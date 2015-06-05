Grayson Perry: Küçük farklılıklar; Cecil Beaton: Portreler sergilerini kaçırmayın!

Sergi gezmek, fotoğraf izlemek, sanatçıların eserleri yaratırken neler düşündüğünü hayal etmek , bir eserin karşısında dakikalarca kalmak , bazen şekillerin, objelerin anlamını anlamaya çalışmak bazen de içinde kalmak. İşte benim sergi izlerken hissettiklerim.



Bir çok sergiyi açılış gününden itibaren gitmeye niyetlenen ben bazı günlerde şeytanın bacağını kırarak kendimi müzelerde bulurum. Hayatın içinde sanatı izlemek kadar güzel ne var ki?

10. yılını kutlayan Pera Müzesi'ni tam da kutlama günü ; British Council işbirliğiyle gerçekleşen Grayson Perry: Küçük Farklılıklar ve Cecil Beaton : Portreler sergisini gezdim. Her iki sergi başlı başına yazı konusu. İki sergiyi ayırmadan sıcağı sıcağına yazıp, paylaşmak ve ne yapın edin gidin demek istedim.

Grayson Perry: Küçük Farklılıklar sergisi 2003'te çağdaş sanatın en önemli ödüllerinden Turner Ödülü'nün sahibi olan Grayson Perry’nin eserlerine yer veriyor. Bu eserler arasında seramik, halı ve baskı işlerin yanı sıra British Council Koleksiyonu’ndaki 6 halıdan oluşan büyük eser grubu "Küçük Farklılıkların Kibri" yer alıyor.

Gündelik olanı, insanların hayatlarını yaşama biçimini, modern dertleri, din, sınıf ve kimlik meselelerini işleyen sanatçı, kadın alter egosu “Claire” ile de ünlü.

Grayson Perry, izleyenleri, güzellik, zekâ, etkileyici duygu ve nostaljinin yanı sıra korku ve öfkeyle kendisine çeken, çağdaş hayatın bir vakanüvisi olarak tanımlanıyor. Perry'nin can alıcı ve zarafetle yapılmış eserleri çocukluğuna ve bir travesti olarak hayatına göndermelerde bulunurken sınıf ve politikadan cinsellik ve dine uzanan daha geniş toplumsal meselelerle ilgili.

Perry, “Fikirlerin” tek talibi olarak kavramsal sanatı reddediyor ve anlatacak hikâyeleri olan el yapımı nesnelerin süslemeci ve samimi niteliklerini savunuyor. Perry’nin yanından ayırmadığı oyuncak ayısı Alan Measles'in devasa seramik hali ve islami bir temsili. Perry islami sanat içinde figüratif bir öğe bulamayınca çareyi farklı yollarla bulmuş . Buraya yazmıyorum ki ne olduğunu merak edip yerinde görün derim :)

Cecil Beaton : Portreler sergisi; 20. yüzyılın en ses getiren fotoğrafçılarından Cecil Beaton’ın (1904-1980) Londra, National Portrait Gallery Fotoğraf Danışmanı Terence Pepper küratörlüğünde, "Sotheby's Cecil Beaton Studio Archive" koleksiyonundan derlenen sergisi, sanatçının 1920'lerden 70'lere kadar fotoğrafladığı sanatçılar, film yıldızları, yazarlar, entelektüeller ve kraliyet portrelerinden oluşuyor. Beaton’ın 1920’lerden 70’lere kadar fotoğrafladığı Elizabeth Taylor, Marilyn Monroe, Coco Chanel, Salvador Dali, Gary Cooper, Winston Churchill, Jean Paul Sartre, Colette, Audrey Hepburn, Alberto Giacometti ve Rudolf Nureyev gibi önemli isimlerin portreleri de bulunuyor.

Beaton her ne kadar fotoğrafçı kimliğiyle tanınsa da sanatın başka dallarıyla da ilgilenmiş çok yönlü bir kişilik. Resimlerinin, kitap kapağı illüstrasyonlarının ve karikatürlerinin yanı sıra sahne dekorları ve kostüm tasarımları da gerçekleştiriyor. Gigi için tasarladığı kostümlerle ilk Oscar’ını, My Fair Lady için tasarladığı kostümlerle de En İyi Kostüm Tasarımı ve En İyi Sanat Tasarımı dallarında ikinci ve üçüncü Oscar’ını alıyor. Ayrıca yazdığı günlükler o hayattayken basılıyor.

Sergide beni çok şaşırtan fotoğraflardan biri Dürrüşehvar Sultan portresi. Son halife II. Abdülhamit’in kızı ailesinin 1924’te sürgün edilmesinden sonra çocukluğunu Fransa’da geçirmiş ve daha sonra Berar prensiyle evlenmiş. Beaton Dürrüşehvar Sultan’ı sergideki fotoğrafından önce bir kez Londra’da ve bir kez de Haydarabat’ta fotoğraflıyor.

Cecil Beaton’ın hayatı boyunca farklı dönemlerde üç defa İstanbul’u ziyaret etmiş. Sergi'de İstanbul fotoğrafını görünce insan bir hoş oluyor :)

Sergi sonrası aldığım ilham ile Taksim'de biraz fotoğraf biraz portre çekerim derken sağanak yağmura tutulup tepeden tırnağa ıslanıyorum. Eve gelir gelmez demli bir çay eşliğinde sizlere yazarak anılarım sonsuzlaşsın istiyorum.

Her iki sanatçının eserleri 26 Temmuz'a kadar Pera Müzesi’nin sizleri bekliyor!

YSM