İster fotoğraf olsun ister film yarışmalar oldum olası ilgimi çeker. Geçen gün arkadaşım Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması'n dan bahsedince ben de bunu daha çok kişi duysun istedim.

Kısaca özetlemek gerekirse.; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Kamera Elinde Geleceğin Cebinde” Kısa Film Yarışması, 1 Şubat itibarıyla başvuruları almaya başlamış.29 Nisan 2016 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği yarışmada, 15.000 TL’ye varan ödüller dağıtılacak. “Bugünü Yaşa, Yarını Hesapla” mottosuyla birikimin ve yatırımın önemini vurgulayan filmlerin ödüllendirileceği yarışmaya başvurular ücretsiz.

Yarışmaya katılacak yarışmacılar, bugünü yaşamanın ancak yarını bugünden hesaplamanın; birikim yapmanın ve birikimi yatırıma dönüştürmenin, tasarrufla geleceği güvence altına almanın önemini özgün bir bakış açısıyla işledikleri filmlerini 29 Nisan 2016 tarihine kadar yarışmaya gönderebilecekler.

Üç dakikayı geçmeyen filmler arasından seçilecek 3 filmin yönetmenleri, sırasıyla 15.000 TL, 10.000 TL ve 7.500 TL’lik para ödülünün sahibi olacak. Yarışma sonunda ilk 10’a giren film sahipleri ise TSPB tarafından düzenlenen bir günlük eğitimlerden birine ücretsiz katılma imkanı kazanacak.

Kısa filmler, Radikal Gazetesi Spor Servisi Şefi Uğur Vardan, Sinema Yazarı ve Haber Editörü Selin Gürel, BirGün Gazetesi Yazarı ve Sinema Eleştirmeni Cüneyt Cebenoyan, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Alp Birol ve TSPB Finansal Eğitim Çalışma Komitesi Başkanı Attila Köksal’dan oluşan jüri tarafından değerlendirilecek.

Jüri üyeleri ve yarışma hakkında ayrıntılı bilgi almak ve başvuru formunu doldurarak yarışmaya katılmak isteyenler www. kameraelindegelecegincebinde. com adresini ziyaret edebilirler.