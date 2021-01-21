"Her insan bir uçurum

Her ruh uçurtma

Yüksekten korkuyorum

Gözlerime derin bakma / Cemil Onay"

"Rüzgarı Boyayan Ressam" olarak tanınan, meşhur "Göz Kırpan Kız" duvar resmini çizen (artık o duvar resmi yok) Cemil Onay'ın şiir kitabı Kulakları Kelebek kasım ayında bizlerle buluştu. "Eskiden Güzel Ada'ya" diyerek başlıyor kitap. Eski midir güzel olan yoksa güzelken eskittiklerimiz mi?

Cemil Onay'ın şiirleri buram buram Bozcaada kokuyor. Satırlar sizi Bozcaada'da bir yolculuğa çıkarıyor, Bundan yıllar önceki ada sokaklarında dolaştırıyor. Kaybolup gitmiş insanları, değerleri ve hüznü hissediyorsunuz okurken.

Bir ressamın renklerinin dizelerde nasıl vücut bulduğunu, lezzetlendiğini ve derin hislere sürüklediğini göreceksiniz.

Cemil Onay ressam olmaktan çok öte Ada'nın simgesidir. Ada'nın içinde yaşarken / gezerken ya da duvar resimlerinin peşine düşerken o simgenin simge olduğunu bilemezsiniz. Cemil Onay rüzgar kadar iz bırakmıştır Ada'da...

Ada'ya aşık bir ressamın 2016'da yine sizlerle buluştuğumuz röportajında "Bir Ada bir adamı nasıl ressam yapar* demesi boşuna değildir. O rüzgara, kedilere, "sadece ben allık sürüyorum" dediği Ada'ya aşıktır. 20 yılı geçen zamandır yaşadığı Ada'nın her mevsimini, değişimini, dönüşümünü ve hüzünlü kirlenişine şahit olduğu kadar yaşadıklarını resimleri kadar benzersiz şiirlere dönüştürmüş durumda.

Geçtiğimiz haftadan bu yana kitap elimde, her sabah bir doz Bozcaada'nın şiirlerle resmedilmiş, adayı yaşayan kişilerin hislerine ortak olarak okuyorum. Kitap hepimizin duygularına tercüman.

Benzersiz ve derim imgeleriyle Bozcaada'nın rüzgarından denizine, kokuşmuş soğan gemisinden ( ki o gemi de yok çoktan söküldü Beylik Koyun'ndan) gelmiş geçmiş unutulmaz insanlarına, balıkçılarına, kargalardan, üzüm bağlarına kitabın dizelerinde buluşuyoruz. Herkesin gün batımını seyretmek için akın ettiği fırtınaları göğüsleyen rüzgar güllerinden, Ada'lı son kalan Rumlardan yalnızlığa derin bir yalnızlığı ve hüznü buluyoruz.

Cemil Onay; adanın eşsiz yansımalarını öyle masal tadında şiirleriyle bizi güzel insanlara, anılara ve renklere sürüklüyor.

"Issız bir adaya düşmüş

Potkalım

İçinde sihirlerim var

Şiir gibi,okusaydın

İyi gelirdi / Cemil Onay "

Hayatımın en güzel anılarının, en zor zamanlarının, en unutulmaz yolculuklarının geçtiği Bozcaada. Hayatı bu kadar özlediğimiz zamanlarda okuyanlara nefes olacaktır. Belki de Onay; kitabıyla pandemiyle birlikte herkesin yüzleştiği, kendine ait bir oda ararken kendi adasına götürür. Hayatın yaşanan, yaşanamayan yaşanacak ve unutulmayacak tüm renkleri için kitaba sarılabilirsiniz. Hayat sevdiklerimizle, paylaşınca güzel. Hayat resimle, şiirle, sanatla, fotoğrafla ve yaşanmışlıklarla çok daha güzel.

Okuyun, okutun, paylaşın. Cemil Onay'ın şiir kitabı "Kulakları Kelebek" online kitapçılarda satışta. Okursanız emin olun ki Bozcaada rüzgari esecek yüzünüzde. Belki bir masaldır hayat. Bir varmış bir yokmuş diye başlayıp gökten üç elma düşmüş ile biten...

Yeşim Mutlu