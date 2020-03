Ben varım ,yanındayım! Bravo Batik!

Sizi bilmiyorum ama benim her sabah dolabımı açtığımda "bugün ne giysem" derdim oluyor. Bir kıyafete karar verinceye kadar bir kaç kez üzerimi değiştirmiş oluyorum. En sonunda da baştaki düşüncemle alakası olmayan bir kıyafetle çıktığım çok oluyor.

Kıyafetlerini akşamdan hazırlayan bir kadın olamadım hiç. Öyle arkadaşlarım var ki bir haftalık kıyafet kombinini yapıyor. Kendilerine de merakla soruyorum. "Hava şartları vb hiç mi fikrini değiştirmiyor?" Aldığım cevaplara göre de hiç değiştirmiyor :) Kıyafet önemli anlayacağınız da gelin görün benim sürekli acaba ne giysem halim var. Bu sebeple gözüm sürekli yeni çıkan ürünlerde ve dünya modasını özgün şekilde tasarımlarına yansıtan mağazalarda oluyor. Yıllardır şehirli kadının vazgeçilmez markaları arasında yer alan Batik'te sevdiklerimden. Sanırım sizin de dolabınızda bir Batik ürünü vardır.

Geçtiğimiz yıl Batik yöneticileri ile bir araya geldik. Görüşmemiz sonrası Genel Müdürleri Emre Ziyal balayı sebebiyle şehir dışına gitti, yeni bir koleksiyon çıkardılar vb derken benim görüştüğüm kişiler şirket ile yollarını ayırdı. Kısmet bugüneymiş, çok değerli bir proje ile ilgili ön bilgi alınca hemen konuşmak ve sizlere aktarmak istedim. Biliyorsunuz ki konu sosyal sorumluluk olursa ben her şartta her markanın yanında olurum. Tüm kalbimle desteklerim.

Batik; Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı ile birlikte harika bir projeye imza atmış. 7-8 Mart tarihlerinde mağaza ve batik.com.tr’den alınacak fular ve şalların gelirini Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı'na bağışlayacaklar. Zor durumda olan kadınlarımıza “ben varım, yanındayım" diyen Batik ailesini gönülden kutluyorum.

Markaların kadına yönelik sosyal sorumluluk projelerini samimi bulduğumu da söylemeden geçemeyeceğim.

Batik, biz kadınların en sevdiği markalar arasında :) Kimdir Batik kadını?

Batik kadınını, dinamik, yenilikçi, çevresinde farkındalık yaratmayı seven güçlü ve estetik bir kadın olarak tanımlıyoruz. 2016’da biraz daha modern ve yeni sezonumuzla birlikte Batik kadını kendi tarzı yaratma konusuna artık daha fazla seçeneğe sahip. Çevresine güçlü kişiliğini ve tarzını yansıtma konusunda daha özgür ve özgüvenli.

Ne zamandır Batik'tesiniz? Eğitim hayatınız sonrası hayaliniz Batik'te çalışmak mıydı?

Ben 2006 senesi itibari ile Batik bünyesinde çalışmaya başladım. Aslında tam olarak üniversite eğitimimden hemen sonra. İlk hayalim böyle olmasa da o dönem ki şartlar sonucu bu şekilde karar verdik. Bugün baktığımızda dolu dolu 10 seneyi geride bırakmış durumdayım.

Uzun zamandır sizin ürünlerinizi keyifle giyen biri olarak merak ediyorum %80 kadın çalışan olan şirkette bir erkek olmak nasıl?

Kadınların olduğu çalışma ortamları oldukça dinamik ve enerjik. Her daim hızlı organize olabiliyor ve çok yönlü düşünebiliyorlar. Kadın moda markası olarak bu sinerjiden fazlasıyla yararlanıyoruz. Kadınlara hizmet veren bir marka olarak bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum.

Sizinle birlikte Batik'te neler değişti?

Çok güçlü ve sevilen bir markayı geleceğe taşımak üzere sorumluluk aldık. Bu büyük bir sorumluluk. Batik artık yeni kurumsal kimliği ile dünya trendlerini yakından takip eden, fonksiyonel ürünlerle üst kalitede hizmet veren bir marka. Tüm mağaza ve online sitemizle her an Batik Kadını’nın yanında.

Sizin zorlandığınız anlar oluyor mu? Yoksa yönetim ailenin üzerinde mi?

1980’lere dayanan bir geçmişimiz ve geleneğimiz var. Markanın yüzünü yenilerken geleneğimizin ve kurum kültürümüzün değerlerini de korumamız gerekiyor. Bu bazı kararları alırken, çok hevesli olduğumuz bazı adımları atarken daha dikkatli olmamızı gerekiyor. Bu nokta da Ailemizin deneyimlerinden her zaman faydalanıyoruz. Onların vizyonu, sektörü ve Türkiye ekonomisini çok iyi biliyor olmaları bizler için bir şans.

Sizin çok kararlı, planlı olduğunuzu eşiniz Burcu Ziyal ile tanışma hikayenizden okudum. Masal gibi bir hikayeniz var. Burcu Hanım ile ilişkiniz hayatınızın her anında mı böyle?

Esasında bu kişisel özeliğim işimi etkilediği kadar özel hayatımı ve evliliğimi de etkiliyor diyebilirim. Hayatımın her anında programlı ve detaycı olmak beni daha güvenli ve rahat hissettiriyor. Böylelikle beklenmeyen sürprizlerle karşılaşmıyorum.

Burcu Hanım'ın geçtiğimiz günlerde Batik için özel bir koleksiyon hazırladı. Batik kadının da eşinizin dokunuşları devam edecek mi?

Esasında bu bizim için de bir deneme süreciydi. Biraz nasıl olacağını ve nasıl bir sonuç alacağımızı görmek istedik. Şunu söyleyebilirim ki sonucu bizim içinde çok fazla memnun edici oldu. Bundan sonraki dönemlerde de benzer çalışmalar yapmak üzere kollarımızı sıvadık. Yakın bir sürede yepyeni sürprizler ile Batik severlerin karşısına çıkmayı hedefliyoruz.

Sosyal hayatın içinde size keyifle rastlıyoruz. İşten kalan diğer zamanlarda hobilerinize vakit ayırabiliyor musunuz? Ne kadar hayatın içindesiniz?

İş hayatımdan kalan zamanda mümkün olduğunca sosyal hayatıma ve hobilerime de zaman ayırmaya çalışıyorum. Haftanın belli günleri dışarda yemek yemek ve sosyal çevremle zaman geçirmek hem iş stresini atmama hem de motivasyonumu arttırmama da yardımcı oluyor. Bunun dışında hobilerim içinde gerekli vakit bulabilmek adına ciddi caba sarfediyorum diyebilirim.

Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı ile harika bir projeye imza atıyorsunuz. Bu proje nasıl ortaya çıktı?

En eski kadın giyim markalarından biri olarak aslında her zaman toplumsal meselelere ilgi duyduk ve üstümüze düşeni kişisel bazlarda yaptık. Ama bu sene kurum olarak daha fazla sorumluluk üstlenip, daha fazla fayda sağlayabileceğimiz bir projemiz olmasını istedik. Her gün okuduğumuz kötü haberlerle bu sorumluluğu daha fazla omuzlarımızda hissetmemize neden oldu. Türkiye genelindeki 120 mağazamızla ulaştığımız binlerce müşterimizle birlikte biz de bir farkındalık yaratmak istedik.

Mor Çatı Kadın Sığınma Vakfı çok önemli bir mesele de görev üstleniyor, zor durumdaki kadın ve çocukların yanında oluyor. O nedenle her türlü desteğe ihtiyaçları var. Biz de önümüzdeki Kadınlar günü kapsamında 7-8 Mart tarihlerinde mağazalarımız ve batik.com.tr’den alınacak fularlarımızın, şallarımızın gelirini vakfa bağışlıyoruz. Zor durumdaki kadın ve çocuklarımıza biz de yardım elimizi uzatıyor, “ben varım, yanındayım” mesajını iletiyoruz. Size de bu konuyu gündeminize aldığınız için teşekkür ederiz. Ne kadar çok kişiye ulaşıp, Batik şallarımızı almaya teşvik edebilirsek, hayata bağladığımız yaşam sayısı artacak.

Bir çok şirket sosyal sorumluluk projesi altında marka değerine değer katmayı planlıyor. Sizin projenizin yüzde yüz geliri vakfa bağışlanıyor. Projenin devamında neler göreceğiz?

Bu projenin ses getireceğine ve iyi bir bağış toplayabileceğimize inanıyoruz. Bu alanda MOR Çatı ile dayanışmaya, devam edeceğiz. Projeler şekillendikçe paylaşıyor olacağız.

Batik ürünlerine nerelerde ulaşabiliyoruz? Tiffany & Tomato da sizin bildiğim kadarıyla :) yakın gelecekte iki marka adına da neler göreceğiz?

120 mağazamızla hemen hemen Türkiye’nin her yerindeyiz. Son zamanlarda önemli bir yatırım yaptığımız batik.com.tr ile de Batik Kadın’ın her an bir tıkla ulaşabileceği mesafedeyiz. Tiffany & Tomato’ da bahsettiğiniz gibi bizim yeni yatırımımız. Orada da ciddi bir yatırım ve yenilenme sürecindeyiz. Yakında iki markamız içinde yepyeni ve heyecanlı bir maratona başlıyor olacağız.

