Son iki haftadır çekim için Karaköy sokaklarındayım. Sevdiğim yerlerde çekim yapmayı seviyorum. Karaköy ki çekim için bulunmaktan keyif aldığım yerlerin başında geliyor. Son zamanlarda ki izdiham, ardı ardına açılan mekanlar . Turistlerin uğrak mekanı ve tarz ötesi herkes burada. Karaköy'ü severdim şimdi yeni keşiflerle daha da çok sevmelerdeyim :)

Çekim için buluşma yerimiz yine Karaköy'de olunca; Karaköy'ün en yenisi On Off Karaköy de geçtiğimiz hafta açılınca hayırlı olsun demeye bir kahve içmeye uğradım. Melih'de mekanda olunca hem sohbet ettik hem de ortağı Serkan Balbal ile bir kaç kare fotoğrafladım.

Melih Doğan'ı tanıyanlar bilir. Elinin değdiği her mekan dolar taşar . İşin sırrı iyi yemek, iyi müzik, iyi hizmet olunca daha ilk haftada başarı kaçınılmaz. On Off açılır açılmaz bir çok kişini ilgi odağı olmuş durumda. On Off 'un samimi havası Karaköy'ün diğer mekanlarına da örnek olur umarım.

Mekan keyifli, plak kapaklarından yapılan menülerine bayıldım. Hatta instagram da mekana dair ilk paylaştığım fotoğrafta menü fotoğrafı oldu.