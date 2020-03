Etrafımda konuyu güzelliğe takmış çok arkadaşım var. Çünkü sağdan soldan "Her kadın güzel olmak ister "diye dayatılan bir durum var. Oysa güzellik herkese göre değişen göreceli bir kavram. Kendi ile barışık olmak bana göre en güzeli :) Zaten her sene birileri çıkıp "güzellik anlayışı değişiyor, şimdi bu uygulamaları yaptırmak, bu ürünleri kullanmak çok moda" gibi haberlerle dört bir yanımızı sarıyor. İyilik hali içinde olduğumuz her halimiz güzel. Güzel olma halini kenara bırakırsak bakımlı olmak hali bana daha iyi geliyor.

İnsanın bakımlı olabilmesi içinde kendine zaman ayırması gerekiyor. Kendi adıma söyleyebilirim ki o zamanı yaratmakta çok zorlanıyorum. Geçtiğimiz ay arkadaşlarım kolumdan tutup "endormolift" için Neyran Hanım ile tanıştırmasaydı bu zorunlu kendine zaman ayırma halini yapamayacaktım. Şimdi iyi ki yaptım halindeyim. Sevgili Seyit ve Hakan'a buradan çok teşekkür ediyorum.

Endormolift yaptırırken haftada iki gün 35 dakikayı ayırmanız gerekiyor. Ayırmaya değer mi, değer. Daha iki seans sonrasında cildimde ki sıkılaşma ve ışıltıyı hissedince "yahu ne mucizeler varmış" oldum.

Güzellik, estetik, bakım vb diye araştırmaya başlarsanız binlerce döküman var. Her zaman söylediğim gibi benim bu konularda ikna olabilmem çok zor. Doğal olmayan uygulamalara biraz değil epey çekimserim. Neyseki bu uygulama tamamen doğaldı. Ne yüzüme iğne battı, ne lazer uygulama yapıldı. Sonuç için değer mi değer diyorum. %100 doğal,acısız, ağrısız, yan etkisiz bir şekilde uygulanan tek teknik Endermolift olunca işin uzmanını köşeye sıkıştırdım. Zaten size yaşadığım, merak ettiğim ne varsa onu yazacağım dememiş miyidim? Neyran Hanım'a bir kez daha yazıyla teşekkür etmek istedim. Hem söz uçup yazı kalmıyor mu?

Neyran Hanım'ı, hem de endermolifti sizlere dilim döndükçe anlatmaya başlıyorum, okumaya hazır mısınız?

Neyran Çolakoğlu kimdir? Biraz kendinizden bahseder misiniz?



1980 yılında İstanbul'da doğdum, 2002 yılında İstanbul Üniversitesi Biyoloji Bölümü' nden mezun olup, 3 yıl Biyolog olarak çalıştım. Eğitimden vazgeçemeyeceğimi anlayınca 2005 yılında İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi' nde yüksek lisansımı tamamladım. Çeşitli okularda öğretmenlik yaparak 2009 da güzellik sektörüne geçiş yaptım. 2009’da LPG Uzmanlık Eğitimi’ni Fransa’da, 2010 yılında Avusturya’da Hypoxi Master Trainer Eğitimimi tamamladım. Almanya ve Fransa’da çeşitli cilt bakım ve güzellik eğitimlerine katıldım.



Aldığım eğitimlerin sonuçlarını da İstanbul Aydın Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Meslek Liseleri’nin Cilt Bakım ve Güzellik Bölümleri’nde ve Türkiye’nin birçok kentindeki Kuaför ve Güzellik Uzmanlığı Odaları’nda seminerler vererek paylaşmaya devam ediyorum. 2009’dan bu yana sürdürdüğüm İnanır Group Eğitim Müdürlüğü görevinin ardından 2014 yılından itibaren de Yunus Eğitim Kurumu’nun eğitmen ve Kurum Müdürlüğü’ nü sürdürmekteyim. (bu arada dünya tatlısı bir kızı var yazmadan geçemeyeceğim. Kurumsal hayatın içindeki anneler özel özel hayatımını pek paylaşmak istemese de yazdım gitti :)

Yunus Eğitim Kurumları'nda ki göreviniz nedir?



İnanır Group bünyesinde iki yıl önce hizmete giren Yunus Eğitim Kurumu’ n da hem eğitmen hem de kurum müdürlüğü görevini yerine getiriyorum. Yeni meslek edinmeye gelmiş kişilere yön vermek geleceğin nitelikli uzmanlarını yetiştirmekte katkımız olmasından son derece mutluyum.



Yunus Eğitim Kurumları'nı biraz anlatır mısınız? Neler yapıyorsunuz Yunus Eğitim'de?



Yunus Eğitim Kurumu MEB’ na bağlı özel eğitim veren bir kurum. Özel eğitimler tanımını açacak olursak güzellik alanında hayatına yön vermek isteyenlere; "Makyaj sanatçılığı, Cilt bakımı ve Estetisyenlik, El ve Ayak bakım uzmanlığı ve Kalıcı makyaj uzmanlığı" gibi eğitimler veriyoruz. Verdiğimiz eğitimlerde MEB bitirme sertifikası yanında Kanada’ dan işbirliği içinde bulunduğumuz Dectro akademi ile mezun olan Güzellik Uzmanlarımıza uluslararası geçerliliği olan Dectro Akademi sertifikası veriyoruz. Makyaj alanında ise ikinci sertifika olarak Kryolan Akademi sertifikası nı verme yetkisine sahibiz. Bunların yanında hayat boyu öğrenmeye inanan kurumumuz ileri uzmanlık eğitimlerine de devam etmektedir. Uzaktan eğitime katılmak isteyenler için ise Online eğitim seçeneğimiz var.



Çok yoğun bir temponuz var. Sizinle uygulama randevusu için her konuştuğumuzda farklı bir yerlerdeydiniz. Bu kadar yoğun çalışıyorsunuz. İşinize aşıksınız. nedir sizce Yunus Eğitim Kurumu'nu diğer kurumlardan ayıran en önemli özellik?



Yunus Eğitim Kurumu’ nu diğerlerinden ayıran en önemli özelliği sahip olduğumuz fiziki imkanlar, cihazlarımız, ürünlerimiz ve eğitmenlerimiz ile birlikte Türkiye ilk ve tek tam kapsamlı eğitim kuruluşuyuz. Öğrencilerimiz teori derslerinin yanında birebir uygulamalı öğrenerek mesleklerine hazırlanıyorlar. Buradan mezun olduklarında ayrıcalıklı birer uzman olarak mesleklerine adım atıyorlar. Doğal olarak ben de sürekli hareket halinde oluyorum :) İşimi seviyorum.

Bana uyguladığınız endormolift gerçekten efsaneymiş. Endermolift nedir? Çalışma prensibi nasıldır?

%100 doğal, ilk seanstan itibaren ışıltılı ve dolgun bir cilt görünümüne sahip olmanızı sağlayacak acısız, ağrısız, yan etkisiz bir şekilde vücudun kendi elastin, kolajen ve hyalüronik asidini doğal yollardan üretmesini sağlayan yüz, boyun ve dekolteye uygulanan tek teknik Yeni Endermolift’tir. 15 dakikada bile parlaklık veren Endermolift tekniği cilt tonunu eşitler ve cilt üzerinde ışığın yansımasını iki katına çıkarır. Yüz, boyun ve dekolte bölgesi gibi, vücudun diğer bölgelerine göre daha erken yaşlanan dokuyu yeniden canlandıran bu %100 doğal yöntem sayesinde ışıl ışıl parlamak mümkün… Endermolift tekniği ile mekanik uyarım dolaşımı hızlandırır, toksinleri atar, cilde ışıltı ve berraklık kazandırır. İlk seans sonunda artan kan ve lenfatik dolaşım sayesinde, yorgun ve matlaşmış cildi oksijenlendirerek canlandırır. Kadife yumuşaklığında ve ışıltılı bir cilt için gerçek bir lift bakımı sağlamış olur. 100% doğal anti-aging tekniği, cildi yeniden sıkılaştırarak yaşlanmanın etkilerini derinlemesine siler. Endermolift hemen görülen sonuçlar sunar, sağlıklı bir ışıltı, doğal lifting etkisi içerir. Her seans sonunda kırışıklıkların dolduğu, yüz kontürünün şekillendiği, yüz ovalinin inceldiği ve cilt renginin açılıp berraklaştığı fark edilir. Hangi durumlarda ihtiyaç duyulur? Endermolift tekniği yüz, boyun ve dekolte bölgesindeki cilt sarkmaları, yüz kontürünün şekillenmesi, kırışıkların doldurulması, cilt renginin canlanıp berraklaşmasında, göz altı torbaları, koyu halkalar, solgun ciltler, çene altı fazlalıkları gibi durumlarda kullanılması gereken % 100 doğal etkili bir tekniktir. Nasıl yapılıyor? Ne kadar sürüyor? Acı oluyor mu? Patentli flapların çok hızlı açılıp kapanma hareketleri ile cildinizin üzerinde nazik uyarımlar gerçekleştirilir. Siz tamamen keyifli şekilde rahatlarken cildiniz hyaluronik asit ve kolajen üretimini hızlandırır ve bu sayede gençleşir. Endermolift seanslarında asla acı hissetmezsiniz. Onun yerine seans sırasında ve sonrasında gerçek bir rahatlama hissi ile esneklik duygusu hissedersiniz. Her seans yaklaşık 35 dakika sürüyor. Değerlendirme aşamanız esnasında uzmanınız kaç seansa ihtiyacınız olduğunu tespit ederek size uygun seans sayısı önerecektir. İlk seansınız sonunda cildiniz daha sağlıklı, parlak ve canlı görünecek, siz de daha yumuşak olduğunu hissedeceksiniz. 12 seans sonunda Endermolift'in sonuçlarını göreceksiniz: Sonuç; kırışıklıkların düzeldiği, parlak tenli, canlı ve şeklinin toparlandığı bir yüz oluyor. Acı ve ağrı kesinlikle olmuyor. Ortalama seans aralıkları nedir? Haftada iki seans yaklaşık 35’er dakika sürüyor. Kişiye göre seans belirleniyor. Maksimum alınabilecek seans sayısı 12 dir. Yan etkisi vs. var mı? Hiçbir yan etkisi olmayan bir tekniktir. Yanında ek bir ürün vs kullanmak gerekiyor mu? Nemlendirici günlük cilt koruma işlevlerinin önemli bir parçasıdır. Daha iyi anti-aging sonuçları için LPG Teknikleri Kozmetik ürünlerini de kullanmanızı öneririz. LPG uzmanları tarafından geliştirilen yüksek konsantrasyonlu bakım ürünleri hücre yenilenmesini teşvik eder ve dış etkenlere karşı korur (UV, serbest radikaller v.b.). LPG hücresel stimülasyonu kozmetik ürünlerin etkinliğini arttırır. Ama bunun yanında farklı markaların diğer nemlendirici ürünlerini de kullanabilirsiniz. Endermolift cilde nasıl etki ediyor? Sonuç ne oluyor? Aydınlatan, yüz kontürünü belirginleştiren ve kırışık azaltan Endermolift ile ağrı hissetmeden tamamen doğal yöntemlerle hedeflere ulaşılır. İlk uygulamadan itibaren sonuçlar görülmeye başlanır. Cilt daha sağlıklı, doğal ve yumuşak olur. 12 seans sonunda sonuçlar daha güçlü olur. Kırışıklıklar düzelir, yüz hatları yeniden şekillenir, elmacık kemikleri belirginleşir ve daha genç bir yüze sahip olunur.. Son söz olarak Yunus Eğitim Kurumu Müdürü olarak hem iş hedeflerinizi hem de mükemmel bir cilt bakımı için tavsiyelerinizi alabilir miyim? Yunus Eğiitm Kurumu’ nun amacı dünyadaki sektörel gelişimleri takip ederek, güzellik ve estetik sektörüne, uluslararası düzeyde eğitimli, bilinçli, vizyon sahibi uzmanlar yetiştirmektir. Ben de bir kadınım, bazı sabahlar işe erken gelip kendime bakım hediye ediyorum :) Biz kadınlar düzenli cilt temizliğini yapmanın yanı sıra nem ihtiyacına cevap verecek ürünleri kullanmalıyız. Bunun yanında uygun LPG bakımlarıyla kombine ederek cildimizi yaşlanmaya karşı mükemmel şekilde koruyabiliriz.

Yeşim Mutlu

http://www.yesimmutlu.com

http://www.instagram.com/yesimmutlu