Sevgili Karen Hill ile tanışmamız Mert Tatlı sayesinde oldu. Mert, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşama duyduğum ilgiyi bildiği için sevgili Karen ile muhakkak tanışmamızı istedi. Karen Hill Türkiye'de ve Amerika'da çok kişinin hayatını değiştirmiş bütünsel beslenme, fitness ve yaşam koçu. Belirli aralıklarla Türkiye'ye geliyor, bütünsel beslenme ve spor programlarıyla insanların hayatına dokunuyor.

Karen ile ikimizde bir araya gelmemizin tesadüf olmadığını tanıştığımız anda hissettik. Karşımda duran muhteşem kadın şu ana kadar hakkında ne söylenmişse hepsinden daha fazlasıydı. Beraber geçirdiğimiz saatlerde Karen'in ve beraber geldiği annesinin enerjisi hepimizi sarmıştı. Karen'i sanki yıllardır tanıyordum. Hayat hikâyesini masaya yatırdığımızda derin bir sohbetin kapıları çoktan aralanmıştı. Konu konuyu açtı, doyumsuz bir gün anılarımızda kaldı.

Karen'in üniversite eğitimiyle başlayan Amerika yolculuğunun hayatının aşkıyla taçlanması, 23 yıllık evlilik, iki evlat ve güçlü aile bağları. Kendini hayatındaki insanların yaşamına adamış harika kadının hikâyesini bir de size ben anlatayım.

Sevgili Karen, Türkiye seni ve eşin Tony'i Kıvanç Tatlıtuğ'un baklava kaslarının mucitleri olarak tanıdı. Her ne kadar Tony şu an İstanbul'da olmasa da sizi biraz senden dinleyelim mi?

Biliyorsunuz ki Tony ile 23 senelik evliyiz ve 23 senedir beraber yaşıyoruz. Biz birbirimizi evlilikte ve mesleğimizde de tamamlıyoruz. Bu hayattaki bütün amacımız nefes aldığımız müddetçe insanlara bir kerelik verilen bu hayatı, kaliteli, sağlıklı, güçlü, iç huzurlu ve kafaca da zinde yaşamaları.Yani var olmak yerine YAŞAMAK ve bu yaşam ile etrafımızdaki kişilere bir IŞIK olmak.

Biz Amerika'da yaşadığımız için bütün dünyadaki Türkler ile online ve bireysel çalışıyoruz. Las Vegas'ta eğitim amaçlı seminerler düzenliyoruz. Şu günlerde üzerinde çalıştığım "Kadınlar" projesi var. Bu projeyi önce İstanbul'a getirmek sonra tüm Türkiye'ye yaymak istiyorum.

Senin ABD'ye gitmen, eşin ile tanışman film gibi bir hikâyeniz var. Bu hikâyenin tam ortasında harika bir eş, anne, ailesine bağlı muhteşem bir kadın görüyorum. Yaşam enerjin ve değerlerine bu kadar bağlı olman ilham verici. Peki, bu dengeyi nasıl sağlıyorsun?

Evetttt! Ailem yani eşim ve çocuklarım bana Allah'tan bir hediye. Ben yaşam enerjimi Allah'tan alıyorum. Ben eşime enerjik ve iyi bir eş olmak istiyorum Çocuklarıma kuvvetli, güçlü ve en önemlisi yalnızca sözle değil yaşadığım hayat ile örnek olmak istiyorum. Aynı anda benimle çalışanlara örnek olmak istiyorum. Ben yapabilirsem onlarda yapabilirler. Ve bütün bunları yapabilmek için kendine bakman ve özen göstermen gerekir.

Senin motivasyon kaynakların arasında neler var? Hayatımda olmazsa olmaz dediklerin nelerdir?

İlk önce Allah sonra "Ailem". Tabiî ki bunun yanında gerçekten aşk ile yaptığım mesleğim. Ve tabii ki benim için dürüstlük, karakter, gerçek sevgi ( karşılıksız) ve paylaşmak çok önemlidir.

Dünyada beslenme ve sağlıklı yaşam trendleri bu kadar popüler değilken sen çok uzun yıllardır bu işin içindesin. Nasıl oldu da bu yola bu yola girdin? Senin sağlıklı beslenmeye geçişin ne zaman başladı?

Güzel bir soru! 28 senedir bu meslekteyim. Ben aslında politika ve işletme okudum ve hatta stajımı Birleşmiş Milletler'de yaptım. Üniversiteye giderken kilo almaya başladım. Türkiye'de lisanslı yüzücüydüm ama Amerika'da yeni yiyecekler ile tanıştım ve maalesef içki kullandım. Kilo vermeye uğraşırken bir sürü diyetler yapmaya başladım ve başarısız oldum. Bu sefer araştırmaya başladım ve araştırdıkça çok ilgimi çekmeye başladı. Aynı anda bildiğimizden ne kadar değişik olduğunu öğrendim. Kendime dedim ki bunu okumak istiyorum ve işte şimdiki ben!

Sayısız kişiye ve spor merkezine danışmanlık verdiniz. Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Ulusoy, Mustafa Koç, Hacı Sabancı, Burcu Esmersoy, Mabel Matiz vb popüler kültürün bir parçası olan bu isimlerle çalışmak zor muydu? Yoksa çok disiplinli bir koç musun?

Saydığınız kişiler ve burada isimlerini söyleyemediğim kişiler ile çalışması çok kolay ve çok zevkliydi. Bu isimler kendi mesleklerinde çok disiplinli oldukları için ben hiç zorluk çekmedim ve evet ben disiplinli bir koçum. Fakat baştan kurallarımı söylerim ki bilerek benimle bir yola girsinler veya vazgeçsinler. O zaman gayet kolay. Ama bir sonuç elde edebilmek veya yaptığın işte başarılı olmak; disiplin ister, özveri ister, doğru bir sebep ister ve biraz rahatından olmak ister.

Son günlerde aralıklı oruç diyeti çok popüler. Geriye dönüp baktığımda senin bunu çok uzun zaman önce önerdiğini görüyorum. "Intermittent" programını nasıl keşfettin?

Aralıklı oruç yeni bir şey değil. Aralıklı oruç aslında çok eski zamanlarda mecburiyetten uygulanan bir beslenmeydi. Biz onu aldık ve bir moda haline getirdik. Öncelikle kesinlikle herkese göre değil ilk başta.

6 değişik İF vardır. iF aslında vücut içi saatimize de çok uyar ama önce vücudu sağlıklı ve güçlü bir duruma getirmek gerekir. Zaten sağlıklı vücut aslında bırakırsan buraya doğru kayar. Ve ben 5 günü bu şekilde ve 2 günü normal beslenirim. Zaten 7 günü yapılmaz.

Veganlık tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın bir hale gelmeye başladı. Vegan beslenmeye bakış açın nasıl? Veganlar için özellikle tüketmeleri gereken besinler ya da özel formüller var mı?

Veganlık kısa süreli yapılır ise çok iyileştirici ve güzel olabilir ama uzun süreli yapılır ise ve hele ki planlı yapılmaz ise çok yıpratıcı olabilir vücuda. Benim en rahatsız veya yumuşak veya yorgun veya soluk ciltli hastalarım veganlardır. Ve Amerika da çok var. Her şey yerinde ve dengeli güzel.

Protein bizim yapı taşımız ve hormonlar olsun, organlar olsun, bağışıklık sistemimiz, tiroitlerimiz PROTEİN ister.

Karbonhidrat alımı ile protein alımını çok iyi planlamak gerekir veganlarda. Akşam karbonhidratı (bakliyat vb) mutlaka kesmek gerekir. Vegan protein tozunu kesin tavsiye ederim. Bunun yanında balık yağı çünkü keten veya chia tohumu ile olmuyor bu iş maalesef.

Türkiye'de sağlık kalitesi her geçen gün bozuluyor, fazla kilolu insanlar çoğalıyor. Sence neden bunları yaşıyoruz.

Biz 1998'de Tony ile Türkiye'ye geldiğimizde - ki Tony'nin ilk gelişiydi" taa o zamandan belliydi bu durum. Tony bana şunu dedi: "Karen anlamıyorum bu ülkede her şey var. Manavı, kasabı, pazarı ve ev kültürleri çok güzel. Akdeniz mutfağı harika. Ama söyle bana "Neden" bizim gibi olmak istiyorlar. Neden bizim ülkemizin en kötü yanlarını uyguluyorlar?"

Sebep gerçek kültürümüzü bir kenara koymamız, beslenmemizi bozmamız, stresi kaldıramayan bir vücut ve zihin oluşması, doğrularımızın değişmesi. Çok derin konu.

Ama asıl ana sebep; insanların artık kendilerini gerçekten sevmemesi., beğenmemesi ve kendine değer vermemesi. Çünkü değer verdiğin neyse ona çok iyi bakarsın!

Bize önerebileceğin beslenme önerileri ve spor tüyoları neler olur?

Gerçek; sağlıklı yaşam için hayatınıza katmanız gereken; temiz beslenme, kaliteli ve doğru zamanda uyku, doğru spor ve ruhsal durum.

Size naçizane önerim:

Süt ve süt mamullerinden uzak durun- GERÇEKTEN

Glütenden uzak durun, arada sırada yani haftada bir OK.

Akşam yemeklerimiz en hafif yemek olmalı. Hem porsiyon hem de kaliteli olmalı. Örneğim, balık ve sebze gibi

Akşam karbonhidrat yok (Bakliyat ve meyve dahil)

Spor için en iyi zaman sabah kahvaltı evveli

En iyi spor vücut ağırlığı ile yapılan doğru şekilde yan yana konulan spor programı (evde spor demek)

En kaliteli ve hormonların en çalıştığı saatte uyumak gerekir. ( 22.00-02.00 en yoğun)

Yeşim Mutlu

http://www.yesimmutlu.com