Bozcaada’nın Lezzet Durakları

Her geçen gün yıldızı parlayan, her yıl kendine bir kez daha büyüleyen bir yer Bozcaada. Yıllardır yeni açılan yerleriyle ve yerel lezzetleriyle bir çok kişinin yaz tatili için tercih ettiği yerler arasında yer alıyor.

Bozcaada’da olmayı , yaşamayı ve her gittiğimde farklı yönlerini keşfetmeyi seviyorum. Bir yeri yaşamadan hissetmek çok mümkün gelmiyor bana. Bir yere sırf popüler diye gidenlerden değilim hiç. Keşfedilmemiş yerleri keşfetmek ruhumda var. Çocukluğumdan bu yana da bu değişmedi. Ama görüyorum ki bir çok kişi benim gibi değil. Daha farklı yerlerde olmayı ve en popüler yerlerde olmayı seviyor.

Dün kızlarla Ayazma Plajı’ndaydık. Onlar gözümün önünde oynarken bende elimdeki kitabı okumaya çalışıyordum. Çalışıyorum diyorum çünkü Ayazma artık çok kalabalık ve ciddi uğultu duyuyor insan. Zaten arabanızı park edip kumsala yerleşebiliyorsanız sizden mutlusu yok. Çok kalabalık çok. O koskoca plajda 5-10 kişi olduğu zamanları bilince insan bu haline biraz üzülüyor. Ama yapılacak bir şey yok. Yıllar önce Bozcaada’nın turizm için sayılı yerlerden olması için çok emek döktü insanlar. Bugün bu emeğin haklı gururunu yaşıyorlar. Bozcaada artık nefes alınmaz hale de gelse hala işletmeler ve yerel halk daha turist gelsin istiyor. Yaşanan darbe girişimi nedeniyle temmuz ayının zor geçtiğini yeni yeni toparlanmaya başladığını dinliyorsunuz herkesten. Bense halimden çok mesut. Aman daha çok kişi gelmesin, daha çok kişi kirletmesin halindeyim. Neden bu bakış açısındayım bir diğer yazımın konusu. Bugün size Ayazma’da rastladığım çiftten aldığım ilham ile bu yazıyı yazmak istedim.

Kitap okurken konuşmalarına şahit olduğum bu çift akşam yemeği için yer arıyorlardı. Doğal olarak Google baş tacı ve arama sonucu rastladıkları bir yazıyı yüksek sesle okumaya başladılar. Kadın eşi ya da erkek arkadaşı ya da her kimseye “burada bunu yemeli, burada bunu içmeli yazıyor, hadi keşfedelim” dediğinde erkek tarafından “ya boş ver biz onların yazdığını yapmak, yemek içmek zorunda değiliz” diye söylendi. Kadın “ e tamam da nerede yiyeceğiz, çok açım buraya yakın bir çok yer var hadi gidelim” dedi. Sonra hızlıca toparlanıp kalktılar. Nerede ne yediler bilmiyorum ama onların bu konuşmaları sonrasında bu satırlar ortaya çıktı :)

Amacım size “Bozcaada’da nerede , ne yenir, ne içilir? “ yazısı yazmak değil. Belki bunları da okumak isteyen kişiler var. Ama benim bakış açım sizin her yeri keşfederek , deneyerek , kendi yaşam stilinize uyan yerleri tercih etmeniz. Ben size hem yıllardır gittiğim, hem de son zamanlarda keşfettiğim ve çok sevdiğim yerleri yazmak istiyorum :)

Yazıda bahsi geçen yerlerin bazıları defalarca bazıları da mutlaka gittiğim yerler. Bu yazı sonrasında unuttuklarım varsa affola diyeceğim ama aklımda kalmamışsa midemde de kalmamış demektir :) Ha birde bazı yerler bir yıl açılıyor diğer yıl kapanıyor. Zaten yazdıklarım arasında bir yer dışında -ki o da Çanakkale’de çocukluğumun yeridir- hepsi geçen yılda vardı.

Bozcaada’da akşam yemeği deyince;

Koreli : Bozcaada’da yemek yemek demek bizim için Koreli demek. Yıllarca önünden denize girdik. Melis küçükken öğlen sıcaklarında denize girmezken avlusunda resim yaptı, sergi açtı, kedi kovaladı. Görevi Mira ve Maya Su devraldı. Onlarda benim kadar seviyor. Artık sadece Ayazma’da hizmet veriyor. Servisiyle, yemekleriyle, sımsıcak atmosferiyle herkese örnek olduğu kesin. Bizim içinse vazgeçilmez. Son zamanlarda bir de çıtır mantısı var ki yarım yer dediğim en minik bile ikinciyi istiyor. Bu arada Koreli sadece akşam yemeği için değil tüm gün tercih edebileceğiniz bir yer. Kahvaltı haliyle yok tabi ama çok acıktım ekmek peynir istiyorum dediğinizde de hayır demezler.

Vahit’in Yeri: Eskiden Ayazma’da bir Koreli bir de Vahit’in yeri var dersem çok kişiye haksızlık etmiş olur muyum bilmiyorum? Açıkçası ikisi arasında pinpon topu gibi gidip gelirdim. Hatta yıllar önce bizden günlük ödeme almayı bırakmış ay sonunda toplu ödersiniz demişti O yaz bizde toptan ödemiştik :) Her şey değişti, her şey başkalaştı. Kişiler çoğaldı, mezeler arttı ama manzarası, havası, lezzeti değişmedi. Bu yıl iki kez kapısından döndüm er bulamayıp anlayın ne yoğun olduğunu. ama inat ettim rezervasyon yaptırmadan yer bulacağım orada. Çiğ börekse çiğ börek, kalamarsa kalamar sevilen ne varsa orada yenecek.

Salkım Bozcaada: “Salkım Bozcaada’nın uzmanlık alanı hayat, misafir ağırlamak, Girit mutfağının eşsiz tatlarını bizlere ulaştırmak olan bu güzel yerde mutluluk garanti. Selma Hanım’a giderseniz benden selam söyleyin. Özlerim hep kendisini.” diye yazmıştım geçtiğimiz yıl bir yazımda onlar için. Bozcaada için Salkım’ın varlığı bir şanstır. Ev sahiplikleriyle, muazzam lezzetleriyle ve gerçek Rum mutfağı yemekleriyle kaç kişi bu lezzete ortak olabilir. Salkım’da yemek yemek düşüncesi bile mutlu olmama sebep. Sohbet, kahve, sakızlı muhallebi sizinle olsun :)

Sandal: Yıl 2001 duvara sandal monte eden adamlara herkes merakla bakıyor. Geçerken bizde soruyoruz haliyle. Rum mahallesinde Lodos ve Salkım’dan sonra yeni bir yer açılıyor. Bir merak bir merak sormayın. İşte o Sandal bugün Rum Mahallesi’nin ilki olma özelliğini hala taşıyor. O yıllarda acaba tutar mı diyen herkes bu günlerde oradan bir yer bulabilme telaşına düşmüş. Mezeleri bir restorandan diğerine kopyalanıyor. İyi yemek istiyorsanız burası doğru yer.

Insulares: Başta ismi merak uyandırıyor insan da sonrada iştah açan görüntüsü. Bozcaada’da deniz kenarında mekana sahip olmak büyük ayrıcalık. Latince ‘Adalı’ anlamına gelen Insulares bir kere yeriyle insanı büyülüyor. Geçen yıl arkadaşım şef olarak bu mekanda olunca bize de afiyetle lezzetlerini tatmak düşmüştü. Hala tadı damağımda. Yakın planda rezervasyonum olduğu için bu yıl için heyecanlıyım. Bu yıl ikinci yılı olmasına rağmen Insulares rüştünü çoktan ispat etmiş durumda. Bir çok gezgin ve gurmenin ziyaret listesinde yer alıyor. Bense kurumsal hayatı bırakıp hayallerinin peşine düşen Sedef’in cesaretine ve becerisine hayranım. Bir Adalı gibi “hangi ot nereden toplanır, semiz otuna beyaz ezine mi keçi peyniri mi yakışır ? “ sohbetlerinde buluşmayı seviyorum. Kaç arkadaşım gittiyse de çok memnun ayrıldı benden sonra bu da ayrıca mutluluk. Hani diyorum ya belirli standartlar vardır Insulares Bozcaada standartlarını çoktan yukarıya çekmiş durumda.

Asma6: Eski Koreli’nin yeri günümüzün Asma6’sı . Mekanın yeri haliyle çok fazla cezbedici :) Hem çocuklarla hem de romantik anlar için harika bir yer. Sevgili Esra Talay ise ev sahipliğiyle sizi evinizdeymişcesine ağırlıyor. Onun hikayesi de aynı. Kurumsal hayat bir kenara hayallerinin ve aşkın peşine düşmüş. Kale, deniz manzarası sizi büyülerken neyi ne kadar yediğinizin farkında bile olmuyorsunuz. Bir de yemekleri var ki.. Geçen yıla göre servis çok daha hızlı, çok daha ilgili. Her fırsatta gidin emi :)

Maya: Bozcaada’nın en az konuşulan en gizli yerlerinden biri. Bunda reklam yapmaması, yerinin dahi bilenler tarafından gidilmesi vb etkisi çok. Şef Selçuk Bey zaten sadece gurme olan gerçek yemek isteyen gelsin istiyor. Ekmekleri , peynirler, şarabı ve bilumum ev yapımı lezzetleriyle Ada’nın en cool mekanı bana göre. Bozcaada’da her yerde olduğu gibi buraya da rezervasyonsuz gitmeniz mümkün değil Zaten yeri çok sınırlı. Gidin görün ne demek istediğimi anlayacaksınız.

Asude Ada: Sevgili Asude’de Bozcaada’da çok sevdiklerimden. Kendisini İstanbul hayatından tanıyorum. Akıllı, güçlü, hayallerine hayalleri ortak eden lezzet sihirbazı. Asude Ada’nın Türk mahallesinde ki kırmızı iştah açıcı mekanı fotoğraf karelerine sıklıkla yansıyor. Oysa içindeki lezzetler damak çatlatıyor. Sabahtan akşama kadar mutfaktan çıkmayan Asude’nin yemekleriyse kendi formülleriyle birleşmiş durumda. Bir kısırı var ki efsane.

Yalova Restoran: Çanakkaleli olduğumu biliyorsunuz. Yalova Restoran’da bizim ailenin en sevdiği yerlerden. Babamın iş yerine bir kaç adım olan bu harika yere ait anılarım çok nettir. insan kaç yalında olursa olsun güzel lezzetleri unutmuyor sanırım. Babamın balık için bizi götürdüğü anneminse balık yemediği yer. Ben babam gibi “ denizden babam çıksa yerim” diyenlerdenim. Bu yıl Bozcaada’da bir şubesi açıldığını duyunca hemen yerinde test ettim. Alıştığımız lezzetlere yeni lezzetler eklenmiş. ada için çok güzel örnek olacakları net. Servis, sunum, zerafet çok başka. Tek eksiklerinin deniz olduğunu söyledim. Rum mahallesi’n de ara bir sokakta yer alıyorlar. Seneye umarım deniz kenarında ziyaret ederim onları. Yalova Restoran’a deniz ve balık yakışır.

Hafızın Yeri: Bozcaada’da ev yemekleri için tercih ettiğim tek mekan. Çocuklarla birlikte günün her saati muazzam ev yemekleri yiyebilirsiniz. Akşam yemek kalmayabiliyor bu sebeple gündüzden yemek ayırtabilirsiniz. Açıkçası Ada’da başka ev yemekleri yapan yererde var ama ben buradaki lezzeti başka yerde bulamadım. Çam ağaçlarının altında yemeğin tadını çıkarın :)

Sırada gün içinde Bozcaada’da nerede, neler yiyebilirsiniz var :)

Afiyetle kalın,

Yeşim Mutlu

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