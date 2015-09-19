Son 15 gündür okul hazırlıklarıyla uğraşıyorum. Maya Su ve Mira'nın okulu açıldı. Melis Erasmus için çoktan Roma'da hayata başladı. Tatilin hemen ardından üç çocuğu hazırlamak epey yormuş olsa da bugün son eksiklerimizi de alarak kırtasiye, kitap ihtiyaçlarımızı tamamladık.

Lise ve üniversite dahil tüm kitaplarımı kendim kapladım. Son iki senedir kaplamıyorum. Bunda kitap kaplama hizmetininde veriliyor olması. Ama çok büyük kolaylık söylemeliyim. Okul demek kırtasiye demek rengarenk kalemlerin, defterlerin arasında kaybolmak demek . Maya Su ve Mira kendi beğenileri doğrultusunda okul tarafından belirlenmiş kırtasiye listesini tamamladı. Bu listeyi de hazırlarken tabiki kırtasiyeden çıkmadık. Oturduğum yer itibariyle kırtasiye seçeneğimiz son iki sene Akbatı'da var olan ve bulamadıklarımızı da civar kırtasiyelerden tamamlama şeklinde geçmişti. Bu yıl ise durum çok farklı. Bu yıl biz bütün alışverişimizi "Kırtasiye, Kırtasiyeciden alınır" diyen arkadaşımdan yaptık. Kendileri Ispartakule'de H&S Kırtasiye adı altında harika bir yer açtılar. Sağ olsunlar ihtiyaç listemizi de tek tek düzenlediler. Her gidişimde kahve, sohbetle karşılayıp kızları da boyama vb ile boş bırakmadılar.

Sohbet ettikçe kırtasiyenin de ne kadar taklit edilebilir olduğunu gördüm. Kopya ürünlerle insan sağlığına zarar verme boyutunda risk taşıyan markaların ve yerlerin olduğunu öğrendikçe canım sıkıldı. Bu sebeple de bu yazıyı yazmak istedim. Yeliz okuyunca eksiklerimi tamamlarsa çok sevinirim. Bu başlığı bile onların bakış açısından aldım. Umarım bana kızmazlar.

Okul çantası seçmekten, kullanılan malzemeye kırtasiye ciddi iş. Bir kere çocuklar söz konusu. Kimyasal madde içeren, zehirleyen ürünleri kim çocuğuna kullandırmak ister ki. Ekonomik durum önemli ama zehirli kalem, kimyasal içeren ürünler satmak nasıl bir ruh halidir ben anlayamıyorum. Denetimsiz kırtasiye ürünlerinde görülebilen fitalat, azor, kanserojen ve alerjen boya maddeleri, ağır metaller çocuklarımızın sağlığını tehdit ediyor. Bir çok yerde durum vahim. Maalesef Çin'den getirilmiş ve bazı yollarla ülkeye satılmış denetimsiz çok ürün satılmakta. Oysa okul alışverişin de sağlıklı ürünler tercih edilmeli . Kesinlikle kırtasiye satın alırkenTSE ve CE damgalı ürünler tercih edip kontrol edin lütfen. Ayrıca Tüm Kırtasiyeciler Derneği ‘nin ( TÜKİD ) belirlediği tercih edebilirsiniz. Yeliz'den öğrendiğime göre K Lisansı, perakendeci kırtasiyeci olarak faaliyet gösteren kuruluşlara bağımsız bir denetim ve gözetim firması tarafından yapılan denetimlerde işyerinin başarılı olması sonucunda TÜKİD tarafından verilmekteymiş.

Durumun ciddiyeti ortada. Aldığınız silgiden çantaya, oyun hamuruna, makasa , yapıştırıcıya , suluklara her yerde gözümüzü dört açmak gerekiyor. Silgiler, kanserojen madde içermemeli. Oyun hamurları katkı maddesi içermemeli, yapıştırıcılar solvent içermemeli, su mataralarının plastiklerine dikkat etmeli diye liste uzayıp gidiyor. Okul çantasının ağırlığı çocuk ağırlığının %10 geçmemesi gerekiyormuş mesela :)

Çocuklarımız için keyifli, eğlenceli ürünler seçelim derken aman dikkat sağlıksız ürünlere hayatımızda yer vermeyelim.

Tüm öğrencilere mutlu, keyifli, başarılı bir eğitim öğretim yılı diliyorum.

YSM

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