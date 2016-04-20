EGOLAND® Discovery Centre İstanbul Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner ile Röportajdaydık!

Kızım Maya Su geçtiğimiz ay dokuz yaşına girdi. Bu seneki doğum günü için son bir yıldır kızların en sevdiği oyuncak “Lego friends “olunca mekanı bu yönde seçmek istedim. Tema belli olunca mekanı seçmekte kolay oldu. Yine de daha önce bir çok kez gittiğim mekana başka göz ile bakıyor insan.

LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul’da kutladığımız doğum günü detaylarını kendi sitemde bulabilirsiniz. Yaşadığım bu güzel deneyimden sonra yöneticileriyle röportaj yapmak ve merak ettiklerimi sormak istedim. LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul Genel Müdürü Sarper Hilmi Suner ile kendi mekanlarında iki saat geçirdik. Enerjisi ve renkli kişiliğiyle aşağıda okuyacağınız satırlar ortaya çıktı. Yeniden teşekkür ederim Sarper Bey :)

Hayal gücü ve yaratıcılığın buluştuğu herkesin sevdiği bir oyuncağın eğlence merkezinde yer almak nasıl bir duygu?

İnanılmaz keyifli... Çünkü burada, şehrin eğlence hayatına ailece eğlenmeye imkân veren yeni bir renk getiriyoruz. LEGOLAND® Discovery Centre'ın ana hedefi, 3 ila 10 yaşları arasındaki çocukları olan ailelere hep birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri güvenli ve eğlenceli bir atraksiyon sunmak. Bu sayede ziyaretçilerimizi mutlu etmek, bizim için en büyük mutluluk. İşimizi yaparken çocukların enerji ve mutlulukları bize motive ediyor, ailelerin hayatına birlikte paylaştıkları keyifli anılar eklemekten gurur duyuyoruz.

Dahası her yaşta LEGO® tutkunu olduğunu bildiğimiz için de, yetişkinlere yönelik farklı etkinlikler düzenliyoruz. LEGO® parçalarıyla doyasıya zaman geçirmek isteyen yetişkin LEGO® severleri buluşturuyor. Gün içinde yetişkinler LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul’a sadece bir çocuk eşliğinde giriş yapabilirken, “Yetişkin Geceleri”ne tek başlarına veya arkadaş gruplarıyla katılabiliyorlar. 18 yaş üstü herkesin katılabileceği “LEGOLAND® Discovery Centre Yetişkin Geceleri”nde LEGO® fanlarıyla harika vakit geçirmek, Model Builder atölyelerinde LEGO® parçalarıyla komplike modeller yaparak yeteneklerinizi ortaya koymak isteyen için ideal bir etkinlik.

Dünyanın her yerinde bölgeye özel inşa edilen Miniland var mı? Yoksa sadece İstanbul’da mı bulunuyor?

Dünya genelinde, İngiltere, Almanya, Japonya, Amerika ve Kanada ve en sonuncusu Çin’de olmak üzere 6 ülkenin 14 şehrinde daha LEGOLAND® Discovery Centre’lar bulunuyor. Bunların hepsinde MINILAND’ler var. Fakat LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul’un ev sahipliği yaptığı MINILAND, yerel eserlerle birlikte tüm dünyadan önemli yapıların bir arada sergilendiği ilk MINILAND olma özelliğini taşıyor. Ziyaretçiler MINILAND’de Topkapı Sarayı, Aya Sofya ve Boğaziçi Köprüsü, Tac Mahal, Eyfel Kulesi, Big Ben, Kolezyum, Özgürlük Heykeli, Mısır Piramitleri gibi yapıların LEGO® parçalarından inşa edilmiş versiyonlarını görme imkânı buluyorlar. Miniland’in en önemli özelliği bütün eserlerin sadece LEGO® parçalarından yapılmış olması ve bu LEGO® parçalarının tamamen standart parçalar olması yani hiç bir parça özel üretim değil.

Doğu Avrupa’nın tek LEGOLAND® Discovery Centre’ıyız. Peki ilgi nasıl? Açıldığı günden bu yana hak ettiği ilgiyi görüyor mu?

İstanbul’daki LEGOLAND® Discovery Centre, Türkiye ve Doğu Avrupa’daki ilk ve tek olma özelliğini taşıyor. Burası aynı zamanda dünya çapındaki 13. LEGOLAND® Discovery Centre. İlki 2007’de Almanya’nın Berlin şehrinde açıldı,. Tıpkı diğer LEGOLAND® Discovery Centre’lar gibi İstanbul’daki merkezimiz de, açıldığı günden bu yana hem çocukların ve ailelerin hem de Yetişkin Gecesi etkinliklerimizle yetişkin LEGO® tutkunlarının büyük beğenisini kazandı.

Siz LEGO® parçaları ile oynar mısınız? Master Model Builder tarafından yönetilen atölye etkinliklerine hiç katıldınız mı?

Evet, ben de bir dünyadaki milyonlarca LEGO® severden biriyim. İşimi benim içim zevkli kılan unsurlardan biri de bu. LEGO® Creator ve Architects favori serilerim.

Atölye çalışmalarına zaman zaman katılıyorum , amacım hem misafirlerimizin deneyimine ortak olmak hem de verdiğimiz hizmetin kalitesini gözlemleyerek, memnuniyeti artırmak

Kızımın doğum gününü LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul’da kutlayan biri olarak çok memnun ayrıldım. Bu hizmeti sunarken nelere dikkat ediyorsunuz?

Modern hayatta hepimizin en kısıtlı kaynaklarından biri zaman. Sürekli bir koşuşturma içindeyiz, sevdiklerimize zaman ayırmakta zorluk çekiyoruz. Bundan dolayı aileler, çocuklarıyla paylaşımda bulunabilecekleri eğlence yöntemleri arıyor. Anne babalar, çocuklarının bitmek tükenmek bilmez enerjilerini harcayacak yer ararken aynı zamanda bir şeyler de öğreniyor olmalarını istiyorlar. Biz de bu noktada devreye giriyoruz. Oyun oynamak, çocukların fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimi açısından çok değerli. Bu nedenle eğlence ve keşif merkezleri çocukların gelişimine büyük bir katkıda bulunuyorlar .Bu merkezlerde çocuklara yönelik çeşitli oyun olanaklarının yanısıra özel doğum günü parti odaları ve anne babaların da iyi vakit geçirebilecekleri kafeterya alanları ile hizmetlerimizi bir adım öteye taşıyoruz.

Merkezimizin tasarımından burada verdiğimiz hizmete kadar her adımda pek çok detayı titizlikle ele alıyoruz.Çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli bir şekilde eğlenebilmesi için merkezimizde en yüksek standartlarda güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Ayrıca hijyen bizim için çok önemli. Cafe, tuvaletler ve tüm alanlarımızın temizliği konusunda çok titiziz ve düzenli olarak denetimler yapıyoruz. Tüm personelimizi misafir memnuniyeti konusunda bilinçlendirmek için eğitimler düzenliyor ayrıca ekip arkadaşlarımızı seçerken de çok hassas davranıyoruz. Çocukları seven,iletişim becerileri güçlü, güleryüzlü ve sorumluluk sahibi olmaları bizim için çok önemli. Hepimiz işimize severek ve eğlenerek yapıyoruz ve bu da iş sonuçlarımıza yansıyor.

Son günlerde ülkemizde yaşanan talihsiz olaylar nedeniyle turizm fazlasıyla etkilendi. Bu etkilenme size nasıl yansıdı?

Yaşanan talihsiz olaylar yalnızca ülkemizde değil, bütün dünyada gerçekleşiyor. Bu da insanların endişeli ve tedirgin olmasına sebep veriyor. Ancak hem markamızın gücü hem de Forum İstanbul gibi sıkı güvenlik önlemleri alınan bir konumda olmamızın sağladığı avantajlar dolayısıyla pek fazla etkilenmediğimizi söyleyebilirim.

LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul ‘da bizi bekleyen yenilikler neler?

LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul’un hali hazırda kendisi bir yenilik; kapılarımızı Temmuz 2015’te açtık ve henüz birinci yıldönümümüzü kutlamamış olmamıza rağmen ziyaretçilerimizin beğenisini canlı tutmak için farklı projeler tasarlıyoruz.

LEGOLAND® Discovery Centre İstanbul’da heyecanlı LEGO® gezileri, 4 boyutlu sinema, LEGO® parçalarının yapım sırrının anlatıldığı LEGO® Fabrika Turu, Master Model Builder tarafından yönetilen atölye çalışmaları, temalı oyun alanları, doğum günleri ve kutlamalar için özel parti odaları yer alıyor. 4D sinemamız en çok beğenilen ünitelerimizin başında geliyor . Açılışımız sonrasında sinemamıza 2 yeni film eklendi. LEGO® Chima ve The LEGO® Movie ‘yi de ekledikten sonra sinemamızda misafirlerimize dört farklı film sunabiliyoruz. Bu filmler sadece LEGOLAND® Discovery Centre’lar ve LEGOLAND® Tema parklar için özel olarak tasarlanan ve sadece merkezlerimizde izleyebileceğiniz heyecan dolu filmler. Kısa süre önce bunlara Star Wars Episode I - The Phantom Menace MINILAND sergisini ekledik. 2016 yılı boyunca ziyaretçilerle buluşacak olan, 200,000’den fazla LEGO® parçasının bir araya getirilmesiyle oluşturulan ve tasarlanması ve yapılması 2.000’i aşkın saatte tamamlanan sergi, şimdiden Star Wars hayranlarının dikkatlerini üzerine topladı.

Yakın zamanda Madame Tussauds'yu da Türkiye'ye getireceğinizi duydum :) Bunun müjdesini verebilir miyiz?

LEGOLAND® Discovery Centre’ın sahibi ve işletmecisi, Avrupa’nın en büyük, dünyanın ise ikinci en büyük ziyaretçi atraksiyonu operatörü olan Merlin Entertainments Group. Merlin Entertainments’ın Türkiye’de yatırımları arasında halihazırda LEGOLAND® Discovery Centre ve SEALIFE var. Yakın gelecekte bunlara yenilerinin eklenmesi söz konusu; onları da detayları kesinleştiği zaman paylaşabileceğiz.

Siz bir LEGO® kahramanı olsaydınız neyi seçerdiniz?

Gerçekten zor bir soru. LEGO® dünyası LEGO® parçaları ve mini figürlerden oluşan aslında basit ama bunların binlerce farklı çeşit ve rengi ile çok zengin bir dünya. Bugüne kadar üretilen minifigür sayısı ise dünya nüfusundan fazla. Bu minifigürler arasında benim favorim Karayip Korsanları’nın kahramanı Jack Sparrow. Onun cesaret ve macera dolu dünyasını seviyorum.

YSM

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