Zaman hakikaten çok hızlı geçiyor. 4+4+4 eğitim sistemi sebebiyle erken yaşta ilkokula başlayan kızım 2019-2020 eğitim ve öğretim yılında lise geçiş sınavına (LGS) girecek. Girecek te nasıl girecek?

Milli Eğiitm Bakanlığı tarafından henüz net rakamlar ifade edilmemiş olsa da sınava girecek öğrenci sayısının 1.8 milyonu bulacağı söyleniyor.

Geçtiğimiz yıl Milli Eğiitm Bakanlığı tarafından LGS'ye yönelik örnek sorularla iki adet deneme sınavı yapıldı. Bu sınav sonrasında da veliler arasında LGS sınavında şehir efsanesi olarak değişiklikler olacağı söyleniyor. Zaten ne söylemler ne de efsaneler bitmez. "Yine elimiz kolumuz bağlı bekleyelim görelim" diyordum ki Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk'un şu sözleri içimi biraz rahatlattı. Milli Eğitim Bakanı Prof.Dr. Ziya Selçuk; geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 2020'de de LGS olacağını ancak sonrasında olup olmayacağını Ekim ayında belirleyeceklerini aktarmıştı.

'Seneye de LGS var. Ama sonraki senelerde sürüp sürmeyeceğini Ekim ayında yapacağımız toplantıda açıklayacağız. Çünkü üzerinde çalıştığımız yeni bir sistem var. Asıl hedefimiz kuralı yeni başlayanlara koymak, ortadakilere, bir sisteme başlamış olanlara yeni kural getirmemek"

Bu açıklamanın ardından bazı veliler ve eğitimciler 2020 LGS'de yaş kriterinin kullanılamayacağını dile getiriyor. Kızımın erken yaşta ilkokula başlamasının LGS için bir avantaj mı dezavantaj mı olacağını henüz bilemiyoruz. Şu anda zaten var olan eğitim sisteminde köklü değişimler oluyor.

4+4+4 eğitim sistemiyle zorunlu olarak ilkokula başlatılan 600 bin öğrenciden birinin annesi olarak ben de yaş kriterinin kullanılmasını istiyorum. Çocuklarımız zorunlu olarak okula başlatıldıysa bunu yıllar öncesinden planlanması ve bu yönde gereken düzenlemelerin yapılması gerekir.

Yaş kriterinin değişmesini gerektiğini düşünen kişilere de 4+4+4 eğitim sistemi başladığında neden seslerinin çıkmadığını sormak istiyorum. 2012 yılında mesele sadece 4+4+4 sebebiyle okula başlatılan çocukların ailelerinindi şimdi mesele hepimizin. Şimdi sıra LGS'ye geldğinde önümüze yaş kriterinin değişmesi vb söylemlerini kabul edemiyorum.Yaş sebebiyle puan eşitliğinde doğum tarihine göre küçük olan çocuklar bu durumda avantajlı diye itirazlar yükseliyor. Pardon ama yaşı küçük çocuklar zaten bu sistemi istememişti. Zorunlu olarak 600 bin öğrenci okula başlamıştı.

Her iki taraftanda baktığınızda 2006 ve 2007 doğumlu çocuklar LGS sınavında yetersiz kontenjan ile karşılaşacak. Sayılı öğrenci alan liselerin kontenjanlarının artırılması gerekir. Keza devlet okullarınında sayısının artması gerekecek. Var olan duruma göre liselerin kapasitesi belli.

Bu durum hepimizin sorunu ve buna en uygun çözümün acilen planlanması gerekiyor. Umarım Milli Eğitim Bakanlığı Ekim ayında gerçekleşecek bu toplantıda itiraz edilen yaş kriterinden ziyade var olan kontenjanlarla ilgili durumu da gözden geçirir.

Zaten var olan sınav stresi çocuklara yetiyor. Bir de yerleştirme süresinde sorunlar ve adaletsiz durumlarla karşılaşmayalım.

Umarım, herkesin çocuğu hayal ettiği okulu kazanır. Gelecek çocukların ve bizlerin onlara en uygun eğitimi sağlamak görevimiz.

Yeşim Mutlu