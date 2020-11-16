Çok heyecanlıyım. Bu kez sizlerle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. Eylül ayında telefonum çaldı. Karşı tarafta ismini Hevin Cümsen olarak belirten ipek gibi bir ses; "Yeşim Hanım, sizi Altın Kalite Ödülleri" ile ilgili arıyorum dediği anda çok şaşırdım.

"Altın Kalite Ödülleri" neydi beni neden arıyorlardı? "Bilgi alabilir miyim?" dememe kalmadan Hevin Hanım; yılın en iyilerine yönelik bir gece düzenlendiğini, muhteşem bir geceyle bu yılın ödüllerinin açıklanacağını söyledi. "Yılın en iyi dijital köşe yazarı" ödülüne layık görüldüğümü ve geceye katılım için beni aradıklarını belirtti. Duyduğum anda çok şaşırdım. 15 yıldır yazı yazıyorum, daha önce Turkcell Blog ödüllerinde halk jürisi oylamasıyla ilk ona kalmıştım. Maalesef çok basit bir teknik hata sebebiyle ilk üçe girememiş olsam da paparazzi ödülüne layık görülmüştüm :) 15 yıl sonra Crazy Medya tarafından düzenlenen bu gecede yer almak ve ödüle layık görülmek benim için çok gurur vericiydi.

Ekim ayında yapılması planlanan gece pandemi sebebiyle aralık ayına ertelendi. Zaman hızla geçiyor ve ben bu haberi paylaşmak için daha fazla bekleyemedim. Belki yine evlerde kalacağımız günler gelecek :) İnsanın yazdıklarının okunuyor olması, bir yorum bile çok değerliyken böyle bir ödül beni çok daha iyi yazmam için güçlendirdi.

12 Aralık The Green Park Pendik otelde Tuğba Özay ve Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla gerçekleşecek bu gecede; iş ve ekonomi dünyasının birbirinden değerli markaları, yılın en iyi sanatçıları "Altın Kalite Ödülleri Gecesi" nde taçlandırılacak. Birbirinden güzel isimlerle yılın en iyileri muhteşem bir geceyle bu yılın en prestijli ödüllerinin sahibi olacak.

Geceyi anlamlı kılan bir kısım daha var ki bunu paylaşmadan geçemem. Gece "Çocuk susar sen susma" sloganıyla düzenlenen bu gecede bütün çocuk istismarına dikkat çekerek farkındalık yaratmak amaçlanıyor.

Sanat, siyaset, cemiyet ve iş dünyasından birçok ünlü isimlerin yer alacağı gece şimdiden farklı mecralarda konuşuluyor. Gecede birçok ünlü sanatçını da sahne alacak.

Gece sonrası size duygularımı ve yaladıklarımı aktarmak isterim. Bu özel geceyi organize eden Hülya Yanıkdağ ve Hevin Cümsen'e ok teşekkür ederim. Yılın en görkemli gecesinde yer almak benim için büyük mutluluk :)

Sağlıkla, sevgiyle görüşmek üzere.

Yeşim Mutlu

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