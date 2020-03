Bozcaada, her geçen yıl popülerliğini arttırıyor. Türkiye'nin en iyi adası, Dünya'nın en iyi dördüncü adası seçilmişliği var. Bu yıl da The Guardian tarafından Bozcaada Akvaryum Plajı Avrupa'nın en güzel 30 plajı arasında yer aldı. Açıkçası Bozcaada'nın eski halini görseler bütün birincilikleri alırdı :) Eski Bozcaada ile şu an ki Bozcaada arasında o kadar fark var ki. Ada için çok üzülüyor, turizmin ve popüler kültürün getirdiği bozlaşan/ yozlaşan Bozcaada için acil eylem planının hayata geçirilmesini diliyorum. Sürdürebilir turizm anlayışına geçmez ise yakın gelecekte doğal kaynakları aşırı ve bilinçsizce tüketen ekonomik anlayış, yakın gelecekte üzüm bağları yerini tamamen betonlaşmaya bırakacak.



Bozcaada çok özel ve büyük titizlikle korunması gereken bir adadır. Doğal ve kültürel mirasın korunması için yasal düzenleme ve kuralların acilen planlanması gerekiyor. 2017 yılında otopark olarak kullanırken gördüğüm mezarları sorarak hikayesine ulaştığım ve o süreçte terk edilmiş araç, otopark ve çöp alanı olarak kullanılan Nekropol kazı alanının 2018 yılında güvenlik altına alınması sevindiricidir. Adanın tarihi yerlerinin koruma altına alınması, kültürel ve sosyal etkinliklerin daha da artması ve var olan sanatçılara sahip çıkılması gerekmektedir.



Bozcaada'ya gittiğinizde neredeyse her bir köşede adanın sembolü haline gelmiş duvar resimleriyle Cemil Onay sizi karşılar. Cemil Onay; ürettiği eserleri kadar Bozcaada'dan çok sayıda güzel sanatlar öğrencisi çıkaran, Bozcaada'yı uluslararası sanat arenasında temsil eden bir yer haline getirmiş muazzam bir sanatçıdır. 2018'den bu yana Bozcaada Sanat Galerisi'nin küratörlüğünü yaparken, galeride açılan benzersiz sergileriyle herkesi sanatla buluşturuyor.



Cemil Onay kendini sanata adamışken bu yaz eserlerine verilen zararları instagram paylaşımlarıyla izledik. Sayısız yerde yer alan eserlerinin yok edilmesi sanat ve Ada adına çok üzücüdür. Duvar resimlerinden adını silmek anaokul çağına dahi yakışmayan bir aymazlıktır! Cemil Onay, Bozcaada için büyük değerdir. Kendi isteğiyle Bozcaada'ya yerleşmiş bir resim öğretmeni olarak yaşadığı yeri eserleriyle güzelleştirmiş adayı sanatla anılır hale getirmiştir. Bozcaada'daki "Göz Kırpan Kız" duvar resmi Türkiye'nin 10 iyi selfie noktasından biri seçilmiştir. Cemil Onay; kendi eserlerinin önünde o eserin sahibi olduğunu söylemeden fotoğraflarını çekmesini isteyenlerin fotoğrafını çeken bir ressam olarak mütevazi ve sıra dışı kişiliğiyle gerçek bir dosttur.



Adadan eserleri siline dursun ressam Cemil Onay, bu yıl yirmi beşincisi düzenlenecek olan Paris Carrousel du Louvre Artshopping sergisinde Bozcaada rüzgârı estirecek. Farklı disiplinlerde çeşitli sanat eserleriyle sanat fuarına katılacak sanatçılarımızdan sekizi Bozcaada'yı temsil ediyor. Bozcaada Sanat Galerisi'ni, Çanakkale ve Türkiye sanatını, sanatçısını Pariste temsil edecek sanatçılar ACT Artistes Contemporains Turquie ve Galerie Bozcaada Îles Égéennes Turquie tabelalarıyla katılmanın onurunu bizlere yaşatacaklar.



ACT Artistes Contemporains Turquie dernek başkanı Nazan Aktan "Türk ve diğer Avrupa sanatçılarıyla bir kültür köprüsü oluşturmaya çalışacağız" derken ne kadar doğru söylüyor.



Paris Carrousel du Louvre Artshopping sergisinde en çok ilgiyi 14 yaşındaki sanatçı Eda Zeynep Sezer ve 19 yaşındaki Efe Sezer'in resimleri; Beyin ve Sinir Cerrahı Alpay Burak Doğru'nun mikro tıp minyatür resimleri, Fatma Özen Çerençe'nin kadim sanat cam altı resimleri, Güven Çetinkaya'nın sürreal pop artları, fotoğraf sanatçıları Tamer Taner, Can Özoğuz, Derya Aydınkaptan, Ece Erman Önal, Erdal Bozdoğan ve Nazan Sürmeli'nin eserleri görecek gibi görünüyor.



Küratörlüğünü Cemil Onay'ın yaptığı sanat fuarına: Alpay Burak DOĞRU, Can ÖZOĞUZ, Derya AYDINKAPTAN, Ece Erman ÖNAL, Eda Zeynep SEZER, Efe SEZER, Erdal BOZDOĞAN, Fatma Özen ÇERENÇE, Güven ÇETİNKAYA, Nazan SÜRMELİ ve Tamer TANER katılıyor.



18-20 Ekim tarihleri arasında Paris Carrousel du Louvre Artshopping sergisinde yer alacak ve ülkemizi temsil edecek tüm sanatçılara başarılar diliyorum.



Yazıma Cemil Onay'ın satırlarıyla veda etmek istiyorum.

"Kalp kırmayınız. Çünkü o kalbi onaracak vaktiniz olur mu olmaz mı bilemezsiniz. Ömür dediğin şey gelip geçiyor. Yaşarken kıymetini bilmeli sevdiklerinin. Sevdiğiniz yanındaysa, anın tadını çıkarmaya bakın. O an bir daha geri gelmiyor çünkü. Şimdi herkes sarılsın sevdiğine ve onu ne kadar sevdiğini söylesin"