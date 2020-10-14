Dijitalleşiyoruz! Pandemiyle birlikte yeni dünya düzenine hızla alıştık. Bazıları kendini bir anda dijital dünyanın içinde buldu, bazıları da çoktan dijitale hazırdı. Kendi adıma konuşmam gerekirse hayatım çok uzun yıllardır dijitalde. 2005 yılından bu yana hem dijital fotoğrafçı hem de dijital içerik üreticisiyim. Dijital ekosistemde yer alan yeniliklerin öncüsü olarak daha işin başındayız diyorum. Neden diyorum? Çünkü dijital dünya daha önce bu kadar düşünülmedi, zorunlu olarak hayatın içinde olmadı. Çok kişi dijitalde olmayı web sitesi, sosyal medyadan ibaret sayarken şimdi herkes dijital dünyaya geçiş yaptı.

Mart ayından bu yana tüm dünya eş zamanlı bir değişim süreci geçirdi. Aylarca evde kaldığımız süre ve halen devam eden pandemi boyunca sosyal hayat, ekonomi, sağlık, eğitim, yaşamın içinde ne varsa bildiğimiz tüm sistemler değişti. Olmaz denilen ne varsa olabileceğini her şeyin mümkün olduğunu yaşayarak öğrendik. Tüm dünya gibi deneyimlerimiz her gün bizi farklı bir dijital dünyaya taşıyor.

Sanat, eğitim, moda, sağlık, alışveriş aklınıza gelen ne varsa artık hepsi dijitalde. Hem zaten tüm dünya dijitale kapılarını açmadı mı? Dünyanın her yerinde sanat galerine, müzelere, konserlere, kütüphanelere bir tıkla ulaşmadık mı?

Dijital ama nasıl olur dediğimiz ne varsa şu an içindeyiz. Pazartesi günü Türkiye’nin ilk dijital moda haftası Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un (MBFWI) tamamen dijital platformlar üzerinden Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ile başladı. www.mbfwistanbul.com adresinden herkes izleyebiliyor.

Çekimleri ağustos ayında Galataport İstanbul ve Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen defileler pazartesinden bu yana gündemde. Düşünsenize yıllarca çok kişi bu deneyimin bir parçası olmak ve defileleri en önden izleyebilmek için sayısız çaba içinde olurdu. Şimdi istediğiniz yerde, istediğiniz kişilerle tüm showu İstanbul’un tarihi dokusuyla birlikte en ön sıradan izliyorsunuz.

Bugün 14 Ekim Çarşamba, saat:20.30’da herkesin merakla beklediği Özlem Süer defilesi gerçekleşecek. Çünkü Özlem Süer, Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul (MBFWI) kapsamında, Mercedes-Benz Presents Tasarımcısı seçildi. Moda sektöründe 30. Yılını kutlayan harika kadın canım arkadaşım Özlem Süer'in 30.yıl belgeseli de ilk kez defileyle birlikte gösterilecek.

Özlem Süer ve ekibi kadar heyecanlıyım. Defilenin arkasında ne kadar büyük emek, özveri olduğunu biliyorum. Özlem Süer ile nisan ayında gerçekleştirdiğimiz canlı yayında modaya dair her şeyi “dijitalle birlikte moda sektöründe yakın gelecekte neler olacak” diye konuşurken bugün bu sorunun cevabını “Mercedes-Benz Presents Özlem Süer” ile alıyoruz.

Türkiye’nin ilk dijital moda haftası tüm dünyayla buluşurken tüm tasarımcıların muhteşem bir süreçten geçerek bugüne geldiklerini unutmayalım. Sanatın renkleri, üretkenliği ve hayalleri hep bizimle olsun.

Yeşim Mutlu

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