Birtüpkanver Lütfen

Her çocuk bir umuttur. Hepimizin evladı biriciktir bizim için dünyanın merkezidir. Her anne gibi konu çocuklarımız olunca dünya bir yana.. Her zaman gözümüz nefesimiz üzerlerinde.

Yazımı okuyan kişilerin yarısının anne olduğunu varsayalım. Anne olarak hangi anne çocuğunun hastalığına dayanabilir? Bu bazen minik bir hastalık bazen de büyük hastalık olsa da her anne için evladının hasta olması beklenmedik istenmedik durumdur. Ve ne olursa olsun hastalıkta başa gelirse sabırla beklenir iyi olacaktır.

Bazen hayat hiç ummadığınız yerden sizi yere vurur. Bir çok isimle karşınıza çıkabilir. Belki duyduğunuz , belki bir yakınınızda yaşadınız bazen de sosyal medya da denk geldiniz. Adı "Kanser". İlk duyulan andan sonra etrafında ki tüm kişileri etkileyen ve hayatını değiştiren "kanser"

Şimdi bir nefes alıp okuyun. Bundan sonra yazacaklarım bir hikaye ya da kitaptan satırlar değil sadece gerçek. Eski çalışma arkadaşım, güzel anılara sahip olduğum, anneliğine imrendiğim canım İpek Demircioğlu Teker ve Serkan Teker'in gözbebekleri minik oğlu Ali Kerem 4. Evre Nöroblastoma ile savaşıyor.

"Tedavide uygulanan kemoterapiler sonrası kemik iliği nakli (kök hücre) olması gerekecek. Kendinden kendine yapılan nakiller biraz daha riskli olabiliyor çünkü kanserli hücrenin de tekrar nakledilmesi mümkün olabiliyor. En ideali uyumlu, sağlıklı bir ilikten nakil yapılması. Bunun içinde bir dünya bankası var ve Türkiye bankası da oluşturuluyor. Ali kerem gibi nice evlatlar dünyanın bir yanında bu uyumlu iliği bulmak için bekliyor. Ve bu bankaya kaydolmak çok kolay. Belki Ali Kerem'in belki de başka canlara umut olacak sağlıklı ilik sizde... (Kan grubunuzun tutması gerekmiyor)

Bu sebeple 18-50 yas arasındaki tüm çevrenizi sisteme kaydolmak için kan vermeye davet ediyoruz. İstanbul'da 24 saat 7 gün açık olan Kartal Kan Bağış merkezinde ya da haftaiçi 08:00-17:00 saatleri arasında çalışan Zeynep Kamil Kan Merkezi'nde bir tüp kan vererek ilik Bankası'na kaydolabiliyorsunuz. Ve kaydolduktan sonra ihtiyacı olan uyumlu herhangi bir ilik belirlenirse sizi haberdar ediyorlar.

Bağışçı olmak isteyen bir kişi

1- 18-50 yaş aralığında olmalıdır.

2- Bilgilendirme ve onam formunu doldurmalıdır.

3- Sağlıklı bir kişi olmalıdır. (Hepatit B, Hepatit C ve Sifiliz hastalığı geçirmemiş olmak, kanser, HIV ( AIDS ) tanısı almamış olmak)

Vereceğiniz 1 tüp kan bir kişiye hayat olabilir..

Donör olmak için başvurmak ve küçücük bir tüp kan vermek ÇOK ÇOK ÇOK ÖNEMLİ.

Diğer illerde de kan verilebilecek merkezleri de yayınlıyorum. Yine detaylı bilgiye kanver.org sayfasından ulaşabilirsiniz.

Bu bilgiyi çevrenize yaymanız umuduyla.

Tüm arkadaşlarımdan ve bu yazıyı okuyan herkesten yardım rica ediyorum. Çok teşekkür ederim şimdiden.

#Birtüpkanver Lütfen

YSM