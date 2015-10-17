HAYAT BİRLİKTE, OYUN BİRLİKTE

Bir hikaye anlatacağım sizlere. Bu hikayenin kahramanı çocuklar. Hayatımızda "Her çocuk özel, fakat bazıları daha "özel"dir" diyerek yola çıkan Türkiye Özel Sporcular Spor Eğitim ve Rehabilitasyon Derneği (TÖSSED)' ten bahsedeceğim size.Bu derneğin bir tek amacı var "insanların umudunu yeşertmek"

Geçtiğimiz günlerde "Hayat birlikte, oyun birlikte" sloganıyla çok değerli bir mektup ve kendilerine sembol olarak seçtikleri kırmızı topu göndermişler. Etrafıma anlattım, gelin bu projeye destek verin dedim. Nedense sonra yaparım şimdi uygun değil vb diyenler oldu sıklıkla. Nedense bu ülkede sosyal sorumluluk projeleri hep pazarlama mantığıyla hareket ediyor. Oysa bir gerçek var ortada. Zihinsel engelli bireyleri dar sınırlarından çıkarıp yaşamın içine çekmek için var gücüyle çalışıyor bu insanlar. Amaçları ne pazarlama ne de marka değeri yaratmak. Onlar insanlık adına, zihinsel engelli bireyleri spor ve sosyal etkinlikler çerçevesinde diğer bireylerle bir araya getiriyor ve onlarla kaynaştırmayı hedefliyor sadece. Kişisel olarakta hem iş hayatımda hem de kurumsal hayat sonrası en üzerinde durduğum konudur sosyal sorumluluk. Benden kim ne isterse koşa koşa gider yapmam gereken ne varsa seve seve yaparım.

Mektuptaki satırlar Dilek Sabancı'ya ait. Onursal Başkanları Dilek Sabancı'nın söyledikleri çok değerli:

"Zihinsel engelli çocuklarımızı kucaklayan Özel Olimpiyatlar Türkiye, bu özel çocukları hayata bağlamak, diğer yaşıtlarına karışarak toplumun bir parçası olmalarını sağlamak için spor gibi önemli bir araçtan yararlanıyor.

Onların yanı başında olmak, verdikleri mücadeleyi desteklemek ve başarılarını kutlamak bize sonsuz mutluluk yaşatıyor. Başarmak için ne kadar büyük ve güçlü gayretler içinde olduklarını görmek, onların ne derece ‘özel’ olduklarını herkese kanıtlamak için bize güç veriyor.



Özel Olimpiyatlar Türkiye olarak, bu amaçla yola çıktığımız 1982 yılından bu yana pek çok önemli engel ve zorluğu aştık. Bugün geri dönüp baktığımızda çok önemli bir mesafe kat ettiğimizi görüyoruz. En önemlisi, bu yolu özel sporcularımızın gayretleri, başarılarıyla taçlandırdık. Ne mutlu bize…



Evet, bu macera çok uzun soluklu ve meşakkatli... Biz yılmadan, yorulmadan yolumuza devam ederken, toplumumuzun her kesiminden bireyleri de, özel sporcularımızın yanında olmaya, onlarla birlikte vakit geçirmeye davet ediyoruz.



Bunu başarırsak, özel çocuklarımızın hayatlarında hep birlikte çok büyük değişimler yaratacağımızdan eminim. Çünkü onların hayallerini küçülten değil; onlarla birlikte hayallerini yaşayabilecek insanlara ihtiyaçları var…"

Evet, bu özel çocukların hayalalerini yaşatabilecek insanlara ihtiyaçları var. Gelin siz de bu oyuna dahil olun ve desteğinizi esirgemeyin.

YSM

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