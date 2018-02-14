Özlemin adı büyük… Aşkında… Aşkı özlemek, düşünmek aslında rüyadan başka bir şey değil. Aşk, özlem, yitirilmiş gecelerin; sahipsiz düşlerin kahramanı kim bilir nerede... Aşk bu gider gelir. Neden gider, neden gelir? Kimse bilmez sebebini... Bilseydi Eros oklarını serpiştirmezdi gelişigüzel.

Aşk yok, sadece özlemlerde… Gitmek çekilmek istedi ve sessizliğe sığınarak çekip gitti. Gitmek isteyene dur denmez ki! Tüm aşıklar yaşanacak güzel günlerin yeminini etmişken; aşk eksikleri tamamlayacakken Aşk'a dur gitme nasıl denir ki?

Gün "14 Şubat". Kimse aşksızlığı sormuyor? Neden bu haldeyiz? Neden bu sitem demiyor! Kimse kimse aşkı ne kadar özlediğimizi bilmiyor…

Sevgililer gününüz kutlu olsun.

Aşk ile,

Yeşim Mutlu