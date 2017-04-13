Fotoğrafçının Fotoğrafçıyla Röportajı Böyle Olur

Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şubat ayında Instagram’ın kullanıcı sayısını açıkladı. Popüler uygulama günlük 400 milyon aktif kullanıcıya sahip. Aylık aktif kullanıcı sayısı ise 600 milyonu geçmiş durumda. Her geçen gün hızla büyüyor ve instagram ile tanışan kişi sayısı hızla artıyor.

2010 yılından bu yana instagram kullanıcısı olarak 400 milyon aktif kullanıcının henüz 55,5 bin kişilik kitlesine ulaşmış olsam da yarım milyon takipçili bir çok arkadaşım var. Onlara sosyal medya tabiriyle “fenomen” deniyor. Fotoğrafçı olduğum için doğal olarak fotoğraf hesapları ve fotoğrafçı arkadaşlarım instagram takip listemde.

Geçtiğimiz günlerde uzun yıllardır instagram arkadaşım, günümüzün fenomeni @kthegroove Koray Özpalamutçu ile konuşurken birbirimizi fotoğraflamak fikri çıktı. İşin özü Koray ile röportaj yapmak istediğim için fotoğraf kısmını bahane ettim. Zaten tüm röportajlarımda fotoğrafları ben çektiğime göre Koray’ı da beni çekecekti :) Size “ikimizde bunca zaman niye beklemişiz” diyeceğim ama Koray tüm röportaj taleplerini geri çevirmiş bugüne kadar. Ben hem kamera arkası hem de kamera önünde olmayı seviyor olsam da o kameranın arka kısmında kalmayı tercih ediyor.

Okuyacağınız satırlar keyifli bir çekim gününden kalan anılar. Koray’ın ve benim fotoğraflarıma facebook sayfamdan ulaşabilirsiniz. Koraycım, yeniden çok ama çok teşekkürler :)

• Sevgili Koray, bir google yapmadan sana soralım hikayen nerede nasıl başlıyor?

Merhaba Yeşim. Koray Özpalamutçu ben yani instagramdaki kullanıcı adımla @kthegroove. İzmir Karşıyaka’lıyım ve halen burada yaşamaktayım. 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu, fotoğraf, müzik ve resim düşkünü biriyim.

• Kurumsal iş hayatından fotoğrafa geçişin nasıl oldu? Yoksa halen işe devam ediyor musun?

Tam anlamıyla kurumsal iş hayatımı sonlandırmış değilim. 1997 yılından bu yana kurumsal şirketlerde sırasıyla Satınalma Uzmanlığı, SAP Sistem Modül Yöneticiliği, İç Denetçi ve son olarak da yine Yönetici statüsünde görevime devam ediyorum. Fotoğraf merakım ise Eylül 2011 de telefonuma instagramı kurmakla başladı. O dönemde iPhone ile fotoğraf çekiyordum. Bazen iPhone ile yine fotoğraf çekmeye devam ediyorum anlık ancak çoğunlukla profesyonel makinamı kullanıyorum.

• Fotoğraf kadar seni heyecanlandıran neler var? Eskiden sıkı bir DJ olduğunu biliyorum . Müzik yaptığın zamanlar oluyor mu?

Fotoğraf kadar beni heyecanlandıran çektiğim fotoğrafların düzenlenme aşamaları ve müzik tabi ki. 2000-2005 yılları arasında elektronik müzik ile çok ilgiliydim. Hatta instagram adım içerisinde olan the Groove buradan geliyor.

Belirttiğim dönemlerde İstanbul’dan , Ankara’dan plak almaya gider ayrıca yurt dışından plak siparişi verir ve o plakları dinlemek için sabırsızlanırdım. Şu anda sadece dinleyiciyim müzik konusunda. Ayrıca çektiğim fotoğrafları editlerken müzik dinlemekten büyük keyif alıyorum.

• Instagramın Türkiye’de açıldığı günden bu yana kullanan kişileriz. Düşün ki biz Türkiye’de instagram kullanan ilk 50 kişiden biriydik. Eski instagram kullanıcılarıyla şu an instagram kullananlar arasında fark görüyor musun?

Evet oldukça az sayışa Türk kullanıcı vardı o dönemde belirttiğin üzere. Geçen dönem içerisinde zaten instagram’ın ne kadar çok değiştiğini sende biliyorsun. Haliyle şu an instagram eskiye göre daha çok gündemde olan ve nerdeyse Facebook’un yerini almış bir uygulama. Dolayısıyla kullanıcı sayısı günden güne artış gösteren olmassa olmaz bir hale geldi. Sokaklarda, cafelerde, toplu taşıma araçlarında ve aklına gelebilecek heryerde birçok insanın elinde bulunan telefonlarla alakadar olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla insanların telefonlarıyla bu kadar iç içe yaşadığı bir dönemde instagramında eskiye oranla daha çok kullanıldığını görüyoruz. Bu nedenle ben instagram’ın ilk zamanlarını özlüyorum açıkçası.

• Instagram fenomeni olmak nasıl bir duygu? Bir fotoğraf ekliyorsun onbinlerce beğeni ve yorum geliyor. Bunları cevaplarken yorulmuyor musun?

2011 Eylül’den bu yana Instagram kullanıyorum demiştim. O dönemlerde bilirsin Popular Page vardı şimdiki haliyle alakası olmayan Explore Page (Keşfet Sayfası) yani. Fotoğrafınız bu sayfaya çıktığı zaman yanlış hatırlamıyorsam toplam 140 kullanıcı arasına giriyor ve popular olan fotoğrafınız da 3 saat boyunca orada görülüyordu. Bu 3 saatlik dilim içerisinde popular sayfada olan fotoğrafınız sizi tanımayan kullanıcılar tarafından görülüyor, beğeniliyor, yorum yazılıyor ve hatta de diğer kullanıcılar sizi takip etmeye başlıyordu.

Hatta ilk kez fotoğrafım popüler sayfaya çıktığı zaman, telefonumun ekranında ‘Your Photo Made It To Popular Page’ diye bir notification gördüm. Şaşırdım ve çok hoşuma gitti. Ve ondan sonraki süreç içerisinde 3000 ‘e yakın fotoğrafım popular sayfaya çıktı.

Şimdi sayfama girip neden 3000 fotoğraftan az fotoğrafın var diye sormak istersin diye düşündüğüm için ben baştan söyleyeyim. Iphone ile çektiğim fotoğraflar bu 3000 foto içerisindeydi ve o dönemde fotoğraflarda telefonumla yaptığım editleri zaman içerisinde beğenmemeye başladım bu nedenle de çoğunu sildim. Şu an sayfamda 1600 fotoğraf var ve bu fotoğraflar içerisinde Instagram’ı ilk kullanmaya başladığım ve paylaştığım ilk fotoğrafı silmedim. O fotoğraf bana instagram serüvenimi hatırlatıyor.

Yorum konusuna gelince, vaktim olduğunca yorumlara geri dönüş yapmaya çalışıyorum. Yorgunluk değil de zamanınımın olup olmaması ile doğru orantılı geri dönüş yapma durumum. Zira yorumları cevaplamak yorulmanın aksine çok keyifli.

• Instagram aracılığıyla bugüne kadar seni en etkileyen fotoğraf projesi hangisiydi? Yoksa her proje mi seni heyecanlandırıyor?

İş hayatım nedeniyle projelerin bazılarında olamadım. Bulunduğum projelerden çok, genelde doğa ve manzara fotoğrafları dışında yaptığım özel çekimler sırasında yaşadığım heyecanlar var. Bunlar bireysel projeler ve işlerdi olmakla beraber yemek, model, giyim ve aksesuar çekimleriydi. Fotoğraf çekmeye manzara ile başladığımı ve sayfamda bu tarz fotoğraflar paylaştığımı düşünür isek farklı tarzlardaki fotoğraf çekimleri ve işleri beni her zaman heyecanlandırıyor.

• Bir çok instagram fenomeni yakın arkadaşın aranızda rekabet var mı? Yoksa herkes yerli yerinde mi dursun diyorsun?

Evet birçok arkadaşım var fenomen olan. Kendileri ile diyaloğumuz seninle olduğu gibi instagram’ın ilk dönemlerinden bu yana devam ediyor. Rekabet eskiden vardı mesela senin fotoğrafın popular page’e çıktı benim ki çıkmadı diye. ??

Artık bu arkadaşlarımla rekabete yönelik diyaloglar yapacağımız zamanlarımız olmadığı gibi hepimiz bize gelen projeleri değerlendirip yeni projelerde bulunmaya çalışıyoruz. ??

• Fotoğraf çekmediğin zaman neler yapıyorsun? Eşin ile ne sıklıkta fotoğraf çekimine gidiyorsunuz?

Fotoğraf çekmediğim zaman dostlarımla vakit geçiriyorum. Fotoğraf çekmeye her zaman eşimle beraber gideriz. Hafta içi ikimiz de yoğun olarak çalıştığı için ancak haftasonları ile tatilleri değerlendiriyoruz fotoğraf çekmek için. Bu yönde de çok şanslı olduğumu düşünüyorum çünkü eşimde fotoğraf çekiyor, editliyor ve bundan büyük keyif alıyor. Zaten kendisi de bir instagramcı senin de bildiğin gibi. O ??

• Özellikle fotoğraflamak istediğin biri var mı? Yoksa iyiyim ben böyle mi diyorsun?

Jack Nicholson’u çekmeyi çok isterdim ve ama manzara çekmeyi sevdiğim için şimdilik halimden de memnunum.

• Instagram hesabı açayım, fotoğraf galerisi açayım ve para kazanayım diyenlere önerilerin var mı? Bu işte gerçekten söylendiği gibi ciddi bir iş mi, çok para var mı?

Instagram’ın çok popüler bir hale geleceğini söylediğim birçok kişi oldu eski dönemlerde ve bunu söylediğim kişiler ne söylemek istediğimi şu an daha net anlıyorlar.

İnstagram’da iyi işler yapmak, markalarla çalışmak ve para kazanmak eskiye göre biraz daha zor yeni başlayacak kullanıcılar için. Bir hayli emek vermeleri gerekiyor. Ama imkansız da değil yani istedikten sonra olmaması için hiçbir sebep yok.

Fotoğraf çekip para kazanayım demeden önce instagram’da ne tür işler yapıldığını gözlemlemeleri, markalar ile iş yapan kullanıcıların fotoğraflarına bakmaları ve kendi yönlerini bu yönde çizmeleri gerekiyor eğer ki daha önce bu yönde karar vermemişlerse. Kararlarını vermelerinin ardından çektikleri fotoğrafları da bu yönde arşivlemeleri önemli bence kendi gelişimlerini görebilmeleri için.

Günümüzde işlerin sosyal medya üzerinden yapılmasının ne kadar önemli bir yer kapladığını düşünürsek, bu iş evet ciddi bir iş ve kazancı da senin vermiş olduğun emek ile doğru orantılı. Buna göre sosyal çevreniz de önem teşkil ediyor elbette.??

Ben de sana bana zaman ayırdığın için teşekkür ediyor instagram’da görüşmek üzere diyorum Yeşim. ??

Yeşim Mutlu

http://www.facebook.com/yesimmutluphotographer