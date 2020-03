Herkes Dijital Dönüşüme Ayak Uydurmak Zorunda!

Blogger var , blogger var. Uzun yıllardır dijital dünya da yer alıyorsanız hepinizin anlatacak hikayesi ve bir blogger hikayesi vardır. Sevgili Natali Yeşilbahar'dan fotoğrafçı bir arkadaşımın çektiği fotoğrafların yer aldığı bir röportaj linkiyle haberdar olmuştum. 2009'da fotoğraf çekimlerim, fotoğraf projelerimin yanında blog yazdığımı bilen arkadaşımın "neden blogger olarak Natali'yi örnek almıyorsun " lafı hala kulağımdadır. Natali gerçekten yaptıklarıyla örnek alınacak bir kadın. Fakat YSM olarak benim onun anladığı işlerden anlamam mümkün değil :) Blog yazma konusunda herkes kendi yolunu çiziyor. Geçmiş yaşamdan gelen alışkanlıklar gereği blog/blogger dünyasına bir çok farklı bakış açısı ve yenilik kattığım ortada. Günümüzde ise olduğum yerden mutluyum. YSM olarak deneyimlemediğim, inanmadığım hiç bir yazının, paylaşımın içine olmadım.



Natali ile de yıllar önce Fikrimühim'in bir davetinde yüz yüze tanıştık. O zaman blogger diye tabir edilen kişiler bir elin parmaklarını geçmezdi. Natali her zaman ki harika gülüşüyle yanıma gelerek kendini tanıtmıştı. İlk başlangıcımız bu şekilde olsa da yıllar içinde bu tanışıklık yerini samimi bir arkadaşlığa bıraktı. Enerjisi, güleryüzü, yerinde paylaşımları ve yazılarıyla kendisini seven biri olarak yıl bitmeden bir söyleşi yapmak istedim. Kaldı ki biz bu söyleşiyi kaç yıl önce planladık allah biliyor. Kısmet 2016 bitmeden yapabildik.

İşin bir de şu yanı var. Zor bir yıl oldu 2016. Ülkemizde ve dünyada yaşananlarla hepimizde derin izler bıraktı. Bu süreçte ben kendi adıma hep sevdiklerime sarıldım. Hayatımda gerçekten olan insanlarla daha fazla zaman geçirmeye, onları ne kadar çok sevdiğimi anlatmaya çalışıyorum. Hayat hepimizin karşısına kendi gibi olan, baktığında yansımasını görebildiği güzel insanlar çıkarsın. Bir de Natali gibi akıllı, yenilikçi, girişimci kadınlar yolumuza ışık tutsun. Teşekkürler Natali!.



Sevgili Natali, seni hiç tanımayanlar için (tanımayan kaldıysa) kısaca kendini anlatabilir misin?

Teknolojiyi yakından takip edip, yeniliklere çabuk adapte oluyorum. Dijital dönüşüm ve yenilikleri çevremdekilerle paylaşmak beni heyecanlandırıyor. Hayatım boyunca insanların hayatını kolaylaştırmaya ve onların sorunlarına en doğru ve kolay çözümleri sunmaya odaklandım. Bu felsefe özel hayatımın yanı sıra iş hayatıma ve projelerime de yansıdı.

Kariyerim boyunca üst düzey satış ve iş geliştirme pozisyonlarında görev aldığım Groupon, XING, Blackberry gibi yenilikçi kurumlarda deneyim kazandım ve tecrübelerimi eğitimlerle destekledim. Bu deneyimlerimi paylaştıkça mutlu oluyorum.

Mobil ve internet teknolojilerine odaklanan blogum www.nataliyesilbahar.com’la Altın Örümcek ödülüne layık görüldüm. Aynı zamanda Microsoft ve Samsung tarafından seçilerek Londra Olimpiyatları’nda Global Blogger olarak ülkemizi temsil ettim.

Deneyimlerimizi hayallerimizle birleştirerek, Alışveriş ve Moda Arama Motoru VitrinGez.com’u kurduk.



Bilişim, mobil ve internet alanlarında takdire değer işler yapıyorsun. Aldığın bir çok ödül var. Dijital dönüşüm ve E-ticaret denince ilk akla gelenlerdensin. Hem güzel, hem de akıllısın :) Bunları nasıl başardın?

Öncelikle çok teşekkür ederim. :) Hayatımın her alanında hedeflerimi hep çok net tanımladım. Bu işe ilk başladığımız günden beri e-ticaret ve internet deyince ilk akla gelen firmalardan biri olma hedefimiz vardı. Şu anda da büyük gazetelerde sektörle ilgili bir röportaj yapılacağı zaman ya da bir etkinlik olduğunda markamızla ilk akla gelenlerden biri oluyoruz. Buradaki sırrı şöyle verebilirim; hedefleri net tanımlamak, bu doğrultuda çok çalışmak ve yaptığınız işten heyecan duymak. Siz tutkulu ve heyecanla bu işi yaptığınızda karşınızdaki kişilerin ilgisini çekmeyi başarıyorsunuz. Sektördeki eksiği bulup işinizi onun üzerine kurduğunuzda ve bunu doğru bir şekilde aktardığınızda kurumlar sizinle çalışmak istiyor.



Alışveriş ve Moda Arama Motoru VitrinGez'in hikayesi nasıl başladı? VitrinGez ile neler yapıyorsunuz?

Uzun süredir tüm ihtiyaçlarımı online alışverişle karşılıyorum. VitrinGez.com’u kurmadan önce ihtiyacım olan bir ürünü satın alabilmek için pek çok internet sitesini tek tek gezmek zorunda kaldım ve bu işin nasıl daha kolay yapılabileceğini düşünmeye başladım. İnternette yer alan akıllı bir kutucuk hem kullanıcıların aradıkları ürüne o an ulaşmalarını sağlayabilir hem de e-ticaret sitelerini yeni kullanıcılarla buluşturabilirdi. Bu noktada ekipçe sektörün ve kullanıcıların ihtiyaçlarını detaylı şekilde araştırdık, her gün milyonlarca ürün arayan binlerce kişinin ihtiyacını gördük. Sonrasında kurumlardan gelen olumlu dönüşler de buna eklenince, Alışveriş ve Moda Arama Motoru VitrinGez.com’u hayata geçirdik.



VitrinGez.com’un son kullanıcıya sağladığı faydalar nelerdir?

VitrinGez.com’a girenler hem arama kutucuğundan, hem de kategorilerimiz üzerinden aradıkları tüm ürünlere tek tıkla ulaşabiliyor. Ayrıca marka, renk, model ve fiyat filtreleriyle en doğru ürünü kolayca seçebiliyor, beğendikleri ürünleri listeleyip favorilerine ekleyebiliyorlar.

Örneğin VitrinGez.com arama kutusunda “siyah çanta” arayan bir kullanıcımız, VitrinGez.com’da yer alan tüm siyah çantaların listelendiği bir sayfaya yönlendiriliyor. Bu sayfadaki yüzlerce siyah çanta içerisinden zevkine ve bütçesine uygun olanı seçtikten sonra satın alma aşamasında o çantanın satıldığı e-ticaret sitesine yönlendiriliyor.



“Moda Alarmı” ve “İndirim Alarmı” kullanıcılarımızın en çok sevdiği uygulamalarımızdan. İndirim Alarmı ile kullanıcılarımız seçtikleri ürünlerin indirimlerini takip ederken, Moda Alarmı ile en sevdikleri markaların ve tasarımcıların yeni ürünlerinden herkesten önce haberdar olabiliyorlar. Diğer yandan sitemizde yer alan markaların VitrinGez.com’a özel olarak sundukları "Kuponlar" ile deneyimlerini avantajlı bir alışverişe dönüştürebiliyorlar.



VitrinGez.com’un markalara sağladığı faydalar nelerdir?

VitrinGez.com olarak işbirliği yaptığımız markaların web sitelerine tamamen satın alım odaklı, hedeflenmiş ve bilinçli kullanıcılar gönderiyoruz. Aynı zamanda markaların farklı hedef kitlelerle tanışmasını sağlayarak doğru trafiği yönlendiriyoruz.

VitrinGez.com'da cebinde kredi kartı olup, internetten alışveriş yapan özel bir topluluk var. Böyle güzel bir hedef kitleye ulaşmak isteyen markalar için özel projeler üretmeye devam ediyoruz. Alışveriş ve Moda Arama Motoru olan VitrinGez.com, aynı zamanda iyi bir reklam platformu oluyor.



Türkiye olarak internet alışverişini çok sevmiş haldeyiz. Sence internetten alışveriş yaparken nelere dikkat etmeliyiz?



İnternetten alışveriş yaparken:

İnternetten kıyafet ya da ayakkabı alışverişi yaparken ürün bilgisi oldukça önemli oluyor. Alışveriş yaparken ürün içerik bilgisini mutlaka okumalı ve mevsime göre alışveriş yapmaya dikkat etmeliyiz.

Manken ölçüleri de internet alışverişinde önemli detaylardan biri. Neredeyse tüm e-ticaret sitelerinde manken bilgisi veriliyor. Kendi ölçülerinizle mankenin ölçülerini kıyaslayarak beğendiğiniz ürünün sizde nasıl duracağını tahmin edebilirsiniz.

E-ticaret sitesinin iletişim bilgileri, iade ve değişim şartları gibi bilgilere alışverişe başlamadan önce dikkat etmek gerekiyor. Güvenli internet alışverişinin yanında, özel bir gün için kıyafet alışverişi yapıyorsanız kargo bilgileri de ürünün zamanında elinizde olması için büyük önem taşıyor.

Kendi girişimini kurmak isteyen kişilere ne tavsiye edersin?

Kendi işini kurmak isteyenlere önerilerim:

İşe başlamadan önce konuyla ilgili araştırmanızı mutlaka yapın. The Lean Startup metodolojisine göre bu işi yaparsanız, işin başarılı olup olamayacağını görebilirsiniz.

Yapacağınız işi çok sevdiğinizden emin olun. (Olumsuzluklar her zaman olacak, bunlara kulak asmamalısınız.)

Bir iş kurarken ailenizden alacağınız manevi ve vakit desteği çok önemlidir. Eşinizin/sevgilinizin veya ailenizin sizi anlaması, destek olması ve en önemlisi size inanması bunların başında gelir.

Ekibinizde farklı alanlarda uzman kişilerle çalışın.

Heyecanlı bir ekiple çalışın. İnancın bilgiden daha güçlü olduğunu düşünüyorum ve işini tutkuyla yapan bir ekip sizi daima başarıya götürür.

Kendinizi daima yenileyin ve kendi sektörünüzün uzmanı olun.

Moda ile aranın çok iyi olduğunu biliyorum. :) Dolabındaki olmazsa olmaz kıyafetler nelerdir?

Etek ve elbise giymeyi çok seviyorum. Farklı renkler kullanmayı tercih ediyorum ve kendime pembe, kırmızı gibi canlı renkleri çok yakıştırıyorum. Kurtarıcı kıyafetlerimin başında ise siyah etek geliyor. :)



İş hayatın ile özel hayatın arasında ciddi bir denge olduğunu biliyorum. Yine de sormak istiyorum bu kadar online bir dünyada yaşarken ruhunu ve fiziğini nasıl koruyorsun?



Güzel değerlendirmen için çok teşekkürler. :) Önceliklerimi iyi belirliyorum ve her şeye aynı anda yetişmeye çalışmıyorum. İş ve sosyal hayatımda kendime:

Hangi sporu yapmak istiyorum?

Kimlerle görüşmek istiyorum?

Hangi projeye başlamak istiyorum?

gibi sorular soruyorum. Ofise gelip çalışmaya başladığımda da önemli işlerimi ilk önce yapıyorum. Özel hayatımda ise benim için en değerli olan kişilere vakit ayırmaya çalışıyorum. Ayrıca kendime “Neye ihtiyacım var?” diye sormayı asla unutmuyorum. :)



Dijital dünyada ki kadınlara/ erkeklere önerin var mı?



Dijital dünyada çalışanlara önerilerim:

Verileri çok iyi takip etmeleri ve bu verilere göre iş kararı vermeleri.

Düzenli olarak olarak test yapmaları, sitelerini test etmeleri.

Kendi uzmanlık konularında düzenli olarak içerik üretmeleri ve paylaşmaları.

Sektörlerine sunum yaparak ya da bilgi vererek fayda sağlamaları.

Bu şekilde dijital dünyanın daha güzel yerlere geleceğine inanıyorum.



Gelecek hedeflerin neler? Her şeyi yaptım biraz dinleneyim mi diyorsun yoksa sırada kitap ya da başka projeler var mı?

Kurulduğumuz günden bu güne kadar online alışveriş yapan her 6 kişiden 1’inin vitrini olmayı başardık. Hayallerimiz hedeflere dönüştü ve bu hedefleri gerçekleştirmek için çok çalışıyoruz. İnternetten alışveriş yapan her 4 kişiden 1’inin VitrinGez.com deneyimini yaşaması, kullanıcılarımızın ihtiyaçları olan her şeye platformumuz üzerinden ulaşması ve sistemimizi yurt dışına taşımak hedeflerimiz arasında.

Başarılı satışlar yapmak isteyen kurumlara, dijital dönüşüm projeleri sunuyoruz. Gelecekte oluşacak ihtiyaca göre bu hizmet daha da büyüyecek.



Yeşim Mutlu

http://www.yesimmutlu.com