Geçtiğimiz hafta instagram aracılığıyla bir mesaj aldım. Büyük kızım Melis ile aynı yaşta ve farklı üniversitede olsalarda aynı bölümde okuyan Elif'ten geliyordu. Sevgili Elif, tüm Türkiye’de “Çocuğa Şiddete Dur De! Kampanyası”na katılarak şiddet gören çocukların yanında olmam için destek istiyordu.

Mesajı okur okumaz cevap yazarak kendisinden detayları istedim. Kampanya ile kısa bir bilgi verdikten sonra bana mail ile tüm detayları ileteceğini söyledi. Sevgili Elif aracılığyla bu satırları sizinle paylaşıyor olmak benim için mutluluk.

Çocuğa Şiddete Dur De" kampanyası 06-20 Nisan 2016 tarihleri arasında, İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayten Zara ve psikoloji bölümü son sınıf öğrencileri tarafından yürütülen bir çalışma. Aşağıdaki satırlar kendilerinin kampanyaya dikkat çekmek için hazırladıkları satırlardan.

Türkiye ruhunu ve bedenini şiddetle doldurup, çocukluğunu öldürdüğümüz milyonlarca çocuk var. Bir çocuk, sevdiği biri tarafından şiddete maruz kalıyor ve ona yakın diğer yetişkinler kendisini korumak için hiçbir şey yapmıyorsa, insan nefret edilecek bir düşman olur çocuk için. Bu şiddet ve korunmasızlık çocuğu dehşete düşüren nevrotik bir çökmeye sebep olur. Çocuğun sahip olduğu masum dünyası kartondan bir ev gibi yıkılır. Zamanla kafası, kolları, bacakları kopmuş, çaresiz depresif bir beden, bir torso haline dönüşür.

Biz yetişkinlerin bu ülkede yaşayan tüm çocuklara bir borcu var; çocuklara adaletli, barışçıl ve onurlu bir yaşam vermek. Bunu, insanlık için ve insan olduğumuzu hissetmek için yapmalıyız. Bunu kadına olan şiddeti durdurmak için yapmalıyız. Çünkü şiddet babadan oğula; mağduriyet anneden kızına geçer.

Neden çocuğa şiddete karşı olunması gerektiği ve bunun nasıl olacağını gösteren afiş, poster ve video kliplerin sosyal medyada paylaşımına destek verebilirsiniz. Kampanyaya kişisel destek vermek isterseniz sosyal medya hesaplarını takip edebilir, paylaşımları buradan izleyebilirsiniz.

YSM

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