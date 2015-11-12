DELF nedir?

Bu röportaj benim için çok değerli. Yaşadığımız semtten kızlarımın okulu için farklı semte taşınmıştık. Üç yıl öncesine göre hayatımızda ne kadar yol kat ettik. Benim en büyük şikayetim trafik. Onun dışında Bahçeşehir kendine ait dünyası olan ve aradığınız tüm imkanlara ve seçeneklere sahip bir yaşam bölgesi. Trafik dışında arkadaşlarım tarafından bana en çok sorulan soru" " Okul için hayatını değiştirdin , değdi mi? Hep rahatlıkla söyledim değdi, hem de çok değdi. Kızlarım bu okula gittiği için söylemiyorum. Kaldı ki Mira bu yıl hazırlık için okulda. Öncesinde başka bir okulun yuva deneyimini yaşadık.

Özel Sembol Okulları'na başladığımız gün ile şimdiki arasında çok fark var. Benim okul seçerken tercihlerim bakış açım belliydi. Okul bu konularda hiç yanıltmadı. Yönetim değişti, öğretmenler geldi gitti, sınıflar karıştı vb derken çok başka olaylar yaşadık. Aile olarak okula ve eğitim sistemine inancımız tamdı. İletişim açısından da her zaman okul ile bağlantı da olduğum için sorunlarımı dile getirmekten ya da gördüğüm aksaklıkları paylaşmaktan hiç çekinmedim. Karşımda son derece ilgili, sorunlara çözüm üreten ve gerektiğinde gereken önlemi alan bir okul var. Okula başladığımız günlerde DELF sonuçlarının okul panosunda asılı olduğunu ve en iyi sonucu alan okulun Sembol Okullar olduğunu öğrenince bunun peşine düştüm. İyi güzeldi de DELF ne demekti? Bir kaç veliye sordum onlar da bunu tam olarak açıklayamayınca ben en iyisi bunu okula sorarak öğreneyim istedim. Sonrasında da bu satırlar ortaya çıktı.

Okul Müdürümüz Nida Koç Karaçöl'ün en uygun zamanını kollayarak hem fotoğrafladım hem de sorularımı sordum. Kendisini okul içinde ortaokul öğrencilerine fransızca dersine girerken izlemek, ilkokul öğrencilerinin teneffüsünde onlara sarılışını görmek benim için iki kere daha doğru yerde olduğumu hissettirdi. Hem idari, hem eğitmen olarak kendisine teşekkür ediyorum. Her zaman iyi enerjilere ve kendini adamış kişilere ihtiyacımız çok.

Özel Sembol Okulları'na ve okul müdürü Nida Koç Karaçöl'e bu değerli paylaşımları için teşekkür ederim.

YSM

DELF nedir?

DELF, Fransızca seviyenizi resmileştirmek için başvurabildiğiniz ve her ülkede düzenlenen bir sınavdır. Geçerli not alındığı takdirde (en az 50 puan) uluslararası geçerliliği olan bir diploma almaya hak kazanıyorsunuz.

Sembol’de DELF yaklaşımı nasıldır?

Öncelikle öğrencilerimizden başlamadan, öğretmenlerimizi gerekli eğitimlere göndererek uzmanlaştırdık. 7 yıl önce biz ufak ufak başladık DELF ‘e.

Fakat zamanla çok sağlam bir ekip kurarak son 2 yıldır İstanbul’un en iyi sonuçlarını elde ettik. Bugünden itibaren daha titizlikle bu işi sürdüreceğimizi belirtmek isterim.

Fransızca eğitimini veren tüm okullar DELF sınavına girer mi?

Öğrencileri DELF’e hazırlamak okulun inisiyatifindedir. Ayrıca öğretmen kadrosunun da bu konuda eğitimli ve profesyonel olması gerek.

DELF resmi tanınan bir belge midir?

Daha önce belirttiğim gibi, evet DELF diploması dünyanın her ülkesinde geçerliliğe sahiptir.

Nerede bu belgeyi kullanabiliriz?

Başka bir ülkeye gidileceği zaman kullanılabilir ya da Sembol’den sonra öğrencimiz gideceği liseye de gösterebilir.

Sembol’ün bu başarısı ve diğer köklü Fransız okullarına göre son zamanlarda en iyi sonuçlara sahip olması neye borçludur?

Özel Sembol okulları köklü bir geçmişi vardır. Saint –Benoît Lisesi 400 yıllık bir tarihe ve eğitime sahiptir. Bizim okulumuz Saint –Benoît Lisesi mezunları ve orada yıllarını adayan öğretmenler tarafından desteklenmiştir her zaman.

Tüm Fransızca öğretmenlerimiz çeşitli seminerlere ve eğitimlere gidererek uzmanlıklarına uzmanlık kattılar. Ayrıca çift vatandaşı olup her iki kültürü benimseyerek çocuklarımızla iyi iletişim halinde olabilmekte ve Fransızcayı sevdirebilmektedirler.

Son olarak şunu eklemek isterim, Sembol bir ekoldür ve Fransızca eğitiminde iddialı olmaya devam edecektir.

2015-2016 DELF için neler yapıyorsunuz?

Öğrencilerimizi titizlikle hazırlıyoruz. Var ise eksiği ya da pekiştirilmemiş bilgiyi tespit edip en küçük detaya kadar inip onu giderdikten sonra sınav sistemine göre onları bu maratona çalıştırıyoruz.

Öğrenciyi hazırlarken 4 temel beceriye dikkat ediliyor: Dinleme-anlama, okuma-anlama, yazma (kompozisyon) ve konuşma.

Fransızca eğitimi seçmeyi planlayan ailelere neden seçmeleri konusunda görüşlerinizi aktarabilir misiniz?

Anadilim Fransızca ve bu sayede Fransızca gibi Latin kökenli dillerini çok rahat ve çok daha kolay öğrenebildim. Bu bir avantaj diye buluyorum. İngilizce daha kolay ve dünya dili olduğu için artık her yerde öğrenilir. Ayrıca biz sadece Fransızca dilini değil zengin bir kültür ve bir disiplin vermeye çalışıyoruz öğrencilerimize.

Nida KOÇ KARAÇÖL / Özel Sembol Okulları Okul Müdürü

Nida KOÇ KARAÇÖL Kimdir?

Nida Koç Karaçöl, evli ve bir çocuk annesiyim.Belçika-Brüksel doğumluyum. Eğitimimin yarısını orada bitirip devamını Türkiye’de tamamladım. Üniversiteyi İzmir’de okuyup kariyerime İzmir Saint-Joseph Fransız Lisesi’nde başladım. Üç yıl hazırlık sınıflarında öğretmenlik yaptım.

Eşimin terfi edilmesi ile İstanbul’a geldim ve Sembol’de öğretmenliğe devam ettim. Bu yıl Sembol’de yedinci yılıma giriyorum ve Eylül ayından itibari ile öğretmenliğime ara vermeden okul müdürü olarak büyük bir aşk ile çalışıyorum.

Sembol Okulları

Özel Sembol Okulları’nın amacı, seçkin ve donanımlı kadromuzca Türkçe’yi, ana yabancı dil olarak Fransızca’yı ve sonrasında İngilizce’yi etkili biçimde konuşabilen, Fransız Kültürünü tanıyan, araştırmacı, var olan bilgiyi sorgulayabilen ve yeni fikirler üretebilen, Atatürk ilkelerine bağlı ve çağdaş dünya görüşüne sahip güçlü bireyler yetiştirmektir.