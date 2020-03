Berika Demir İstanbul Tıp Fakültesi öğrencisi. Tıp eğitimi kadar sosyal medyada çektiği videolar, sayısız öğrenciye verdiği burslar ve kitap yardımları ile herkesin kalbini fethediyor. Kendisini çektiği bir video ile Instagram keşfet kısmında görünce iletişime geçerek tanımak istedim. Açıkçası gencecik bir kadının yaşından büyük projelere imza atması, sayısız burs vermesi ve gençlere ilham olması çok ilgimi çekti.

Yazın sıcağını tepemizde hissettiğimiz bir günde sevgili Berika, annesi ve kızkardeşi ile bir araya geldik. Ailesini tanımak, hikayesini ve hayallerini dinlemek bana mutluluk verdi. Buluşma sonrası ailesiyle birlikte Darülaceze'ye giderken içimden senin gibi kadınlar daha çok olmalı diye geçirdim. O iyiliği yaymak istiyorsa benim de bunu yazmak görevim. Hayatımızda Berika gibi kadınlar olduğu sürece yaşam daha güzel hale gelecek.

Sevgili Berika, çektiğin bir video ile seni Instagram'da gördüm. Satırları yazdığım sırada 1 milyon gösterimi geçmişti. Bu videoyu çekerken neyi amaçlamıştın?

Yüzüme yazdığım sözler aslında sırf biraz daha tanınır olduğum için aldığım bazı DM ve yorumlardı. Yüzümü ikiye bölerek iki farklı ben ile makyajlı ve makyajsızken aldığım mesajların gerçekliğini anlatmaya çalıştım. Her ne yaparsanız yapsanız da kimseye yaranamayacağınızı...

Bir sınav çıkışı paylaştığım bir Instagram hikayesinde; göz altlarıma, bakımsızlığıma, kadınlığıma laf atan da aynı kişiler; diğer fotoğrafımda makyaj yaptığım için bana demediğini bırakmayan da... Görüyorsunuz hepsi aynı aslında. Hiç kimseyi memnun edemiyoruz. Ya çok fazlayız ya da bir kadın için yeterli değiliz.

Bu kelimeler ekranları arkasına saklanan, insanları yapmayı seçtikleri ya da seçmedikleri şeyler için eleştiren ve zorbalık yapan insanlar için kullanılması kolay kelimeler. Peki, hiç utanmıyorlar mı bunları yazarken? Kendi hayatlarında mantıklı tek bir hedefi, gayesi olmadığı için birilerinin yaşamı üzerinden kendini önemli biri sanmak ve tüm yapamadıklarının hırsını alıp tatmin olmak nasıl bir duygu?

"Sözde" hatalı olduğumuzu o sözlerle göstermeye çalışırken seçtikleri yol çok mu doğru peki? Onlara tek diyeceğim şey: "Buraları bırakın gidin siz yüreğinizi temizleyin önce." Bu yorumlara mesai harcamak yerine bir öğrencinin hayalini kurduğu bir kitabı verin ona, bir ağaç dikin. Güler yüzlü olmayı, içten bir gülümseme sebebi olmayı deneyin. Ama insanları karalamayın. Başkalarını mutsuz edince bundan zevk almayın.

Ben ne kadar az ya da ne kadar çok makyaj yaptığımı önemsemiyorum ya da neyin daha güzel veya kusursuz olduğunu da bu hakaretlerle öğrenmeyeceğim, öğrenmeyeceğiz. Aksine onlar bu sözleri yazdıkça ben daha da "ben olacağım" "Sen de öyle yap genç arkadaşım!" demek için çektim aslında. Biz yani bir tık daha göz önünde olan insanlar ya da ne bileyim ünlüler belki alıştık umursamıyoruz lakin bir genç kız kendine yapılan bir rencide edici yorumdan dolayı kendine küsüyor özgüveni kırılıyor. Bu video aslında tam da o güzel gençlere ithafen çektim. Sen başkalarına yaranmaya çalışma genç arkadaşım, çünkü hep tersini iddia eden bir tayfa olacak bu hayatta; şişmansan zayıfla, zayıfsan şişmanla, uzun boyluysan deve misin, kısa boyluysan bodur gibi gibi... Yani kimseye yaranman mümkün değil. "Sen kendine güven ve mutlu olduğun gibi yaşa tek değerli olan şey bu" demek istediğimden dolayı o videoyu çektim. Hepimiz güzeliz ve istediğimiz her şekilde kendimizi gösterebiliriz. Bu hakaretleri yapanlara ise sosyal medyanın klavye delikanlılığıyla soyut olarak düşündükleri şeylerin aslında karşısındaki insanda nasıl bir etki yarattığını somutlaştırmak da diğer bir gayemdi.

Bu kadar çok sanatçıdan, ünlüden, yazardan ve daha birçok güzel insandan destek almak ise beni ayrıca çok mutlu etti. Sesimi kuvvetlendirmeme katkı sağladıkları adına izleyen, destek yorumları bırakan, kendi sayfasından videoma yer veren herkese de sonsuz teşekkür ediyorum.

Tıp öğrencisi olmana rağmen hem modellik yapıyor hem de ihtiyaç sahiplerine burs veriyorsun. Çok kişi bir kişiyi bile okutamazken sen sayısız kişiye destek oluyorsun. Bunu nasıl başarıyorsun? Ve sende bu fikri başlatan ne oldu?

Ben bu mesleği doktorluğu seçerkenki tek amacım zaten insanlara yardım eli uzatabilmekti. Bu manevi duygu için seçtim mesleğimi. Sosyal medyadan önce üniversite sınavında Türkiye 600. olduğum için devletten aldığım bursu yardıma muhtaç liseli öğrenciler için kullanıyordum. Çevremdeki liseleri gezip müdürlerden, öğretmenlerden, durumu olmayan zeki öğrencileri öğrenip kendim bir şey talep etmeden özel ders veriyordum. Zaman içinde sosyal medyada sevilmem, reklamlar ile para kazanmamdan sonra elde ettiğim gelirlerle daha çok öğrenci okutmak benim için çok güzel bir olanak oldu.

Tıp fakültesini yabancı öğrenci sınavıyla kazanman hakkında söylemlere ne diyorsun? Durum bundan mı ibaret? Okurken gülüp geçiyor musun?

TÜRK vatandaşıyım ve normal üniversite sınavında Türkiye 600. olarak tıp fakültesine yerleştim.

Evet, hatta kocaman gülüyorum "Yok çok güzelmişim zaten Türk değilmişim, yabancı öğrenci kontentajından üniversiteye girmişim." falan ispatı çok basit şeyler bunlar. Bu belgeleri hiç gerek olmamasına rağmen Instagramımda öne çıkan hikayelerimde paylaştım. Sürekli burada duruyor. "T.C. vatandaşıdır" ibaresi sanırım yeterli bir cevap :) Beni okulumdan sayısız profesörlerim, hocalarım takip ediyor. Üniversitede yabancı öğrenci kontentajından okumaya hak kazanan öğrencilerin okul numaraları bile farklı oluyor. Allahıma şükür, beni uzun zamandır takip edenler güzel bölümlere yerleşen öğrencilerim de şahit oluyor. Tüm bu uyduruk iftiraların ise, kalpleri kötülükle dolu kıskanç ya da başarısız insanların benim yaptığım iyiliklerin altında ezilirken çıkardıkları anlamsız çığlıklar diye düşünüyorum.

Doktor olmak hayalin miydi?

Evet, kesinlikle! Çocukluktan bu yana doktor olmak istedim. Doktorluk bir meslek olmasının yanı sıra manevi tatmini başka hiçbir yerde bulunamayacak kadar özel bir noktada benim için.

Ayrıca doktorlar merhamet, nezaket ve sevgi doludurlar. Onlar arada mesafeler olmasına rağmen kendinize yakın hissettiğiniz insanlardır. Çünkü onlar fiziksel sınırları ortadan kaldırırlar ve sizin ruhunuzla kolayca bağlantı kurarlar. Anlayışlıdır ve başkalarının acılarını anlama sanatında uzmandırlar. Bu yüzden kendi acılarıymış gibi insanları hissedebilirler. İnsanların yaralarını, sıyrıklarını anlamak için çaba harcarlar ve o yaraları iyileştirip güzel hale getirmeye çalışırlar. Onlar bu acıları kendileri için bir ders ve güzel bir tecrübe olarak düşünüp, kullanabileceği başka bir yöne doğru geliştirmeye çalışırlar. Onların gizli silahları kalplerinin derinliklerinden gelen sevgi dolu mimikleridir, doktorlar hiçbir karşılık beklemeden, hep pozitif enerji yayma eğiliminde olurlar. Başkalarının iyi hissetmesini sağlayarak kendilerini iyi hissederler.

Böyle bir manevi tatmini başka bir meslekte bulamayacağıma inanmadığım için hep doktorluk tek hayalimdi ve amacımdı. Hep bunun için çalıştım, çabaladım.

Hekim olmak sonsuz özveriye dayanıyor. İleride hangi alana yoğunlaşmak istiyorsun?

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi, Dermatoloji, Kadın Hastalıklar ve Doğum.

Hakkında estetik ile ilgili birçok yorum var. Haliyle insanlar bunu merak ediyor. isteyen istediği estetiği yaptrır bana göre. Sen söylendiği kadar estetik yaptırdın mı?

Estetiğin var mı sözleri açıkçası beni inanılmaz mutlu ediyor. Demek ki soran kişi gerçek olamayacak kadar güzel bir algı yaratmış kafasında benim için. Ne mutlu diyorum ve bir iltifat olarak alıyorum. Ayrıca çok seviniyorum :) Zaten ileride esttek cerrah olursam böyle bir durumu gizleyecek son insan benim, ben bu işi yapacağım zaten ileride :)

Gelecek planların neler? Hekim mi yoksa fenomen olarak mı hayatına devam edeceksin? Açıkçası hekim olmak için çok fazla emek ve çalışmak gerekiyor. Hepsini bir arada nasıl yürütmeyi planlıyorsun?

Şan, şöhret, ün peşinde olsam gelen onca dizi başrol tekliflerini elimin tersiyle itmezdim. "Okulunu bir sene dondur, gel şu dizide oyna, bir sene oyunculuk / modellik yap" teklifleri o kadar çok geliyor ki. Ben bunca emek verip, çabalayıp didinip kazandığım mesleğimi harcamayacağımdan hep reddettim. Peki ne yapabilirim ikisini bir arada diye sordunuz :) Fenomenliği ileride mesleğimle örtüşen bir sağlık programı sunuculuğu ya da yardım dernekleri kurma gibi hayallerim için bir basamak olarak kullanırım.

Şubat ayında çektiğin sigaraya karşı farkındalık videosu son çektiğin video kadar ses getirmişti. Sosyal sorumluluk / farkındalık videoları çekmeye devam edecek misin?

Elbette! Bazı fenomenler gibi küfürle, bel altı esprilerle ünlü olmadım. Çalışmanın, emek vererek bir yerlere gelmenin, akademik başarının değerini, iyiliği yaymanın eşsiz mutluluğunu anlatarak bu günlere ve bu bilinirliğe eriştim. Bu yolda genç kardeşlerime naçizane katacağım küçük farkındalıklar beni ayrıca mutlu ediyor bu yüzdendir ki devamı gelecek :)

Aile yaşamın nasıl? Aşk meşk etrafında göremiyoruz. Planlı tercih mi yoksa aradığın aşkı bulamadın mı?

Biz çekirdek bir aileyiz. Kızkardeşim, annem, babam birbirimize çok bağlıyız. Aileme çok düşkünüm. Sırf onlardan ayrı kalamadığım için her gün kilometrelerce yol çekiyorum. Hastane ev arası günlük dört saatimi alıyor. Onlar benim her daim arkamda en büyük destekçilerim. Allaha bin şükür sahip olduğum her başarımda emekleri, hakları çok büyük. Allah yokluklarını göstermesin.

Aşka gelirsek evet bunca yıl derslerim, okulum, okuttuğum öğrencilerim bu hayatta hep önceliğim oldu ve zaman bırakmadılar o hadiselere sanırım. Özellikle planladığım bir şey değildi ama dolaşacak, yeni insanlarla tanışacak pek bir ortamım olmuyor bu tempoda yoksa neden istemeyeyim :)

Dünyada bir şeyi değiştirme hakkın olsa neyi değiştirmek isterdin?

Çocuklara tecavüz eden adileri komple yeryüzünden silmek isterdim.

Yeşim Mutlu