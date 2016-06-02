Kanada eğitim sistemi, tüm avantajları ile Türkiye’de!

Üç çocuklu bir anne olarak en zorlandığım konulardan bir tanesi okul seçimi. Büyük kızım Melis; hamileyken evimizin iki alt sokağında bulunan , sürekli önünden geçtiğim “acaba burada okur mu” dediğim ilkokuldan mezun. O zaman ilkokul ve ortaokul 8 yıldı. Daha sonra da lisede hazırlık okuyarak farklı bir kültürün parçası oldu. Şu an üniversitede ve her iki okulun senteziyle eğitimine devam ediyor.

Maya Su ve Mira’nın eğitimi için yaşadığım yeri değiştirdim. Ev ve okul yakın olmalı bakış açım hiç değişmediği için yaşamış olduğum muhitten bambaşka bir muhite geçtim. Toplamda 22 yıllık anne olarak okul seçimiyle ilgili epey anım var.

Şu an her iki kızımın ilk okul öğrenimi devam ediyor olsa da 4+4+4 sisteminden dolayı diğer okullarıda tanımaya özen gösteriyorum. Okul seçimiyle ilgili bakış açım net: okulun çok kültürlü, çok dilli ve yaratıcı öğrenme programları olması gerekiyor.

Her okul doğal olarak farklı bakış açısına sahip. Bir çok okulda kendilerini tanıtmak amacıyla kampüslerinde yönetim ekibi ve akademik kadrosu ile tanıtım günleri düzenliyor.

Geçtiğimiz hafta merak ettiğim; son günlerde bir çok kişinin farklı platformlarda konuştuğu ve hakkında bir çok yorum okuduğum “Kanada Okulları”nın blogger davetini aldığım da sorularımı çoktan hazırlamıştım. Kanada Okulları Türkiye Koordinatörü Ayşen Karşit ve Kanada Okulları Eğitim Direktörü Heather Jones ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı için kendilerine teşekkür ederim.

Masada ki tüm kadınlar anne ve farklı yaş aralıklarında çocuklara sahip olunca çok sorulu, çok konuşmalı saatler geçirdik. Herkesin çok sorusu ve takipçilerinden de bir o kadar soru gelince aklımdan kalanları daha çok kişiye ulaşması adına paylaşmak istedim.

Kanada Okulları’nın dünyanın çeşitli ülkelerinde Kanada Eğitim Bakanlığı’nın girişimi ve desteğiyle okullar kurduğunu Türkiye’de de Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde olduğunu öğrendim. Kanada bu eğitim sistemini, uzun yıllardır dünya genelinde 14 ülkede uyguluyormuş.

Kanada Okulları’nın açılması da uzun bir araştırma ve hazırlık süreci sonunda hayata geçirilmiş. Daha detaylı bilgi isterseniz mail olarak iletebilirim. Burada ki en önemli detay diğer okullara göre bana bu geliyor. Bu okuldan mezun olmanız halinde-herhangi bir sınav söz konusu olmadan - çocuğunuzun eğitiminize Kanada’da devam edebiliyorsunuz. Ayrıca belirtmek isterim ki ‘Kanada Devlet Okulu’ haklarına sahip öğrenciler bu eğitim için belirli bir ücret ödeyecek.

Geçtiğimiz yıl Levent ve Çamlıca’da açtığı anaokullarından blog yazarı arkadaşlarımın yazılarından sonra “neden ilk okul açmıyorlar “ diye düşünmüştüm. Sanki içime doğmuş 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılı’nda Ulus Kampüsü’nde ilk Kanada İlkokulu’nu açıyor. Bu okulu ilk görenlerden olmak yazacaklarımı anlatmama kolaylık sağlıyor. Ulus’ta açılacak ilkokulun yeşillikler içinde kaybolan binasını ve manzarasını görünce bir an çocuk olmak istedim.

Okulun avantajları kendilerinden hem dinlediğim hemde -yanlış bir bilgi aktarmamak adına -yazılı olarakta aldığım bilgilere göre birebir yazıyorum.

Kanada Okulları’n da Amerika ve Kanada başta olmak üzere birçok ülkede başarıyla uygulanan Erken Çocukluk Kabul Değerlendirmesi (E.C.A.A) uygulanıyor.

Kanada İlkokulu’na kayıt olan her öğrenci Kanada Eğitim Bakanlığı’na bildiriliyor ve Kanadalı öğrencilerle eşit şartlarda eğitim aldığı belgelendiriliyor. Kanada İlkokulu öğrencileri yukarıda da yazdığım gibi , eğitimlerinin herhangi bir aşamasında, kayıp yaşamadan Kanada’da eğitimlerine devam edebiliyor.

Kanada Okulları’nda çalışan tüm yabancı öğretmenler, Kanada’da görev yapmış ve Kanada Eğitim Bakanlığı tarafından atanmış eğitimcilerden oluşuyor. Kanada Okulları’nda her sınıfa bir yabancı bir de Türk öğretmen giriyor.

Kanada Okulları öğrencileri anaokulundan itibaren İngilizce ve Fransızca eğitim alıyor.

Kanada üniversitelerine de doğrudan geçiş hakkı sağlanıyor.

Kanada Anaokulu’nda başlayan organik beslenme anlayışı, Kanada İlkokulu’n da okulun tüm alanlarında hissedilen bir ‘Organik Yaşam’ felsefesine dönüşmüş. Her okulun beslenme menüleri uzman bir diyetisyen tarafından hazırlanıp organik sertifikalı mevsimin de meyve/ sebze tüketiliyormuş. Her okulda o gün bizim de tanıştığımız gibi bir yemek şefi bulunuyor. Yoğurt dahi okulda mayalanıyormuş. Düzenli olarak gıda denetimcilerince okullar denetleniyormuş.

Her sınıfın içinde tuvalet bulunuyor. Sınıfların, oyun alanlarının ve mobilyaların tasarımında tamamen doğal malzemeler mevcut.

Dünyanın en iyi ilk 10 eğitim sistemi arasında yer alan Kanada eğitim sisteminin bir parçası olan Kanada Okulları'nın yapılandırılmasında kimler olduğunu anneler özellikle sorunca kendilerinden bizzat bu isimleri aldık.

Kanada Okulları yönetiminde görüş ve önerileriyle söz sahibi olan Yüksek İstişare Konseyi, kendi alanlarında uzman profesyonellerden oluşuyor. Yüksek İstişare Konseyi üyeleri, Kanada Okulları’nda Kanada eğitim sisteminin uygulanması, Kanada ve Türk eğitim sistemlerinin uyumla birleşimi, öğrencilerin eğitimlerine Kanada’da devamı gibi birçok konuda görüş ve çalışmalarıyla yönetim sürecine katkıda bulunuyor.

Kanada Okulları Yüksek İstişare Konseyi:

Prof. Dr. Yılmaz Argüden – Türk Kanada İş Konseyi Eski Başkanı

Prof. Dr. Erhan Erkut – MEF Üniversitesi Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Murat Tarımcılar – TED Üniversitesi Rektörü

Ayşen Karşit – Kanada Okulları Türkiye Koordinatörü

Heather Jones – Kanada Okulları Eğitim Direktörü

Eric Smith – Kanada Ottowa (Başkent) Uluslararası Okullar Direktörü isimlerinden oluşuyor.

Notlarım şimdilik bu kadar. Kanada Okulları ve kayıt süreçleri ile ilgili daha fazla ayrıntılı bilgiye web sitelerinden ulaşabilirsiniz. Bu davete ilişkin videolar , soruların canlı cevapları facebook sayfamda mevcut oradan da izleyebilirsiniz.

Herkesin evladı için en iyisini hayal ettiği okula kavuşabilmesi dileğimle,

Yeşim Mutlu

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