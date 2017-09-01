Bozcaada Kardinal Bağ Evi'ndeydik!

Helloooooo, Uzun bir aradan sonra merhaba. Tatil için Bozcaada'da olunca zamanın, ne de teknolojinin farkında oluyor insan. Ne zaman sabah, ne zaman akşam oluyor anlamıyorum. Zaten tatilde zamanı unutmak en iyisi. Benden size tavsiye tatile sadece kendinizi götürün. İş, stres ve ne varsa düşünmeyin.

Ailemiz kalabalık olunca uzun süreli otel, pansiyon vb kalmamız bizim için zor oluyor. Çocuklar da ben de ev rahatlığını arıyoruz. Bu sebeple uzun süreli konaklamalarda tercihimiz ev yönünde. Bu yılda bu kural değişmedi. Bayram sürecince kaldığımız evin asıl sahibi gelince evi bırakıp çok sevdiğimiz Kardinal Bağ Evi'ne geçtik. Ada'da arkadaşlarımla zaman geçirmek bizim için çok değerli ve keyifli :) Eksik olmasınlar onlarda (Miray, Yamaç ve Nuray) bizi evimizde gibi hissettiriyorlar.

Kardinal Bozcaada'ya daha önce hep kahvaltı için gelirdik. Bu yıl konaklamak da kısmet oldu :) Yamaç, Miray ve Nuray diğer işletmecilerinden bu yıl devir aldılar. Lakin çıtayı öyle yükselttiler ki şimdiden herkesin dillerindeler. Bu arada orada konaklamasam ama o şahane kahvaltısından tatsam diyorsanız da kapıları herkese açık. Bu yıl ki fiyatı 30 TL :) Fırın omlet, yumurta kapama, yumurta muffin ve efsane tatlıları mutlaka deneyin :) Ev yapımı lezzetler sizin için vazgeçilmezse doğru yerdesiniz.

Sabah kuş sesleriyle uyanıp, gözünüzü üzümlerin yanında açabilirsiniz. Sonra mutfaktan gelen şahane kokuları ve acıktıysak tabelalarını takip ederek mükellef bir kahvaltı sofrasına ulaşabilirsiniz.

Kardinal Bozcaada'yı seviyorum çünkü;

Kişiye özel hizmet

Aile ortamı

Benzersiz odalar

Ada'ya yürüme mesafesinde

Dileyen gitar çalabilir, dileyen 45'lik takabilir

Dileyen taş boyayabilir

Çocuklar istediği kadar yaramazlık yapabilir

Sonuna kadar çocuk dostu aile odası nefis ( biz orada kalıyoruz -odanın ismi "Bizimkiler")

Nefis kahvaltısını yazmazsam olmaz

Bir de yıllar sürecek dostlukları :)

Kardinal Bozcaada'nın 1 tane üç kişilik, biri suit olmak üzere 4 tane iki kişilik, iki adette de dört kişilik aile odası mevcut :) Oda fotoğraflarına kardinalbozcada.com dan göz atabilirsiniz.

Bana Bozcaada ile çok sorulan soruların başında "Nerede kalalım" sorusu geliyor. Her zaman söylediğimi size de yazacağım. Sevdiğim ve konakladığım yerleri daha önce yazdım. Herkesin bütçesi, beklentisi ve yaşamına göre farklı seçenekler mevcut. Bozcaadarehberi.com göz atın yeter :)

Herkese sağlıkla, keyifle, mutlulukla, sevdikleriyle geçecek bir bayram diliyorum,

YSM

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