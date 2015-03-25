Merhaba, Merhaba, Merhaba,

Merhaba ne güzel kelimedir. Hiç tanımadığınız bir kişiye de merhaba dersiniz çok iyi tanıdığınız arkadaşınıza da :) Merhaba, hem yeni başlangıçları müjdeler hem de iyi dileklerle karşılar yenilikleri. İlk yazıyla kocaman bir merhaba diyorum size "Merhaba"

İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte yazılar yazan bir kadın var karşınızda. Neredeyse yazmak en büyük kızım Melis'le yaşıt. Bazı siteler geçmişte kalsa da yazıları, anıları ve bana getirdikleri hala “AKLIMDA"

Maya Su doğmadan başlayan blog yazılarım, Mira'nın doğumuyla birlikte bir çok yerde farklı yazılar paylaşımlar. Velhasıl dolu dolu geçen bir çok yıl, halen devam eden blog ve köşe yazarlığı.

yesimmutlu.com 2005'den bu yana yayında. Fotoğraf ile başladı yolculuğu. Web sitesinin blogu açıldığı ilk günden bu yana vardı. Hatta öyle ki blog yesimmutlu.com altında yayınlandığı için ödül bile kaçırdı çokça. 2014'de fotoğraf kısmı farklı sayfalara yöneldi ve blog olarak hayatına devam etmeye başladı.

İşin bir de selfiebakani.com yanı var. Hikayesiyle, içeriğiyle bambaşka :)

Anlayacağınız kızlarım, fotoğraf çekmek, yazmak ve yaşamak hayatımın her zaman vazgeçilmezi. Güzel anılar kadar güzel insanlar biriktiriyorum hayatımda.

Milliyet.com.tr ve Pembe Nar 'da paylaşıldıkça çoğaldığına inandıklarım olacak. Belki bir gün müze gezeceğiz, bir gün tatile gideceğiz, bir gün çay bahçesindeyiz, bir gün hastane, bir gün defile ya da spor merkezi. Hayatımda ne varsa buraya yansıyacak.

Paylaşmayı sevdiğim kadar dinlemeyi severim. Kendi hikayemi anlatır, sizin hikayenizi fotoğraflar, hayatı olduğu gibi yaşarım.

Kozasından çıkan kelebek gibiyim şu an. Sizlerle, yeni okuyucularımla baharı karşılıyorum. Bakmayın daldan dala uçtuğuma.

Hoş geldim; hoş geldiniz, Merhaba :)

Yeşim Mutlu

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