Şubat ayı kadar aşkın konuşulduğu bir ay yok. "Sevgililer Günü" sebebiyle herkeste bir aşk hali gidiyor.

Sevgililer gününün tarihçesi 3.yüzyılda Aziz Valentine'nin gizli kıydığı nikahlara dayanıyor. Roma İmparatoru Claudius II, orduyu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklar. Aziz Valentine'de gizli nikahlar düzenleyerek sevenleri evlendirmeye devam eder. Bu durum ortaya çıkınca da Aziz Valentine 14 Şubat'ta idam edilir. Bu nedenle 14 Şubat Sevgililer günü kutlanmaya başlanır. Aşkın ferman dinlemediği ortada :) Zamanında olan Aziz Valentine'ne olmuş.

Ülkemizde dahil birçok ülkede kutlanan sevgililer günü sebebiyle; sevgililer birbirine hediyeler alırken sevgilisi olmayanlarda bu gün ya yalnız kalmayı seçiyor ya da alternatif kutlamalara katılıyor. Aziz Valentine günümüzde yaşasaydı acaba sevgililer günü için ne düşünürdü? Bırakın hediye almayı, sevin sevilin mi derdi? Hiç fikrim yok.

Sevgililer gününde sevgilisi olmayanlar için bugün bazen can sıkıcı olabiliyor. Sırf sevgililer gününde sevgilisi olsun diye sevgili olan kişilerde olabiliyor. İlişki durumu güncelleniyor, cafcaflı reklamlara tıklanıyor, hediyeler alınıyor, planlar yapılıyor. Ey Valentine sen nelere kadirsin!

"Aşk, sadece bir güne mi özel kutlanmalı? Sevgililer günü mü aşkı özel kılan? " soruları her sevgililer gününde ortaya çıkar. Hararetli konuşmalar yapılır. Herkesin aşka bakışı, sevgililer günü anlayışı farklıyken cevap çoklukla yetersiz kalır. Bana hiç sormayın aşık olduğu zaman aklı seyahate çıkanlardandım:) Eskiden aşka aşıktım, ama çok yıldır aşkın aşk halini seviyorum. Bana göre hayatın her anında aşk var. Okuduğunuz bir satırda, dinlediğiniz şarkıda, izlediğiniz bir filmde, kokladığınız çiçekte...

Fuzuli'ye sormuşlar:

- Sevmek mi güzel sevilmek mi?

- Sevildiğine emin olamazsın hep içinde bir şüphe kalır. Lakin sevdiğini bilir ve hissedersin. O yüzden sevmek

şeklinde cevap verir.

İnsanız, sevdiğini ve sevildiğini hissetmek hepimiz için güzel bir duygu. Aşka küsmek olmaz. Kalbimizde, ruhumuzda hissettiğimiz her an aşk bizimle.

Yeşim Mutlu

@yesimmutlu