Hostes Bey Oğlum Bakar Mısınız?

Büyüyünce ne olmak istiyorsun? Hepimiz çocukken bir kez duymuşuzdur sanırım. İlk hatırladığım okuma bayramında bana sorulduğunda “terzi olacağım” dememdir. “Herkesin çocuğu doktor, avukat olacağım derken sen terzi olacağımla bizi şaşırttın” diye annem yıllarca hikayesin anlatıp durdu.

Neticede terzi olmadım. Bugün bile iki düğmeyi zor dikerim. Yeteneksizliğimi erken fark etmiş olacağım :)

Hepimizin merak ettiği insanlar, merak ettiği meslekler vardır. Bazı mesleklerse çok daha fazla merak edilir. Hatta o meslekten arkadaşın olunca o meslek hakkında daha fazla bilgi sahibi olursun. Sibel adında kabin amiri bir arkadaşım var. Birlikteyken çok özverili ve fedakarlık isteyen bir mesleği olduğunu görüyorum. Bir sohbet arasında sosyal medyada keyifle takip ettiğim “Hostes Bey Oğlum(HBO)’u duydun mu? Tanıyor musun?” diye sordum. Çok şanslı bir kadın olacağım ki Hostes Bey Oğlum(HBO) Sibel’in çok yakın arkadaşı çıktı. Arkadaşlık ilişkilerimde bir şeyler isteyen bir kadın değilim. Benim için zor olsa da Sibel’e Hostes Bey Oğlum(HBO) ile röportaj yapmak istediğimi belirttim. Sağ olsun Hostes Bey Oğlum(HBO) ile bizi bir araya getirdi. Okuyacaklarınız keyifli bir günden kalan anılar. Sibel, Ahmet, Ayla, Barış hepinize çok teşekkür ederim.

Hostes Bey Oğlum(HBO) hoş geldiniz , sefalar getirdiniz :) Bunca zaman sizi uzaktan severken yüz yüze tanıdıktan sonra daha da sevdim. Hostesbeyoglum fikri nasıl ortaya çıktı?

Teşekkürler. Aynı şekilde ben de sizi uzaktan uzaktan biliyordum severek takip ediyordum, sohbetiniz samimiyetinizden sonra daha da sevdim. 2013 yılında Twitter’ı keşfettim. Daha sonra 140 karakterlik geyikler ve tespitler yazmaya başladım. Kimseyi takip etmedim kendi kendime yazmaya başladım ve ben olduğumu kimseye söylemedim. Gizli kalmasını istedim. Sonra bu kendi kendine artmaya başladı 10 - 100 - 1000 - 10.000 derken çoğaldı. Daha sonra Facebook ve İnstagram hesabı da açtım ve Caps ve VideoCaps’lerle tespitlerimi mizahla karıştırarak yapmaya devam ettim. 1 sene gizli kalmayı başarabildim daha sonra dergide röportajımdan ve Beyaz Show’dan sonra ben olduğumu anladılar. Sonraları gizlemedim artık kimliğimi.

İsime gelince; Alamancı yaşlı yolcularımızın biz erkek kabin memurlarına sesleniş şeklinden aklımda kalmış. Erkek memurlara “Steaward” denir ama bunu sadece Havacılar bilir. Onlar da Hostes Bey derler. Samimi olanlar da Hostes Bey Oğlum derler. Oradan kalmış aklımda. Bu kimliğe de fotoğraf olarak Şener Şen fanı olarak Vecihi karakterini seçtim tabiki.

Hostesbeyoglum (HBO) hava hayatına (gülüşmeler) 2004 yılında özel bir şirkette kabin memuru olarak başlamışken 2013'te de Twitter’da açtığın HostesBeyOglum karakteri ile sosyal medyada fenomen oldun. İlgiden memnun musun? Yoksa bu kadar sosyal medya bana yeter mi diyorsun?

Aslında bu işin bu kadar ilerleyeceği, bu kadar takipçim olacağı hiç aklıma gelmezdi. Beklemiyordum yani. Ama şimdi Amerika’dan , Avrupa’dan bile takipçilerim var ve oralara gittiğimde ziyaretime geliyorlar. İlgiden tabiiki memnunum :) Yeni başladık, daha da büyüyeceğinden emin olabilirsiniz.

Hostesbeyoglum (HBO) sözleri, caps’leri, videoları hemen viral oluyor. Bunu neye borçlusun? Her sözün, caps’in, videonun üzerinde sıkı sıkı çalışıyor musun?

Çünkü her söz ve caps’ler nokta atışı oluyor. İnsanların içinden geçen cümleler, ya da farkında olmadan yaptığımız şeyler birebir oluyor. Her sözde ya da caps’de “evet gerçekten öyle” dedirtiyorum. Bir de mizah katarak yapınca da unutulmuyor. Belki Havacılık tarihine geçecek sözler, kelimeler ve ürettiğim karakterler var.

Video Capsler biraz zaman alıyor o da renk ayarına kadar yaptığım için oluyor. (Mükemmeliyetçiyimdir) Ama onun haricinde tamamen doğaçlama, hatta trafikte bile yaptığım oluyor :)

Bir çok yerde söyleşiler gerçekleştiriyorsun. Zaman sana nasıl yetiyor? Malum sürekli uçuyorsun :)

Üniversite söyleşilerimi boş günlerimde yapıyorum. Tamamen kendim organize ediyorum ve gidip yüzlerce öğrenciye ufak bir Stand-Up şeklinde öğretici söyleşi gerçekleştiriyorum. Bundan da çok memnunum. Yeni nesil “Havacı Aşkı” olan öğrencilerin enerjisi çok iyi geliyor. Zaman ayırıyorum ki zaten evde çok duramam. Hiperaktifim.

Sayende birçok havacılık terimine aşina olduk. Tüm esprilerinde ince detaylar var bizim gibi uçmayan insanlar için sözlük gibisin. Tüm bu paylaşımları bir kitapta toplamayı düşünüyor musun?

Bütün sözler ve capsleri arşivledim zaten. Evet emekli olduğumda bir kitap yazmayı düşünüyorum. Ya da daha çok havacılık köşe yazarlığı istiyorum aslında

İnşallah hayalin gerçek olur Ahmet. Ya bunu mutlaka yazmak istiyorum. Röportaj için buluştuk. Seni, eşin Ayla'yı, Barış'ı tanıdım. Sevgili Sibel (@ucan.anne) oğlunla ilişkin için “memesi olsa emzirirdi” dedi. Ben o an kalakaldım. Gerçekten bir baba olarak anne-baba-çocuk ilişkisine bakışın nasıl?

Fena yakalandık :) Evet oğlumun bebekliğinden itibaren eşime babalıktan çok desteğim oldu. Her türlü şeyini yaptım (alt değiştirme, mama hazırlama, uyutma…) 5 aylıkken eşim işe gittiğinde boş günümde ben baktım oğluma :) Oğluma aşırı derecede düşkünüm. Hala da devam ediyor bu düşkünlük. Yavru kartalım her şeyden önce gelir

İşin gereği dünyanın her yerindesin. Gitmediğin yer kaldıysa tabiiki :) en çok nereyi görmek istersin?

Dünyanın hemen her yerine gittim ve görmek istediğim, merak ettiğim her yeri gördüm.

Miami, Las Vegas, Hollywood, Los Angeles, Brezilya merak ettiklerimdi ama defalarca gittim buralara.

Uçmadığın zamanlar ne yapıyorsun? Yoksa sürekli uç uç halinde misin?

Oğlum evdeyse öncelikle onunla vakit geçiriyorum. Yoksa nargile tutkunu olarak yakın arkadaşlarımla oturup sohbet edip nargile içiyoruz. Spor da yapıyorum tabiiki (Cross Fit).

En büyük hayalin uçmak mıydı? Hayallerini mi yaşıyorsun?

En büyük hayalim dünyayı gezmekti. Bunu işini çok seven biri olarak uçarak gerçekleştiriyorum

Hostesbeyoglum olmak isteyenlere önerin var mı? Bu mesleği seçmeden önce en çok neyi göze almalılar?

HBO olarak bizlerden sonra veya bizim yanımıza gelecek olanlara tavsiyem;

İyi yada kötü her uçuş, her yatı bir deneyim olacak. Güzel yatıların ve uçuşların tadını çıkarsınlar. Bizim işimizde en önemli olan uyku düzenini iyi ayarlasınlar.

İnsanlar tanıyıp, gittikleri ülkeleri iyice tanısınlar. Sadece AVM lerde tıkanıp kalmasınlar. Birçok meslek yapmış biri olarak Havacılık bana göre dünyanın en güzel mesleğidir. Değerini bilsinler.

Havacılık bırakılmaz zaten, bırakılmak zorunda kalınır.

Havacılık AŞKTIR, TUTKUDUR, HASTALIKTIR, NORMAL İNSAN İŞİ DEĞİLDİR.

Yeşim Mutlu

instagram.com/yesimmutlu

Hostes Bey Oğlum(HBO) Ahmet Kolik Kimdir?