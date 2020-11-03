Ah İzmir, Güzel İzmir!

Depremin yaşandığı cuma gününden bu yana Türkiye tek yürek halinde .

Ah İzmir, ah çocuklar, ah hayat!

Hayata tutunan minik eller. Göçük altından "Anne" diyerek çıkan mucizeler. Elif, Ayda acılarını öpsek geçer mi?

Günlerce beton arasında kalplere ulaşmak için canla başla çalışan kahramanlar. Ah güzel insanlar. Size ne kadar teşekkür etsek az.

DEPREMZEDE...

Deprem sonrası onlarca kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi yaralı.Yıkılan 17 binadan 4'ünde kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Yaşamak ve yaşatmak çabaları arasında artçılar devam ediyor. İzmir beşik gibi sallanıyor. Depremin ardından 44'ünün büyüklüğü 4'ün üzerinde 1528 artçı sarsıntı yaşayan insanlar evlerine nasıl girebilir ki?

Binaları yapanlara hesap sorulma zamanı. Yanda yıkılmayan bina bir diğer yanda yıkılan bina. Bunlar asla unutulmamalı. Çürük inşaatlardan sorumlu müteahhitlerin cezalandırıldığı haberlerini okumalıyız artık.

Doğan Cüceloğlu'nun dün instagram da paylaştığı gibi "Depremi önleyemeyiz, ama karakter sahibi liyakata önem veren vatandaşlar yetiştirerek depreme dayanıklı binalar yapan bir toplum olabiliriz".

UMUDU YAKALAMAK

Büyük yaraları kalplerimizle saran muazzam bir ülkeyiz. Tüm Türkiye, yaşanan deprem nedeniyle deprem bölgesinde acıları bir nebze olsun iyileştirmek için yardımlaşma halinde.Deprem sonrasında yardımlaşma için herkes elinden geleni yapıyor. Sosyal medyanın bunda payı büyük. Anında ihtiyaçlara çözüm bulunuyor. Öyle güzel insanlar var ki bu ülke de hakikaten biz birlikte çok güzel oluyoruz.

Olağanüstü durumlarda acıyı paylaşabilmek, destek olabilmektir insana yakışan. Bakmayın bazı kendini bilmezler kötülüklerini her fırsatta ortaya çıkarıyor. Kötüler hep var hep olacak biz iyiliklere odaklanalım. Onların yaptığı insanlığa sığmaz!

Eğitim kurumlarından kargo şirketlerine, iletişimden giyime, beslenmeden hijyene, oyuncaktan ısınmaya, ilaçtan sevgiye yardım etmek için bireysel ve kurumsal tüm firmalar el ele... Hangi birinin adını yazayım, her gördüğümde gözlerim doluyor. Bir mesajla harekete geçen yardımlarını esirgemeyenlere binlerce kez teşekkür ederim.

Umuda, yardımseverliğe, paylaşmaya, sevgiye ve desteğe odaklanan herkesle bir olalım. Hayat küsmek için çok kısa, sevmek için olsun çabamız.

Bu acılar tekrar yaşanmasın. Derin üzüntüler, ölümler olmasın dileğimiz. Ama ülkemizin depremle sınavı ortada. Bir kez olsun depremi göz ardı etmeyelim. Yakın dönemde çözüme odaklı, şeffaf projelerle, derem gerçeğinin sorumluluğunu hissederek kolektife hizmet edelim..

Allah; enkaz altında olan, yaralı olan herkesi sevdiklerine bağışlasın. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum.

Geçmiş Olsun İzmir! Kalbin bir daha kırılmasın!