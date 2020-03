Jüpiterin Kızı, Numerolojinin Sultanı "Serpil Berat Tezgör" ile Röportajdaydık

Hayatımızda bazı insanlar ile aynı çemberin içinde olduğumuz halde gerçek yaşamda bir araya gelmemiz zaman alır. Buna doğru zaman, doğru yer ve doğru insan deriz sıklıkla. Sevgili Serpil Berat Tezgör ile uzun zamandır sosyal medya ve ortak arkadaşlarımız aracılığıyla tanışıyor olsak ta yüz yüze tanışmamız Kasım ayına kısmetmiş. Konuştukça, paylaştıkça benim hayatımda çok değerli ve özel yeri olan insanların hayatında da Serpil'in çok önemli yer tuttuğunu gördük. Bizim buluşmamız tesadüfün çok üzerinde. Astroloji hocası Oğuzhan Ceyhan benim uzun yıllardır danıştığım astrologum.



Kendisini tanımam ve hayatımda olması benim için bambaşka bir sürecin ortasına denk geldi. Zaman olarak tesadüf olmadığı kesin. Kocaman yüreğini, yaşama karşı ne kadar güçlü durduğunu ve dünyasında iyilikle hayatın nasıl değiştiğini gözlemleme imkanı bulduğum için şanslıyım. Hayat bize neler getirecek bilmiyorum. Önemli olan var olanı kabullenmek ve karma yaratmamak. Serpil'in deyimiyle “Her şey yaşanması gerektiği kadar yaşanır ve alınması gerektiği kadar ders alınır. Kimi dersine çalışır, kimi dersi reddedenlerden olur. Tercihler ve sonuçlar er ya da geç bize hayatı öğretir…"



Serpil Berat Tezgör, kendine ‘Jüpiterin kızı’ diyorsun nerede başladı bu hikâye?

2016 Yılında astroloji ile tanıştıktan sonra kendi yönetici gezegenim olan jüpiterin hayatımdaki yerinin oluşması güzel bir hikâyeye dayanıyor. Aslında uzun yıllar bağımsız kadın aktivist olmamdan dolayı oluşan ve yeni nesil ''Aktivist.co'' olan lakabım bir gün yine sosyal medyada yazdığım yorumlardan birine sevgili astroloji yolculuğundan arkadaşım Mert Özgür Çağlayan'ın yorum yapıp peşine de ''jüpiterin kızı'' kelimesini eklemesi ile başladı. Kulağıma çok hoş geldi. Ve sevgili Mert’e bu ismi izin verirse kullanmak istediğimi isim babam olduğunu söyleyerek güzel bir espiri de yaptık... Ve daha sonra kullanmaya başladım. Güzel tepkiler gelmeye başladı. Harfler önemli idi.



Burada sizlere Kısaca Jüpiter konusunda mitolojik bir bilgi akışıda sağlamak isterim...



JÜPİTER kudretli Roma tanrısı. Tanrıların en güçlüsü ve en yücesi. İlk başta doğaya ait niteliklere sahipti. Adı gökyüzünün lordu veya babası anlamına geliyordu. Bu nedenle ona fırtına, gök gürültüsü, yıldırım ve yağmur tanrısı olarak tapılıyordu. Romalılar tüm insan meselelerinin onun tarafından belirlendiğine inanıyorlardı. Büyük Roma oyunlarına başkanlık ediyordu. O geleceği gören kâhindi ve her tür girişimin başlangıcına karar veren tanrıydı. O, yasayı gözeten, erdem ve adaleti koruyandı. Gökyüzünün lordu ve ışığın prensi olması nedeniyle beyaz renk ona adanmıştı ve beyaz hayvanlar ona kurban ediliyordu. Yunanlıların Zeus'u ile özdeşti.



ZEUS Romalı Jüpiter'le özdeş tutulan, Olimpia tanrılarının en büyüğü. Zeus gökyüzünde ve dünyanın yüksek bölgelerinde yaşardı. Tanrıların ve insanoğlunun babası olarak kabul edilirdi. Ölümsüzlerin en yücesi ve en kuvvetlisiydi. Bütün diğer tanrılar onun emirlerine uyarlardı. O, herşeyle uğraşan en büyük yöneticiydi. Yasanın ve düzenin kurucusuydu. Kader bile ona tabiydi. Silahları gök gürültüsü ve yıldırımdı. Jüpiter net biçimde Zeus'un Yıldızıydı. Kaynak:(Astroloji Dergisi)

Numerolojinin klasik astrolojiden farkı nedir?

Neden astrolog değil de numerolog olma yolunu seçtin?

Numeroloji; doğum tarihinizi gün, ay, yıl ve dünyaya geldiğiniz andan itibaren çalışmaya başlayan bir bilim. Ayrıca bu tarihlere ilave olarak varlığın adı, soyadı, kullanmadığı ya da kullandığı göbek adı ile başlayan bir hayat yolculuğudur. Daha yalın ve daha anlaşılır bir yöntem ile yol alırsınız numerolojide. Ayrıca numeroloji herkes tarafından hesaplanabilir. Kısa bir eğitim sonucu siz kendi numerolojinizi çıkartabilirsiniz. Yorum bölümü için biraz bilgi birikimi, biraz spiritüel bakış açısına ve biraz da önsezileriniz ile sentezleme yetilerinizin olması gerekmektedir. Ama yalın da olsa kendinize mini bir numerolojik harita aldığınız eğitim doğrultusun da oluşturabilirsiniz.

Astroloji ise doğum bilgilerinizin tam olmasının yanı sıra doğum saatiniz net ve doğru olmalıdır. Doğum saatinizin net olması Astrolojik hartayı daha iyi yorumlamak daha iyi sentezlemek ve daha net cevaplar alabilmek ve verebilmek için önemlidir. Astroloji çok engin ve geniş bir yelpazeye sahiptir. Astroloji için çok uzun yıllar eğitim almak ve kendini devamlı geliştirmek gerekmektedir.



“Neden Astroloji değil de Numeroloji” dediğinizde tamamen tesadüfen hayatıma girmiş ve çok kısa sürede yaşam şeklimi değiştirmiş olması en büyük etkendir. İtiraf etmeliyim ki hayatta sevmediğiniz şey başınıza gelir. İlkokuldan beri matematik dersini sevmezdim. Ama şimdi hayatım sayılar ve matematik oldu. Kullanmadığım ikinci adımın önemi, kızlık soyadımın yıllarca beni taşıdıktan sonra evlenince bir kenara bırakılması ve tüm bunların sentezi ile bu gün karşınızdayım...



Küllerimden yeniden doğmak için, “Numeroloji ve Astroloji”...



Astroloji, spiritüel yolculuk derken eğitim vb aldın mı

yoksa tamamen hissel bir süreçle mi başladın numerolojiye?

Astroloji ile yüzeysel olarak yıllardır haşır neşir idim. Çünkü ben tipik bir 'Yay 'burcuyum tüm özelliklerini taşırım. Ve sürekli burcum ve gezegenim ile ilgili yazı ve yorumları takip eder ve kendimdeki özellikleri kendimce sentezlerdim.



Numeroloji ile tanışınca hiç tereddütsüz öğrenmeye karar verdim. Hiç durmadan ad soy ad ve doğum tarihleri açıyordum. Binlerce kişi açtım. Daha çok bilgiye ihtiyacım vardı. Numeroloji alanındaki kitapları toplamaya başladım. Gördüm ki “Numeroloji” eğitimi veren bir kurum yok, piyasada çokta fazla numeroloji alanında kitap ve materyal yok, buradan yola çıkarak kitap olarak ne bulduysam toplamaya başladım. Şu an yoğun bir kitap arşivim mevcut hala da sahaflarla çalışıyorum. Dönem dönem kitap topluyorum. Bu süreçte Astrolojiyi de hayatıma sokmam gerektiğine karar verdim. Bunu tamamen şans olarak değerlendiriyorum. Astrolojik eğitimimi Sevgili Hoca Karma Astrolog Oğuzhan Ceyhan'dan aldım. Oğuzhan Hoca öğrencilerini haritalarına göre seçer. Benim haritam da “Astrolog” olmaya uygun bulundu ve eğitimlerden sonra “Temel ve Orta” seviye olarak sınıfından mezun oldum. Numerolojiyi Astroloji ile sentezlemeyi hedeflemiştim. Ve bu gün bunu başardığıma inanıyorum. Tabi ki bilgi her zaman devam edecek. Benim de eksiklerim çok ve bunu için hiç durmadan çalışıyorum.



Spiritüellik, enerji, hissiyat, önsezi hayatımın her evresinde benim ile beraber bu çok başka bir duygu yaş ilerledikçe sizin duru görünüz artıyor. Bir de buna bu alanda kattığınız eğitimler, meditasyon çalışmaları, düşünce gücü ile yapılan eğitimler, mantralar, ellerinizi kullanarak çizdiğiniz Mandalalar, sesle şifa, alfa, bioenerji ve devam edip süre gelen eğitimler...



Hayatında sen numerolojiyi nasıl kullanıyorsun? Yoksa akışa mı bırakıyorsun hayatı?

Bazen iç ses dinlenir. Bazen de sayılar… Numeroloji benim hayatımın önemli bir bölümünü kaplıyor. Toplantı günlerim, eğitim alacağım tarihler, kendi yapacağım tüm aktiviteler, seyahatlerim kendimce sayısal programlar doğrultusun da oluyor. Tabi buna astrolojik destekte veriyorum. Burada belirtmek istediğim bir konu ise yanılma payınız her zaman vardır. Hiç bir şey kâinatta netlik vermez. Olasılıkları en minimalize ederek hayatıma devam ediyorum.



Bazen insan söylemek istemediği şeyleri söylemesi gerekebiliyor, sen hiç bu durumda kaldın mı? Mesela birinin haritasında kötü şeyler görüp sustuğun oldu mu?

Tabi ki kaldım özellikle Astrolojik harita yorumların da bir kaç farklı harita çıktı önüme işin zor yönü bir tanesi çok yakından tanıdığım bir diğeri ise çok sevdiğim bir arkadaşımın tanıdığı idi. Ben karma Astroloğum ve Hocam Oğuzhan Ceyhan’dır. Karma astrolojinin duayenlerindendir. Derslerimiz de hep bize zor ve sıkıntılı haritalar için önerileri olmuştur. Bu doğrultuda kendi hayat tecrübelerimi de sentezleyerek kişinin durumuna göre kıvrak ve ılımlı cevaplar ile gerekeni söyleriz. Hiç bir zaman ağır hastalığı, riskli evliliği ya da bir kaza olasılığını direkt danışana aktarmayız. Bu zaten kişinin yapısını ve ruh durumunu da göz önünde bulundurarak paylaştığımız konular. Bir nevi ''Dinleme Koçu'' diyorum. Ben buna kendim buldum bu ismi dinleyerek te anlatabiliyor insan...



Psikologlar başka psikologlara terapi için gider. Gökyüzü yeryüzü derken sen kendin için kime danışıyorsun? Yoksa ben kendim hallederim diyenlerden misin?

Hayatıma kattığım eğitimler, sürekli sosyal aktiviteler, sık sık bir araya geldiğim danışanlar, dost ve arkadaşlar ile o kadar yoğun bir hayatım var ki, terapi kendi kendine olması gerekeni olması gerektiği kadar tamamlıyor. Tabi ki kendi yöntemlerimi de düzenli olarak yerine getiriyorum. Dönem, dönem destek aldığım Alfa, bioenerji, enerji dengeleme hocam da var.



Kadere inanıyor musun? Yoksa herkes kendi hayatını mı yaratıyor?

Bu çok göreceli bir soru benim için, bir hayat çizgisi var. Siz eğer vaktinden önce aydınlanmış ve duru görünüz gelişmiş ise kendi hayatınızı yaratabilecek şekilde kendi önünüzden çekilirsiniz. Ve hayat size gelir. Ve buna kader diyemezsiniz. Çünkü bu sizsiniz.



Siz affetmeyi, kendi hatalarınız ile yüzleşmeyi öğrenir ve teslimiyetin büyüklüğünü kabul ederseniz. Kader dediğiniz şey sizin gerçeğiniz olarak önünüze gelir.

Numerolojisini açmak istediğin kimse var mı?

Mesela ben Lady Gaga, Madonna, Tarkan vb. fotoğraflamak isterdim.

Yaşasa idi Mustafa Kemal Atatürk yorumlarını yüz yüze yapmak istediğim liderdir.

Adolf Hitler benim için önemli çünkü hep hayatın negatifinde olmuş.

Şu an yaşayan II.Elizabeth Alexandra Mary 91 yaşında hala sağ ve donanımlı başarılı, kendisinin numerolojisi açmak ve yüz yüze istişare etmek isterdim.

Sanatçılardan ve tabi ki Tarkan benim için çok önemli çünkü topluma mal olmuş ve başarılı ayrıca şu sıra bir bebek bekliyorlar. Bu bebeğin adını analiz etmek doğduğu tarih itibariyle yorumlamak bana büyük keyif verirdi.

Yaşıyor olsa idi. Gençliğimin bir numarası Michael Jackson kesinlikle yüz yüze yorumlamak istediğim sanatçılardandır. Ve tabi ki Frida Kahlo müthiş kadın, Fidel Castro saymakla bitmez. Numeroloji engin bir okyanus...



Ülke olarak numerolojimiz nasıl? Türkiye’yi yakın gelecekte neler bekliyor?

Bu sorunuz başlı başına bir röportaj konusu, Anadolu toprakları büyük bir değişime doğru gidiyor. Dünya da sınırlar ile ilgili sorunlar gittikçe büyümekte, Dünya’yı büyütemeyeceğimize göre, sınırlarımızı genişleteceğiz. Türkiye Cumhuriyeti çok sancılı bir dönemden geçiyor. Gerek içeride, gerek dışarıda zorlu günler, aylar bizi bekliyor. Bu yorumlarım sizleri umutsuzluğa sevk etmesin. Umudun bittiği yerde hayat biter. Biz Dünyadaki büyük değişimden, en az zarar ile geleceğe doğru ilerleyeceğiz. Anadolu her şeyin üstesinden gelecek bir sinerji ve enerji akımına sahip topraklarla çevrili.



Son söz olarak numeroloji ile ilgili söylemek istediklerini bizimle paylaşabilir misin?

Öncelikle Sevgili Yeşim Mutlu sana; yüreğinin kocaman oluşu, sınıf ayrımı yapmadan herkesle olan iletişimin, el uzatmanın hayatta insana hiç bir şey kaybettirmediğini savunuşun ve dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum.



Sevgili okuyucularına hayatların da bir kere olsun kendi numerolojik açılımlarını yaptırmalarını, bu sene hangi müfredatı yaşıyorlar? Geçen sene ne yaşadılar, önümüzdeki sene neler olacak ve bu dünya ya geliş sebepleri, meslekleri, hayatın negatifin de mi? Yoksa pozitifinde mi? Oldukları konusun da kendilerine zaman ayırarak bu analizi yaptırsınlar.



Doğum tarihleri net bir şekilde doğru olanlar bir kere de olsa bir Astrolojik harita da ev, burç, gezegen kombinasyonun da yüzeysel (tercihe göre daha detaylı da isteyebilirler) bir harita analizi yaptırsınlar. Ve lütfen konusunda iyi olan numerolog ya da astrolog ile bunu gerçekleştirsinler.





Sevgili Serpil Berat Tezgör'e teşekkürlerimle,





Yeşim Mutlu



http://www.instagram.com/yesimmutlu