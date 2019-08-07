Günümüzde akıllı telefonu olan herkes fotoğraf çekiyor. Çeksin, hem de öyle güzel çeksin ki izleyelim bizde uyandırdığı güzel duygularla merak edip o yerlerin, güzelliklerin içine girelim.

Belki biliyorsunuz belki bilmiyorsunuz instagram da kişisel hesabım olan @yesimmutlu dışında sadece fotoğraflarımı paylaştığım @yesimmutlu71 hesabım var. 2015 yılında açtığım ve sadece fotoğraflarımın olduğu bu hesapta sıklıkla akıllı telefonum ile çektiğim fotoğraflar yer alıyor. Fotoğraf üretmek, fotoğrafın içinde olmak ve hayatı keyifle paylaşmayı seviyorum. 2005 yılından bu yana hayatım fotoğraf ve dijital dünya ile iç içe. Geriye dönüp baktığımda karma ve kişisel sergiler, fotoğraf projeleri, fotoğraf eğitimleri ve sayısız fotoğraf yazılarımla gurur duyuyorum. 2014 yılında geride bıraktığım doğum fotoğraçılığımı ise çok özlüyorum. Ama hayat siz plan yaparken başınıza gelenler :)

Eskiden fotoğraf konuşma ı fotoğrafçı olmak bir tık daha keyifliydi. Şimdi beğeni ve etkileşimi hak etmeyen fotoğraflara , hak etmeyen fotoğraf işlerine rastlıyorum. Ama popüler dünya bunu istiyor. Ne kadar çok beğeni o kadar güzel ! Mesela bana bazı kişiler kızıyor. Zaten instagram algoritması her hafta değişiyor. Paylaşım akışında rad-stladığım iyi fotoğraflara beğeni bırakıyor olsam da hatır için beğenmediğm fotoğrafları tıkllamıyorum. Açıkçası sadece karşımda ki kırılmasın diye hiç anlam ifade etmeyen fotoğraflara tıklamak içimden gelmiyor.

İyi fotoğraf sizde derin duygular bırakır. @yesimmutlu71 hesabımda takip ettiğim kişiler arasında ilham veren sanatçıları görebilirsiniz. Bana ilham veren kişiler arasında Web sitemin arkasında ki isim çözüm ortağım grafik tasarımcı Murat Arık'da yer alıyor. son zamanlarda birbirinden yaratıcı fotoğraflarla herkesin ilgisini çekmeye başladı. Açıkçası tasarım ve grafik yolculuğunun fotoğrafçılığa evrilmesi benim de hoşuma gidiyor. Kendisini geliştiren ve değiştiren ve kendinin en iyisi olmaya çalışan kişilere saygım sonsuz. Eskiden manipüle edilmiş fotoğrafları sevmesem de Murat'a bir fotoğrafımı farklı bir hale çevirmesini rica ettim :) (şu linkten izleyebilirsiniz https://www.instagram.com/p/BwB-XkDg5qo/) Yaratıcı fikirlerle fotoğrafa fark katmak ne güzel :)

Murat'ın eseri fotoğraf mı sanat mı siz karar verin. Fotoğraf mı, sanat mı? sorusu bana hep yıllardır var olan tartışmaları aklıma getirir. Üstat Ara Güler (saygıyla rahmetle anıyorum) "Fotoğraf bir kere sanat filan değildir." der. Bana göre duygu ve yaratıcılık içeren her eser sanattır.

2020 için sosyal sorumluluk projeleri ağırlıklı hayata geçirmek için sabırsızlanıyorum. Fotoğraf üretmekten fotoğraf konuşmaktan, yazmaktan asla vazgeçmem.

Işığınız bol olsun.

Yeşim Mutlu