeni ve heyecan verici beklentiler içinde olabiliriz. Olaylara, insanlara biraz daha farklı ve esnek bakmaya çalışalım. Israr ettiğimiz şey tek doğru olmayabilir.

Nelerden kaçınmalı? Bugün düşüncelerimizi ilerletme ve yeni farkındalıklar yaratma konusunda daha yaratıcı olabiliriz. Gruplar, arkadaşlar içinde daha olumlu ve akıcı bir iletişim bekleyebiliriz. Belki işler tam istediğimiz yönde ilerlemese de, gelecek yönünde ümitli olalım. Eğer bizi öfkelendiren ya da tartışmacı olmamıza neden olan şeyler var ise, daha sakin kalmalıyız.

Maya takviminde bugün

Galaktik ton 6/Hareket Esnek koşullar var. Maya takvimi Tzolkin’e göre bugün Hareket ya da diğer adıyla Dünya günündeyiz. Her şeyin daha dengeli ve kararlı olmasını istesek de ortaya çıkan ani değişiklikler yüzünden daha esnek olabilmeyi öğrenmek durumundayız.