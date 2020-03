Bundan 3,5 sene Özel Sembol Okulları için yaşadığımız yerden Bahçeşehir'e taşınmış bir aileyiz . Şimdi tam tersi duruma geçtik. Nasıl mı? Neslin Değişen Sesi Bahçeşehir'e geliyor. İyi hoşta ne oluyor, bizi neler bekliyor!

Cuma günü bir bilgilendirme mektubu aldık. Aldığımız anda bunun nelere gebe olduğunu bilmiyorduk. Her aile gibi kendi içimizde şaşırdık, düşündük, konuştuk. Geçtiğimiz günlerde de yazdığım gibi 4 sene de bir çok olay yaşadık. Ama okulumuz ve öğretmenlerimiz bizim için çok ama değerliydi. Ta ki geçen cumartesiye kadar. Çünkü o değerli insanların ne kadar kolay harcandığını hissettik.

Yukarıda gördüğünüz yazı sonrası- ki bu yazıyı kaleme alan kişinin ruh halini ve bunu nasıl bu kadar kötü yazabildiğiniz hala aklım almıyor- anlamaya çalıştık.

Cumartesi günü davet mektubunda belirtilen toplantıya tam zamanında katıldık. Lakin çok ama çok bekledik. Bize konuyla ilgili açıklama yapacak olan için Özel Neslin Değişen Sesi İlköğretim Okulu heyeti trafik nedeniyle! gecikmişti. Biz Bahçeşehir'de yaşayanlar trafiği, saatleri vb çok iyi biliriz. Hele cumartesi günleri extra farklı yaşarız. Her neyse bize sunum yapacak yetkililer 40 km uzaktan geldiğini düşünürseniz onlara da söyleyecek çok lafım yok. Ama düşünün ki daha ilk kez sunum yapacak bir heyet geciksin. Ve var olan 325 öğrencisini yaşanan bina stresi sebebiyle Bahçeşehir'e taşınmak için okulumuzu satın almışken :(

Evet "Satıldık" çok üzücü, çok zor, çok hararetli geçen bir bilgilendirme toplantısıydı. Özel Sembol Okulları velisi olarak bir kaç yıldır yaşanan öğrenci kaybına rağmen inanan ve gönül koyan veliler olarak işin güzel yanından bakmaya çalıştık. Ama pek bakamıyor insan. Bina satılmış olabilir ama ya ruhu.

Bizim okulumuzda daha girişte güvenlikle başlayan güleryüz vardır. Her güvenlik görevlisi her çocuğu kendi çocuğu gibi sahiplenir ve ilgilenir. Kantin görevlimizden temizlik görevlimize herkes tebessüm eder ve nasılsınız der? geçin bunları günümüzde iki insanın telefonundan yüzünüze bakmadığı süreçte okul müdüründen öğretmenine herkes uyum içindeyken bu satış dahi kendilerine cuma günü söylenmiş. Kendimi onların yerine koyuyorum da 2015-2016 öğretim yılı sonuna kadar aşkla yaptıkları işi nasıl yapacaklar? Her okulun öğretmen sözleşmesi vb farklıdır. Ama bu okulda bu okula inanmış ve kendini adamış çok kişi var. Siz hangi okulda yöneticilik vasfının yanı sıra derslere giren öğretmenler gördünüz? Bu öğretmenler şu anda ne olacağını bilmiyor. Makina değil ki fişini çekelim kapatalım. İnsandan eğitimden ve çocuklardan bahsediyoruz. Eğer NDS bunu fark edemeyecekse Özel Sembol Okullarından çok kayıp olacaktır çok net.

Cumartesi gün ki toplantı da şirket satın almalarında yaşanan siz-biz duygusunun ilk yumruğunu yedik söylemlerle doğal olarak. Planlı plansız bilemiyorum ama NDS'de son senesi olan ve görevini devredecek olan Okul Müdürü Silva Tanel'in sunumu okul birleşmesinden çok NDS okul tanıtımına yönelikti. "Franceducation" taşıyan bir okuluz diyerek konuya girdiler. Galatasaray ve NDS dışında ilk okul bölümünde bu markaya sahip ilkokul yok. Lakin kolej ve lise kısmında bunu taşıyan okulları da linkten görebilirsiniz. Bizim de farklı hayallerimiz var biz de okul seçerken ne nedir ne değildir biliyorduk ve bizim seçtiğimiz yılda da NDS'nin Sembol'den farkı yoktu. Neyse konu bu değil.

Bugün bir haber çıkmış bir gazetede. Veliler isyandaymış doğal olarak . Nedense taraflı bir haber tadında. Haklılar çok haklılar, ben de çocuğumun eğitimi için Göktürkten Bahçeşehir'e taşındım. Okul ve ev arası max 10 km olmalıydı bana göre. Şimdi minumum 40 km sabah 08.00 de başlayan bir okul için 5'te mi yola düşecek bu çocuklar. Karar her iki taraf içinde çok zor çok. Düşünün şimdiden NSD velileri için diğer okullar siz gelin biz sınıf açarız demekteyken! Ha bir de haberde diyor ki "Özel Sembol Okulları'nın öğrencilerini garantilemişler hadi canım sende!.

Ya biz Sembol velileri . Biz çok mu mutluyuz? Bize o gün toplantı da hiç bir net bilgi verilmedi. Okul fiyatı ve yaklaşım vb tamam. 2016-2017 itibariyle artık biz varız mesajı da net. Biz öğretmenlerimizin ve yöneticilerimizin kalması için konuştuk. Anladılar mı hiç sanmıyorum. Çünkü duymak istediklerini değil söylemek istediklerini söylüyorlardı. Erken kayıt yapılacağını ve biz velilerin kayıt durumunu görmek istediklerini belirttiler. Ne kadar kayıt olacak ana temasına geldi sonuç. Yapacaktık ya da yapacağız. Ama neye göre... Ne öğretmenlerimizin durumu belli ne NDS'den gelecek öğretmenlerin durumu belli gelecekler mi o da ortada yok :( Belirli kayıplarımız olacaktır diyorlar doğal olarak. Ama burada kaybeden her iki tarafta da çocuklar. Özel Sembol Okulları'nın , NDS'nin çocukları cumadan bu yana şok içinde. Biz evde konuşmasakta fısıltı gazetesi şeklinde okulda ne konuşuluyorsa arkadaşlar arasında hooop eve.. Velhasıl hepimizi sancılı bir süreç beklemekte..

Bahçeşehir bambaşka bir dünya. Kendi içinde çok farklı ekosistemi var. Herkes alışacak. NDS kalan sağlar bizimdir diyecektir mutlaka. Taşınan taraf yani NDS kendi marka değeriyle mutlaka yeni öğrencilere bu bölgede kucak açacaktır. Ama maalesef bu uzun soluklu bir maraton. Şu var ki daha satın aldıkları okulun en güçlü yönlerini dahi bilmeyen bir durumdan bahsediyoruz burada. Bu okulda kendini adamış öğretmenler, kendini adamış veliler var. Evet NDS Müdürü Silva Tanel Hanım; Sembol Okulları’nın kapandığını, sizin de de binayı satın aldığınızı söylediniz ısrarla. Evet aldınız , satıldık ... Keşkesi yok işin ama krizi değere dönüştürmek var. Dinler ya da dinlemezsiniz ama bir kulak verin size ses uzatan herkese..

Geçmişler olsun hepimize..

YSM